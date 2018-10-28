وصفة منزلية سهلة لتكبير الصدر خلال 45 يوماً

قبل أن تبدئي بتطبيق الوصفات عليك قياس حجم ثدييك

ثمّة وصفات يمكن أن تساعدك في الحصول على إطلالة جميلة ومميزة: صدر أكبر حجماً، مستدير ومتماسك خلال 45 يومياً. في هذه الحالة، فإنك لن تحتاجي إلى أيّ جراحة تجميلية وستشهدين التغيير الذي تريدين.

للنساء النحيفات أو ذوات الوزن الطبيعي

مدة التطبيق: 45 يوماً

المرحلة الأولى: إشربي 3 أكواب من حليب الصويا يومياً.

المرحلة الثانية: عندما تشعرين بالعطش، إشربي الماء بعض أن تضيفي إليه ماء الورد (ملعقة طعام لكل ليتر من الماء).

المرحلة الثالثة: دلّكي ثدييك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً بواسطة الزيوت: مقادير متساوية من زيت الزيتون + زيت الحلبة + زيت الكافور + زيت السمسم. أتركي المزيج على صدرك لليلة كاملة ثم اغسليه بالماء الفاتر. لكن قبل أن تبدئي هذه العملية، من الأفضل أن تنعمي بحمام دافئ.

المرحلة الرابعة: طبقي ما يسمى تمرين النظر إلى آخر الصفحة لمدة 5 دقائق قبل أن تتناولي طعامك، مرة كل 4 أيام، فهو يساعد على تمدد عضلات الصدر ويتيح للدهون بلوغ هذه المنطقة وبالتالي ازدياد حجم الثديين.

للنساء الأخريات

المرحلة الأولى: كلما شعرت بالعطش، إشربي الماء بعد أن تضيفي إليه ماء الورد (ملعقتا طعام لكل ليتر من الماء).

المرحلة الثانية: طبقي تمرين «أنظري إلى أسفل الصفحة».

المرحلة الثالثة: دلّكي ثدييك أثناء الاستحمام بالماء الدافئ، مرتين أسبوعباً ولمدة 10 دقائق (5 دقائق لكلّ جانب).

المرحلة الرابعة: إشربي هذه الخلاصة المكونة من: 100 غ من الحلبة، 100 ملل من عصير العنب، 30 غ من البابونج، 50 ملل من الحليب.

طريقة التحضير: أضيفي الحلبة إلى البابونج ونصف ليتر من الماء وضعي الخليط على النار حتى يغلي لمدة دقيقتين. دعيه يبرد ثم صفيه وأضيفي إلى مائه عصير العنب والحليب.



إنتبهي! في حال كنت تبلغين الـ35 وما دون، إشربي كوباً من هذا المزيج كل صباح. أما في حال تخطيت هذه المرحلة العمرية، فتناولي كوباً في الصباح وآخر في المساء.



ملاحظات مهمة

-من الضروري أن تشربي حوالي 2 ليتر من الماء يومياً ولا تنسي أن تضيفي إليه ماء الورد.

-لا يمكن المرأة الحامل تطبيق هذه الوصفات.

-اتبعي الوصفات بحذافيرها لكي تحصلي على النتيجة التي تريدين.

- قبل أن تبدئي بتطبيق الوصفات، عليك قياس حجم ثدييك ثم تعيدي الكرة بعد 4 أيام.

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