تفسير حلم رؤية فستان الزفاف في المنام

فستان الزفاف هو ملبس العروس في زفافها

فستان الزفاف هو ملبس العروس في زفافها، ويختلف اللون والتصميم ومظاهر الاحتفال تبعا لدين وثقافة العروسين. وتتنوع أشكاله حسب عادات وتقاليد كل أسره وكل فئة من المجتمع وديانتها.

لكل رؤية في الأحلام دلالة وتفسير ما، فهل حدثَ مثلاً أن رأيتِ أنكِ ترتدين فستان الزفاف في المنام؟ في هذا المقال نقدم لكم تفسيرات حلم رؤية فستان الزفاف في المنام:

- إذا رأيت أنّك ارتديت فستان عرس في المنام فهذا يرمز إلى أنّ هناك علاقةً شخصيّةً في حياتك تحاول تقييمها، وارتداء فستان عرس أو زفاف في المنام يعني الاتجاه إلى حسم علاقة مهمّة في حياتك.

- إذا كنت ترتدين فستان الزّفاف أو العرس في المنام في الوقت والمكان غير المناسب، فهذا يعني أنّك تشعر بأنّك في مكان أو مرتبة في حياتك غير لائقة لك على الإطلاق، أو أنّك واقع في علاقة غير مناسبة لك.

- إذا رأيت أنّك تبحثين عن فستان زفاف أو عرس في يوم العرس أو الزّفاف، هذا يدلّ على الضّياع والتّشتت، ويعني أنّك تجهلين دورك وما عليك القيام به في موضوع معيّن يشغل حياتك اليوميّة.

- إذا رأيت ثياب الزّفاف فإنّ هذا يدلّ على أنّك سوف تشترك في أعمال سارّة، وسوف تقابل أصدقاءً جدداً.

- إذا رأيت ثياب الزّفاف ملطخةً أو في حالة فوضى فإنّ هذا ينبّئ بأنّك سوف تخسر علاقات حميمةً مع شخص هو موقع إعجاب كبير.

- إذا رأيت فستان الزّفاف في المنام فهو بشرى بالزّواج والفرح القريب.

- إذا رأيت أنك ترتدي فستان الزّفاف فهذه بشرى بالزّواج من رجل متديّن، وللمتزوجة هو ولد وذريّة صالحة.

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