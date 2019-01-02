عدم ارتداء حمالة الصدر في المنزل تقوي عضلات الصدر ودعم الأنسجة

حمالة الصدر هو قطعة ملابس نسائية تستخدم لتغطية وشد الثدي, وأخترع مشد الصدر في أواخر القرن التاسع عشر ليحل محل الكورسيه، أصل التسمية "الستيان" جاءت من اللغة الفرنسية soutien-gorge، حيث أن كلمة soutien تعني الدعم وكلمة gorge منطقة الحلق أو الحنجرة، وسبب استخدام هذه الكلمة عوضاً من كلمة الثدي هو كون كلمة الثدي غير مهذبة للاستخدام ضمن الطبقات الراقية الفرنسية. اقترحت التسمية في عام 1899 من قبل Herminie Cadolle وذلك وفقاً لرواية القاموس التاريخي للغة الفرنسية لمؤلفته ألان راي، في طبعته لعام 1999. يتناقل العامة في الدول العربية أن أصل كلمة ستيان هي سيدة يونانية كانت تبيع حمالات الصدر في مصر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان اسمها يان ودعاها العامة الست يان أي السيدة يان وبذلك أشير إلى حمالة الصدر باسم الست يان. ولكن هذه القصة خاطئة والتسمية الأصلية والواضحة هي أصلها من اللغة الفرنسية.

ومن فوائد عدم ارتداء حمالة الصدر في المنزل:

ـ تحسين الدورة الدمويَّة في منطقة الصدر ما يكسب الجلد في هذه المنطقة حيويَّة ويؤدي إلى عدم ترهله.

ـ من ترتدي حمالة الصدر تشعر بتعب في منطقة الرقبة والكتفين بسبب ضيق الحمالة وبخاصة أثناء النوم.

ـ تقوية عضلات الصدر ودعم الأنسجة.

ـ وقاية الثديين من الإصابة بالتشققات وظهور علامات التمدد.

ـ تقليل فرص الإصابة بمشكلات البشرة مثل حبِّ الشباب والمشكلات الجلديَّة الأخرى.

ـ حماية الثديين من الارتخاء الذي قد يصيبهما نتيجة عدم ارتداء المقاس والحجم المناسبين.

ـ تقليل فرص التعرُّض للإصابة بسرطان الثدي.

ـ الحفاظ على درجة حرارة الثديين.

ـ يمكنك ارتداء حمالة الصدر الرياضيَّة في المنزل فهي خفيفة جداً، وهذا يعدُّ الحل الأفضل لمشكلة ارتداء حمالة الصدر في المنزل.

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