تكبير المؤخرة والأرداف هو حلم لكل فتاة shutterstock

تكبير المؤخرة والأرداف هو حلم لكل فتاة وربما تظنين أنه صعب التحقيق ولكن اليوم سنقوم بإعطائك وصفة سهلة لتكبير المؤخرة والصدر بطريقة طبيعية تماماً دون استخدام أي أدوية أو مواد كيماوية.

طريقة وتمارين تكبير المؤخرة:

1 . وضع اليدين والركبتين على الأرض.

2 . قومي برخاء الكتف وضبط الظهر بشكل مستقيم بحيث تكون الرقبة بامتداد مستقيم للجسم ولا داعي لرفع الرأس أو شد الرقبة.

3- قومي برفع الركب بالتناوب حيث تقومي برفع قدمك إلى الخلف بعدد معين حسب استطاعتك ثم تكراره على القدم الأخرى.

4 . يجب التأكد من رفع الركبة بدرجة 90 حتى تكون قائمة مع طول الجسم.

عدد التمارين اليوميه:

1 . للمبتدئات15 مرة على كل قدم

2 . للمتقدمات 30 مرة على كل قدم

3 . للمتدربات 45 مرة

التمرين يجب أن يكون غير منقطع وتكون العدات مستمرة حتى تظهر النتائج المرجوة وبشكل جميل.

تمرين بسيط للحصول على مؤخرة مشدودة ومفصله :

هذا التمرين يمكن عمله وأنت على المكتب أو وأنت في البيت تتمشين أو حتى على جهاز الكمبيوتر، وهو من خلال شد المؤخرة وأخذ نفس عميق ثم إرخائها ثم الزفير وعمل ذلك 20-30 مرة يومياً للحصول على مؤخرة جذابة ومشدودة وصحية وفي حالة حدوث شد بسيط في عضلة المؤخرة لا تقلقي لأن هذا بسبب ترك العضلة خاملة لفترة طويلة ولكن بعد تنشيطها لن تحسي بأي ألم أو تعب بل وسيتبدل التعب بنشاط ورشاقة .

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