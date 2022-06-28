تكبيرات العيد هي من العبادات الروحانية التي يقوم بها المسلم ابتهاجًا باستقبال العيد، يحتفل المسلمون في كل عام بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويستعد المسلمون بعد ايام قليلة لاستقبال عيد الأضحى الذي من المتوقع ان يصادف 9 يوليو المقبل.

تكبيرات عيد الأضحى

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى، يشرع للإمام في صلاة عيد الأضحى أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ بعدها دعاء الاستفتاح وهو: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد"، يشرع له أن يقول دعاء الاستفتاح أو غيره من الأدعية التي وردت في أدعية الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات الزوائد لأنها تكبيرات زائدة عن صفة الصلاة المعهودة في تكبيراتها المعروفة في الصلوات الخمسة هي تكبيرات زائدة وهي 7 في الأولى و5 في الثانية غير تكبيرة القيام، فـ 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام وهي 6 بدون تكبيرة الإحرام، أما في الركعة الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة القيام أو 5 بدون تكبيرة القيام.

حكم تكبيرات عيد الأضحى

حكم تكبيرات عيد الأضحى سنة، وهذا مذهب جمهور العلم، وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،أن رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنه كبر في عيد 12 تكبيرة 7 تكبيرة في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، ولم يصلي قبله ولا بعده.

ماذا يقول بين تكبيرات عيد الأضحى؟

يسبح ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

أنواع ووقت تكبيرات عيد الأضحى

التكبير في عيد الأضحى هو نوعان نوع مطلق ونوع مقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية.

صيغة تكبيرات عيد الاضحى

تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

تكبيرة الإحرام في صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى؟

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى بعد صلاة الفجر مباشرة من يوم عرفة 9 ذو الحجة، وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، 13 ذو الحجة، وعليه تكون التكبيرات خلال خمسة أيام، حيث يبدأ التكبير بعد صلاة الظهر من يوم عيد الأضحى، وينتهي بصلاة الفجر من اليوم الرابع 13 ذو الحجة.

دعاء عيد الأضحى مكتوب

دعاء عيد الأضحى