تنزيل الضغط المرتفع فورا..كل ما يجب أن تعرفه

تنزيل الضغط المرتفع فورا هو أمر ضروري جدًا، حيث أن ارتفاع ضغط الدم يعرف باسم القاتل الصامت، وسمي بهذا الاسم لسبب وجيه جدًا، وهو أن الأعراض الخاصة به عادة ما تكون غير ظاهرة بوضوح، ولكنها في نفس الوقت تؤدي إلى خطر التعرض لأمراض القلب والسكتات القلبية وغيرها من الأمراض الأخرى.

وفي الحقيقة، إن الشخص المُصاب بارتفاع ضغط الدم يعتمد ضغط الدم لديه على مقدار الدم الذي بضخه القلب للجسم، ومدى المقاومة لتدفق الدم في الشرايين، حيث كلما ضاقت الشرايين، زاد ضغط الدم.

ويعتبر ضغط الدم من 120/80 طبيعيًا، وفي حال كان ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي، فهذا يعني أنك من بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وفي الواقع هناك دائمًا سؤال يجول في بال الكثيرين وهو كيف أنزل الضغط المرتفع بسرعة ، والخبر السار هو أنه يمكن إجراء بعض التغييرات التي تساهم في تنزيل الضغط المرتفع فورا، والتي سنتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

كيفية تنزيل الضغط المرتفع فورا

زيادة النشاط وممارسة الرياضة أكثر

في حقيقة الأمر، تشير بعض التحليلات إلى أن التمارين الهوائية والمقاومة يمكن أن تكون أسرع طريقة لتنزيل الضغط بشكل كبير، خاصة بالنسبة للرجال، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن كبار السن الذي شاركوا في التمارين الهوائية انخفض لديهم ضغط الدم، وهي نتائج جيدة ومماثلة لنتائج بعض أدوية ضغط الدم.

بعبارة أخرى، عندما تزيد معدلات ضربات القلب وتتنفس بانتظام، مع مرور الوقت يصبح قلبك أقوى ويضخ الدم بجهد أقل، وهذا يضع ضغطًا أقل على الشرايين ويخفض ضغط الدم.

إنقاص الوزن

في حال كنت تعاني من السمنة والوزن الزائد، فإن فقدان بعض الكيلوات من وزنك يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويمكن أن يساهم في تنزيل الضغط المرتفع فورا ، بالإضافة إلى أن ذلك سيقلل من خطر حدوث مشاكل طبية محتملة أخرى.

وبحسب مراجعة للعديد من الدراسات، فإن الأنظمة الغذائية المعدة لفقدان الوزن تقلل من ضغط الدم، وبالتالي فإن الالتزام بنمط حياة صحي وأطعمة صحية قد تحميك لاحقًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة مثل أمراض القلب والسكتات القلبية وغيرها.

تقليل تناول السكر والكربوهيدرات المكررة

أظهرت العديد من الدراسات أن تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وبالتالي تنزيل الضغط المرتفع فورا الذي قد يشكل خطرًا على حياة الشخص، وفي الحقيقة قد يزيد السكر وخاصة الفركتوز من ضغط الدم أكثر من الملح، حيث وفقًا لمراجعة عام 2014 استمرت لمدة 8 أسابيع، زاد السكر ضغط الدم.

أيضًا خفضت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وقليلة الدهون ضغط الدم الانبساطي وضغط الدم الانقباضي، ومن الفوائد الأخرى للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والسكر هو أنك تشعر بالشبع لفترة أطول، وذلك بسبب أنك تستهلك المزيد من البروتين والدهون.

تناول المزيد من البوتاسيوم وقليل من الصوديوم

في حقيقة الأمر قد يؤدي زياد تناول البوتاسيوم وتقليل الملح إلى تنزيل الضغط المرتفع فورا ، والحفاظ على معدل ضغط الدم في المستوى الطبيعي، حيث أن البوتاسيوم يقلل من تأثيرات الملح في النظام الغذائي، ويخفف من الإجهاد في الأوعية الدموية، ولكن يجب الانتباه إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم قد تكون ضارة أحيانًا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الكلى، لذا تحدث مع الطبيب قبل زيادة تناول البوتاسيوم.

وفي الواقع، من السهل تناول المزيد من البوتاسيوم، حيث أن هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بشكل طبيعي، مثل الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب والزبادي، الأسماك، الفواكه، مثل الموز والمشمش والأفوكادو والبرتقال، الخضار، مثل البطاطا الحلوة والبطاطا والطماطم والسبانخ.

تقليل تناول الأطعمة المصنّعة

إن أسرع طريقة لتنزيل الضغط هي بالتأكيد من خلال تقليل تناول الأطعمة المصنعة والتي يكون فيها الملح بشكل إضافي، والتي تشمل اللحوم الجاهزة والمعلبة مثل النقانق، البيتزا، رقائق البطاطس، الوجبات الخفيفة الجاهزة مثل الإندومي، وعادة ما تكون هذه الأطعمة قليلة الدهون ولكنها غنية بالملح والسكر لتعويض الدهون، حيث أن الدهون هي التي تمنح الطعم وتجعل الشخص يشعر بالشبع.

وفي الحقيقة سيساعد تقليل تناول الأطعمة المصنعة أو حتى الاستغناء عنها على تقليل تناول الملح والسكر والكربوهيدرات المكررة، وكل هذا يمكن أن يساهم في تنزيل الضغط المرتفع فورا، والحفاظ على معدل ضغط الدم طبيعي في الجسم.

الإقلاع عن التدخين

حسنًا، قد يكون من الصعب أن تقلع عن التدخين وقد تفكر كثيرًا في الأمر خاصة إذا كنت تدخن كثيرًا، ولكن في الحقيقة إن الأمر يستحق العناء، حيث أن الإقلاع عن التدخين مفيد للصحة بشكل عام، وقد تكون هذه أسرع طريقة تساهم في تنزيل الضغط المرتفع فورا ، وذلك لأن التدخين يسبب زيادة فورية في ضغط الدم وزيادة في معدل ضربات القلب.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن تزيد المواد الكيميائية الموجودة في السجائر من ضغط الدم عن طريق إتلاف جدران الأوعية الدموية والتسبب في الالتهاب وتضييق الشرايين، ومن المعروف أن تصلب الشرايين يسبب ارتفاع الضغط الدم.

تقليل التوتر والإجهاد الزائد

لا شك أن الجميع دون استثناء يعيش في بعض الأحيان أوقات عصيبة ومليئة بالتوتر، سواء في العمل أو مع العائلة، ولكن من المهم إيجاد طريقة لتقيل التوتر لأن ذلك أمر مهم للصحة وخاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية تنزيل الضغط المرتفع فورا ، ولتحقيق ذلك يمكن اتباع العديد من الطرق مثل التدرب على التنفس العميق، أو المشي، أو القراءة، أو مشاهد بعض الفيديوهات الكوميدية والمسلية، ويمكن أيضًا الاستماع للموسيقى.

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