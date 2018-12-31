فوائد تناول الكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة!

تناول الكربوهيدرات يساعد الجسم على التعافي

أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا أن تناول الكربوهيدرات يساعد الجسم على التعافي بعد التمارين البدنية المكثفة.

وأشارت الدراسة إلى أن التمارين المكثفة تشكل تحديًا لنظام المناعة لدى الإنسان ويكون الجسم بعدها عرضة للأمراض حيث تؤدي إلى تثبيط المناعة لفترة وجيزة بعد انتعاشها إبان التمارين وهو ما يعني أن النوبات المتكررة منها تزيد مخاطر المرض.

وأضافت أن النتائج أظهرت أن تناول الكربوهيدرات بعد التمارين المكثفة يقلل من حدة تثبيط الجهاز المناعي ويساعد على تعافي الجسم مشيرة إلى أن تناول ما بين 30 إلى 60 جرامًا منها يعزز الوظائف المناعية الطبيعية بالجسم.

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