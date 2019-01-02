هذه الأعشاب الطبيعية تساعدك على تكبير الثدي بسرعة!

البحث عن الجمال، هو الهدف العديد من النساء وخصوصاُ جمال الصدر

البحث عن الجمال، هو الهدف العديد من النساء، و ترغب النساء في معرفة كيف يتم تكبير حجم الثدي طبيعياً،و بطيبعة الحال أصبحوا يبحثن عن العديد من السبل و الطرق السهلة للقيام بها و هذه الطرق لم تعد صعبة كما كانت تبدو . وفهناك العديد من الطرق التي تساعد في زيادة حجم الثدي دون اللجوء إلي عمليات جراحية حتي الجراحة نفسها أصبحت أقل خطورة مما كانت عليه ، لذلك قد لا تحتاج إلي إستبعادها . و هناك العديد من التمارين و الأعشاب و المنتجات التي تساعد في زيادة حجم الثدي .

إليكم 6 أنواع من الأعشاب لتكبير الثدي، وهي:

1- نفل المروج ( النفل الأحمر ) : يحتوي هذا النبات على مركبات الفيتوستروجين ، و لكن لا توجد أي أدلة علمية موثقة على وجود دور فعلي له في تكبير الثدي .

2- نبات القصعين : لا توجد أدلة علمية موثقة على فاعلية هذا النبات في تكبير الثدي .

3- البِـرْسِـيم الحجازي أو الفِصْفِصَة :هناك دراسات طبية بشان احتواء هذا النبات على المركبات المشابهة للاستروجين، و لكن لا يوجد أدلة مؤكدة حتى الآن على فاعليته في تكبير الثدي .

4- العرقسوس : يتداخل العرقسوس مع نسب هرمون التستوستيرون الذكري لذا ينصح بتجنبه في حالة الرجال المصابين بمشاكل صحية جنسية، وفيما يخص تأثيره على تكبير الثدي فلا توجد أدلة علمية على فاعليته.

5- اليام البري :يحتوي هذا النبات أيضا على الفيتوستروجين ، لكن لاتوجد أدلة علمية على فاعليته في الحصول على تكبير في حجم الثدي.

6- كف مريم :تقوم هذه النبتة بالتأثير على نسب هرمونات الأنوثة في الجسم، مما يجعلها مستخدمة في التعامل مع أعراض انقطاع الطمث، و لكن لا توجد أدلة على فاعليتها في تكبير الثدي .

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