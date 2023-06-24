تنسيقات عيد الأضحى للرجال.. من نجوم الصف الأول في عروض الأزياء

من خلال أسابيع الموضة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2024 المقام حاليا بين العاصمة الإيطالية ميلان والعاصمة الفرنسية باريس الذي انطلق مؤخرا، رصدنا لكم أجمل الإطلالات التي ظهرت ورأيناها على نجوم الصف الأول في عروض الأزياء والتي ارتداها نجوم الغناء والتمثيل ورجال الأعمال وعارضين الأزياء بين تنوع وعدد كبير من دور الأزياء التي أقامت عروضها خلال هذا الأسبوع لموسم الصيف القادم

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل أفكار وتنسيقات الأزياء التي تناسب إطلالات عيد الأضحى.

بأسلوب مالوما تنسيق البدلة الرجالية الكلاسيكية بمناسبة عيد الأضحى

خلال حضوره لعرض أزياء ديور، اعتمد الفنان الكولومبي الشاب مالوما إطلالة شبابية كلاسيكية باللون الرمادي، ببدلة بزر واحد وقميص أبيض وربطة عنق سوداء، لكن لعب القماش دورا هاما في التنسيق فكان قماش البدلة بعيد عن الأسلوب الرسمي الكلاسيكي المعتاد في أقمشة البدل وكانت القصة عاملا آخر شكل الإطلالة الرائعة بالأسلوب الراقي والعملي.

ويمكنك اعتماد مثل هذا الستايل في إطلالاتك بالعيد لأجل الحصول على مظهر أنيق ومناسب لمثل هذه المناسبة.

ميشيل موروني والتنسيق "السبورت شيك"

خلال حضوره للعرض الأخير للعلامة الإيطالية "دولتشي أند جابانا" في ميلان أطل النجم والممثل الشهير بإطلالة من العلامة الإيطالية بتنسيق جمع بين لوحة راقية من الألوان الحيادية بتدرجات اللون البيج والبيج الكريمي الغامق والأسود للوصول إلى إطلالة راقية وأنيقة، حيث اعتمد بليزر باللون البيج الفاتح بزرين متعامدبن وتوب باللون الأسود وبنطال بثنيات (كسرات) أمامية باللون الكريمي الغامق.

ونسق الإطلالة مع "لوفر" أسود اللون وشعار العلامة الذهبي. ويمكنك اعتماد هذه الإطلالة للمشاوير اليومية خلال العيد مع التلاعب بألوان البليزر والبنطال على نفس اللوحة اللونية وكسر التدرجات بدرجة حيادية بتوب أبيض أو أسود اللون.

"الأوفر شيرت" قطعة تمزج بين الأسلوب الرياضي والأنيق

خلال حضوره لعرض العلامة "هيوجو بوس" في ميامي تألق عارض الأزياء الفرنسي "بابيتسي جيابيسوني" بإطلالة شبابية عصرية وأنيقة تناسب العيد، بقطعة علوية راقية بقصة "أوفر شيرت" باللون الكاكي الفاتح مع جيوب أمامية وياقة رسمية، نسقها مع تي شيرت أبيض اللون وبنطال باللون البيج للوحة ألوان حيادية راقية تناسب الطلة النهارية في العيد. يمكنك اعتمادها خلال الزيارات العائلية والنشاطات النهارية المختلفة.