يعتبر فصل الشتاء من أفضل فصول السنة للممارسة تمرين الجري

ممارسة التمارين الرياضية جزءاً مهماً من برنامج الحياة الصحية في جميع الأوقات والفصول، خاصة في فصل الشتاء، لأن لها العديد من الفوائد الصحية، من أهمّها: تزويد الجسم بالطاقة، وإنتاج الحرارة التي تمنحه شعور الدفئ، إضافةُ إلى تحسين الدورة الدموية، كما أنّها تعزز من مناعة الجسم، ممّا يقي الجسم من العدوى الفيروسية التي تكثر في فصل الشتاء.

أفضل 6 تمارين رياضية لفصل الشتاء :

1- تمارين الإحماء:

تمارين الإحماء من التمارين السهلة، وغير المجهدة، حيث إنّها لا تتطلب الذهاب إلى النوادي الرياضية، إذ من الممكن القيام بها داخل البيت، ومن فوائدها الحفاظ اللياقة البدنية، وتنشيط الرئتين والقلب.

2- تمارين المعدة والصدر تمارين المعدة والصدر:

من التمارين الرياضية التي تتطلب جهداً كبيراً، وخاصة تمارين المعدة التقليدية التي يتم ممارستها دون استخدام الأجهزة، وكذلك تمارين الصدر التي تتمّ ممارستها عن طريق دفع الجسم باستخدام اليدين، ويُنصح بممارسة هذه التمارين بعد تمارين الإحماء.

3- الرقص:

تفضل الكثير من النساء هذا التمرين، الذي يمكن تصنيفه على أنّه هواية ورياضة في آن واحد، وله فعاليته الكبيرة في حرق الدهون، والمحافظة على لياقة الجسم، ومرونته.

4- قفز الحبل:

يعتبر هذا التمرين من الألعاب التي يلعبها الكثير من الأطفال، وهو من أكثر التمارين التي تحافظ على لياقة الجسم، حيث أنه يستطيع إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

5- الجري:

يعتبر فصل الشتاء من أفضل فصول السنة للممارسة تمرين الجري، وذلك لأنّ الهواء يكون نقياً في هذا الفصل، ولا يحتوي على الكثير من الأتربة والملوّثات، حيث يمكن للشخص أن يستغل الأيام الصافية التي تخلو من العواصف والأمطار للجري، ومن الأفضل ممارسة الجري في الصباح الباكر، وذلك لأنّ الهواء في هذا الوقت يكون نقياً.

6- تمارين الملاكمة:

تعتبر الملاكمة من التمارين الرياضية التي تساهم في إعطاء الجسم الطاقة، ويمكن ممارستها عن طريق صنع كيس ملاكمة، وتعليقه في أحد الأسقف، إذ إنّ هذا التمرين لا يحتاج بالضرورة إلى لاعبين، كما يتميز بأثره الكبير على الجسم، والنفس؛ حيث إنّه يعمل على تفريغ الغضب والطاقات السلبية المكبوتة.

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