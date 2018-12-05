أسباب تكيس المبايض وطرق علاجها!

من أعراض تكيس المبايض اضطرابات مواعيد الدورة الشهرية

تُعد الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض إحدى المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى معاناة المرأة من العقم، وإنّ هذه المتلازمة تُعدّ من الأمراض الشائعة بين النساء على مستوى العالم، ويُمكن تعريف تكيّس المبايض على أنّه قصور المبيض في إطلاق البويضة خلال فترة الإباضة أوعدم اكتمال تكوينها على النحو الطبيعي، ففي الوضع الطبيعيّ يقوم المبيض بإنتاج بويضة ناضجة كل شهر كجزء من الدورة الشهرية.

أعراض تكيس المبايض:

- اضطرابات مواعيد الدورة الشهرية.

- زيادة الوزن وخاصة على الخصر وارتفاع في نسبة الشحوم في البشرة .

- تأخر في الحمل أو عدم الإنجاب .

- ارتفع في ضغط الدم .

- ارتفاع في سكر الدم .

- ظهور الشعر الخشن والزائد خاصة في مناطق الذقن .

- تواجد حب الشباب.

- الاحساس بالغثيان والتقيؤ .

- آلام عند الجماع والجنس مع الشريك.

أسباب تكيس المبايض:

- زيادة في هرمون المنبه لهرمونات الغدة النخامية مما يسبب زيادة الهرمون المنشط في التبوبض مما ينتج عنه تهيج المبيض ويؤدي ذلك ظهور حوصلات صغيره بعدد أكبر من المطلوب .

- زيادة في هرمونات الذكورة .

- زيادة في الوزن حول الخصر تؤدي الى الإصابة بتكيس المبايض بحيث يقدر أن نصف النساء المصابات ب تكيس المبايض يكونن سمينات .

- ضعف في نظام المناعة لدى النساء و التلوث

- العادات الغذائية الخاطئة عند النساء .

- الوراثة.

علاج تكيس المبايض:

1- التركيز أولاً على المصابة نفسها،فالكثير من المصابات بالتكيس يعانين من السمنة والوزن الزائد ، من هنا لابد من إنقاص وتقليل الوزن إما بالعلاجات الدوائية الخاصة بالتنحيف أو من خلال إتباع الحميات الطبيعية بعد استشارة الطبيب أو متخصص في علوم التغذية.

2- هناك بعض الأدوية مثل أدوية لمنع الحمل ، و إعطاء المريضة أدوية تقلل من هرمون الذكورة أو أدوية بعكس عمل هرمون الاستروجين، أو من خلال العلاج الجراحي في الحالات المستعصية حيث يتم اللجوء إليها عند فشل العلاجات الدوائية حيث يتم استئصال الأكياس الكبيرة و الأكياس التي يكون لها أعراضاً خطيرة.

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