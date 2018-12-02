طرق طبيعية لتكثيف شنب الرجل بسرعة

ينصح بغسل الذقن بالماء الدافىء مرتين يومياً

شعر الذّقن هو من أهمّ مظاهر رجولة الرّجل؛ حيث يسعى الكثير من الرّجال لإطلاق العنان لشعر اللحية للنمو حتى يستطيع حلاقتها بالمظهر الذي يريده وبما يتناسب مع الشّكل والوجه. يختلف نمو شعر الذّقن من رجل إلى آخر، ويعود السّبب في ذلك إلى اختلاف الهرمونات، وأحياناً إلى أسباب وراثية، وبعض الرجال لديهم بطء نمو وعدم كثافة شعر الذّقن، ولذلك يلجؤون إلى طرق عديدة لتكثيف شعر الذّقن بسرعة.

طرق تكثيف ونمو شعر الذّقن بسرعة:

هناك خلطات طبيعية وأساليب لتطويل شعر الذّقن أو اللحية بسرعة، ويستطيع الرّجل أن يختار ما يشاء لتطويل شعر لحيته وتكثيفها:

- خلطة عصير الليمون والقرفة لتكثيف شعر اللحية: يُخلط مقدار عصير ليمونة واحدة مع ملعقتين من القرفة المطحونة، وتوضع العجينة فوق الذّقن والوجه لمدة نصف ساعة، وتشطف بعدها بالماء البارد، وباستخدام الفازين تدلّك منطقة الذّقن جيداً لتنشيط الدّورة الدموية، وتستخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

- عجينة ورق الخردل: تتوافر في محلات العطارة أوراق الخردل وزيت الشّعر أملا، تُصنع من ورق الخردل بعد طحنه وإضافة كمية من زيت أملا الخاص بتطويل الشعر عجينة، وتوضع على الذّقن مدة عشرين دقيقة، وبعدها تشطف جيداً بالماء، وتكرّر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

- الحلاقة العكسية: ينصح عند حلاقة الذّقن استخدام شفرة الحلاقة باتجاه معاكس لنمو بصيلات الشعر، وذلك للتخلص من الشعر الميت والتالف، وبعض الرجال يحلقون شعر اللحية ثلاث مرّات أسبوعياً حتى تصبح كثيفة النمو.

- الثوم: يعتبر الثّوم من الوصفات الهامّة في تكثيف شعر الرّأس وشعر الذّقن، وتوجد في الذّقن فراغات يتعسر نمو الشّعر بها، ولملء الفراغات بالشعر من جديد لا بدّ من استخدام شيء يُحفّز نمو بصيلات الشعر باستخدام الثوم أو زيت الثوم، وقبل استخدام الثوم يجب العلم بأنّها تعمل على تهييج البشرة واحمرارها، ولهذا يُنصح باستخدامها مرّةً في المساء بفرك الثوم على مسامات اللحية، وتترك على اللحية مدة نصف ساعة، وتكرر هذه العملية يومياً للحصول على نتائج أفضل، ويمكن استخدام زيت الثوم لتكثيف شعر اللحية، ولكن تحتاج هذه المسألة إلى صبر حتى يتكاثف من جديد.

نصائح لتكثيف شعر اللحية:

ينصح بغسل الذقن بالماء الدافىء مرتين يومياً حتى يحفّز من الدورة الدموية في الذقن.

الابتعاد عن التدخين لأنّه يؤثر سلباً على نمو شعر الذّقن.

تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والابتعاد عن الحلويات.

عدم النوم على الوجه لأنّ ذلك يعيق نمو شعر الذّقن.

استخدام زيت أملا يومياً لمدة عشرين دقيقة وغسل الشعر بالماء البارد.

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