تفسير رؤية مياه الآبار التي تفيض في الحلم

مياه الآبار هي أيضًا رمز للموهبة البشرية والذكاء الداخلي. إذا وجدت أن البئر جافة في حلمك أو لا يمكنك سحب الماء من البئر ، فقد تكون قلقًا من استنفاد إبداعك ، أو ربما تقوم بالبحث لأنك لا تستطيع ممارسة مواهبك الداخلية .