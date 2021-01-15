تقلصات الحمل.. أنواعه وطرق علاجه

تتعرض المرأة أثناء حملها لأنواع كثيرة من التقلصات ، والتي تعد من الأمور المؤلمة للمرأة ، وخاصة في شهور الحمل الأخيرة والتي يقوم الرحم فيها بالكثير من الانقباضات بهدف دفع الطفل لأسفل وتهيئته للولادة ، ولكن ما تعانيه المرأة منذ بداية حملها وتعرضها للتقلصات المختلفة يعتبر أمراً مزعجاً لها ولكنه في الواقع يعني الكثير بالنسبة للجنين

لماذا ومتى تحدث التقلصات؟

الجسم يحاول التكيف مع الوضع الجديد الذي تبدأ التقلصات أحياناً منذ بداية الشهور الأولى ، وتعتبر رد فعل طبيعي للجسم يحاول التكيف مع الوضع الجديد .

يصاحب هذه التقلصات غازات وإمساك ، وقد تحدث التقلصات نتيجة لتمدد أربطة الرحم وتعتبر هذه الأشياء طبيعية ، ولكن يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة بقع من الدم مصاحبة لتلك التقلصات والانقباضات .