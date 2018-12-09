ما هي الكمية المسموح بها لتناول البطاطس المقلية؟

توصل العلماء إلى حجم الكمية من البطاطا المقلية، التي إذا تناولناها لا تسبب ضررًا للصحة.

أظهر البحث الذي نشره موقع "The Sun" وأجراه البروفيسور هارفارد إيريك ريما أن تناول جزءًا صغيرًا من البطاطا، التي تحتوي على 40 إلى 45 شريحة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، إذا كنت تلعب الرياضة، وتنام بشكل جيد وتتناول الطعام بشكل صحيح، فإن تناول ما لا يزيد عن ست شرائح من البطاطس المقلية سيكون آمناً.

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في السابق، أجريت دراسات مماثلة من قبل خبراء من إيطاليا. وخلصوا إلى أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى البطاطس في وجباتهم الغذائية، في المتوسط، يعيشون فترة أطول بستة أشهر. أما محبي البطاطا المقلية فهم عرضة أكثر للإصابة بداء السكري والسمنة وأمراض القلب.