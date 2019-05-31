تفصيل أعراض مرض التوحد لدى الأطفال

أعراض مرض التوحد عند مستوى المهارات الاجتماعية:
• صعوبة الاتصال البصري بالعين أو فهم تعبيرات الوجه .
• صعوبة في فهم التعبيرات الانفعالية (معرفة ما إذا كان الشخص حزينًا على سبيل المثال)، وصعوبة في تفسير نوايا الآخرين .
• صعوبة في التعبير عن العواطف، والمشاعر (في بعض الأحيان من الصعب على الأهل معرفة ما إذا كان الطفل يعاني الألم على سبيل المثال) .
• عدم الاستجابة والرد عندما يتم مناداة الشخص المصاب بالتوحد باسمه .
• يفضل اللعب لوحده، ينسحب إلى عالمه الخاص، وليس لديه القدرة على عمل صداقات مع أشخاص من سنه .
• عدم القدرة على اللعب بشكل رمزي (مثل التخيّل أو التظاهر) .
• يقاوم الاحتضان أو محاولة الإمساك به.
اعراض مرض التوحد عند مستوى اللغة والاتصال:
• يبدأ الطفل بالكلام في وقت متأخر بعد عمر عامين .
• تأخر في مجالات النمو الأخرى بحوالى 30 شهرًا .
• فقدان الكلمات أو العبارات التي تمَّ اكتسابها مسبّقًا .
• لا ينظر الطفل باتجاه المتحدث معه عندما يتحدث إلى شخص ما .
• عدم القدرة على البدء في محادثة أو استمرارها .
• يتحدث الطفل بإيقاع أو نغمة غير طبيعيَيْن (بصوت غناء أو بصوت ميكانيكي) .
• قد يردد الطفل الكلمات ولكنه لا يفهم معناها.
اعراض مرض التوحد عند مستوى السلوك:
• يميل الطفل إلى القيام بحركات متكررة (تسمى حركات نمطية) مثل الهزاز أو التصفيق باليدين أو الدوران حول نفسه.
• يميل الطفل بشكل مفرط إلى الاعتياد على روتين معين أو على طقوس محددة.
• فرط الحساسية، أو عدم الحساسية تجاه الضوء أو الصوت أو اللمس أو بعض المواد، أو عدم الشعور بالألم. وقد يكون تفسير ذلك هو وجود اضطرابات في معالجة المعلومات الحسية.
• الافتتان بأجزاء معينة من شيء ما، على سبيل المثال بعجلة الدوران على لعبة.
• يتحرك الطفل بشكل مستمر.
• لا يسعى الطفل إلى تبادل مصالحه مع الآخرين.
• نوبات من الغضب والانفعال العدوانية الموجهة نحو نفسه، أو الموجهة نحو الآخرين.
اعراض مرض التوحد: يفضل استشارة الطبيب المختص في أسرع وقت ممكن إذا كان طفلكِ:
• لم يثرثر أو يغرد بعد في سن 12 شهرًا.
• لا يقوم بأية إشارات للتواصل، على سبيل المثال الإشارة إلى شيء أو صورة.
• لا يقول أيّ كلمة في سن 16 شهرًا.
• لا يقول عبارة من كلمتين في سن 24 شهرًا.
• يبدو أنه يفقد اللغة أو المهارات الاجتماعية التي اكتسبها مسبّقًا.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
أعراض تدل على قرب حدوث الدورة الشهرية
كل ما تريد معرفته عن "مرض كرون"
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019 Jaber Media LTD. All rights reserved.