تفصيل أعراض مرض التوحد لدى الأطفال

أعراض مرض التوحد عديدة، وقد تظهر في سن صغيرة جدًّا، بينما قد ينمو أطفال آخرون بشكل طبيعي خلال الأشهر الأولى أو السنوات الأولى من العمر، ثم فجأة يتراجعون ويصبحون عدائيين أو يفقدون اللغة التي اكتسبوها.

وعلى الرغم من أنّ سلوك كل طفل مصاب بالتوحد هو منفرد ومميز، إلا أنّ الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال هي كما يلي:

أعراض مرض التوحد عند مستوى المهارات الاجتماعية:

• صعوبة الاتصال البصري بالعين أو فهم تعبيرات الوجه .

• صعوبة في فهم التعبيرات الانفعالية (معرفة ما إذا كان الشخص حزينًا على سبيل المثال)، وصعوبة في تفسير نوايا الآخرين .

• صعوبة في التعبير عن العواطف، والمشاعر (في بعض الأحيان من الصعب على الأهل معرفة ما إذا كان الطفل يعاني الألم على سبيل المثال) .

• عدم الاستجابة والرد عندما يتم مناداة الشخص المصاب بالتوحد باسمه .

• يفضل اللعب لوحده، ينسحب إلى عالمه الخاص، وليس لديه القدرة على عمل صداقات مع أشخاص من سنه .

• عدم القدرة على اللعب بشكل رمزي (مثل التخيّل أو التظاهر) .

• يقاوم الاحتضان أو محاولة الإمساك به.

اعراض مرض التوحد عند مستوى اللغة والاتصال:

• يبدأ الطفل بالكلام في وقت متأخر بعد عمر عامين .

• تأخر في مجالات النمو الأخرى بحوالى 30 شهرًا .

• فقدان الكلمات أو العبارات التي تمَّ اكتسابها مسبّقًا .

• لا ينظر الطفل باتجاه المتحدث معه عندما يتحدث إلى شخص ما .

• عدم القدرة على البدء في محادثة أو استمرارها .

• يتحدث الطفل بإيقاع أو نغمة غير طبيعيَيْن (بصوت غناء أو بصوت ميكانيكي) .

• قد يردد الطفل الكلمات ولكنه لا يفهم معناها.

اعراض مرض التوحد عند مستوى السلوك:

• يميل الطفل إلى القيام بحركات متكررة (تسمى حركات نمطية) مثل الهزاز أو التصفيق باليدين أو الدوران حول نفسه.

• يميل الطفل بشكل مفرط إلى الاعتياد على روتين معين أو على طقوس محددة.

• فرط الحساسية، أو عدم الحساسية تجاه الضوء أو الصوت أو اللمس أو بعض المواد، أو عدم الشعور بالألم. وقد يكون تفسير ذلك هو وجود اضطرابات في معالجة المعلومات الحسية.

• الافتتان بأجزاء معينة من شيء ما، على سبيل المثال بعجلة الدوران على لعبة.

• يتحرك الطفل بشكل مستمر.

• لا يسعى الطفل إلى تبادل مصالحه مع الآخرين.

• نوبات من الغضب والانفعال العدوانية الموجهة نحو نفسه، أو الموجهة نحو الآخرين.

اعراض مرض التوحد: يفضل استشارة الطبيب المختص في أسرع وقت ممكن إذا كان طفلكِ:

• لم يثرثر أو يغرد بعد في سن 12 شهرًا.

• لا يقوم بأية إشارات للتواصل، على سبيل المثال الإشارة إلى شيء أو صورة.

• لا يقول أيّ كلمة في سن 16 شهرًا.

• لا يقول عبارة من كلمتين في سن 24 شهرًا.

• يبدو أنه يفقد اللغة أو المهارات الاجتماعية التي اكتسبها مسبّقًا.

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