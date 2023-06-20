نقاء اللون الأبيض وجمال الشعر يشكلان مجموعة فالانتينو لأزياء ربيع وصيف 2024

قدم فالانتينو جارافاني مجموعته الأولى للرجال في ميلانو عام 1985، عاد "بيارباولو باتشولي" ( Pierpaolo Piccioli) إلى المدينة الإيطالية الساحرة، وافتتح أسبوع الموضة للرجال في ميلانو بعرضه الرجالي "الروايات" (The Narratives)، الذي أقيم في يوم دراسي عادي في حديقة La Statale، في جامعة ميلانو العامة الموجودة في مبنى عصر النهضة الجميل.

كما حظي الطلاب الذين شاهدوا العرض من الفناء بأداء حي لموسيقى وأزياء العرض المبهر.كان اختيار المصمم للموقع جزءا من بحثه عن ممارسة إبداعية تكون رسالتها ذات مغزى ويمكن الوصول إليها من قبل الجماهير الأصغر سنا فقد خاطب بيارباولو عن طريق أزياء فالانتينو فئة الشباب بخطاب شاعري وأنيق، كان التفكير في كيفية تمثيل الهوية الذكورية وتعريفها من خلال رموز الموضة هو ما تدور حوله مجموعة اليوم.

رؤية المصمم للمجموعة الجديدة ورجل "فالانتينو"

تمحور العرض حول أسلوب بيارباولو المريح بالقصات الذكورية الكلاسيكية، حيث كان يعمل المصمم على رموز الحياكة، وتخفيف نسب البليزرات الصندوقية الكلاسيكية، واستبدال البنطلونات بالسراويل القصيرة (Shorts)، وتطريز الزهور على طية صدر السترة، أو طباعة الزهور المنفوخة على السترات الخفيفة والقمصان ذات القصات المستقيمة.

كان التصوير الفني للألوان ممثل بالنعناع الأخضر والتوت والفيروزي والوردي الساخن بالتناوب مع الأسود والأبيض للحفاظ على كلاسيكية التصاميم وعلى الشعور بالحيوية الفردية وموقف الحرية الرومانسية.

قال: "أنا ضد أي إملاءات جمالية". يعتقد بيارباولو باتشولي أن واجبه كمصمم لا يقتصر فقط على منح الحياة للإبداعات والملابس الجميلة، لكن "أن يقول شيئا ذا مغزى على مستوى أعمق".

هذا هو السبب في أن تنظيم العرض في جامعة لا ستاتال، التي تعد رمز لتعليم والمعرفة" ولهذه الغاية، سترعى فالنتينو منحا دراسية للطلاب من خلال تبرع كبير للجامعة، على الصعيد المستدام، سيتم أيضا إعادة توظيف مواد المدرج وإعادة تدويرها في أفنية الجامعة.

المصمم والكتب الأدبية التي تأثر بها لتصميم المجموعة

قال المصمم إنه لهذا السبب انجذب إلى هانيا ياناغيهارا "حياة صغيرة" لدرجة أنه تم إرسال نسخ وردية اللون من الكتاب كدعوات لحضور العرض.

قال: "كانت العلاقة حميمة وإنسانية الشخصيات الأربعة من الذكور ، وضعفهم المفتوح ومرونتهم مؤثرا وملهما بالنسبة لي ،" قال. طُبعت اقتباسات من صفحات ياناجيهارا على بدلة سوداء مفصّلة وفي الجزء الأمامي من بنطلون جينز. إذ اعتبر المصمم أن الأزياء هي طريقة أخرى للتعبير عن معاناة الشباب وكيف يبدو شكل طموحاتهم وأحلامهم.

تألق العارضين بالأبيض الناصع والهادئ

افتتح العارض يوري جيفسون العرض بإطلالة باللون الابيض النقي ببدلة كلاسيكية ببليزر بقصة لو سموك وربطة عنق بيضاء وقميص من الجاكار الأبيض الناعم. إضافة إلى ما يبدو على أنه تريند الرجال للصيف المقبل وهو شورتس بعدة قصات وألوان مختلفة.

الألوان الحيوية وطبعات الورود، ترسمان لوحة طبيعية رائعة

ظهرت الألوان الحيوية والهادئة متسمة باللون الأخضر العشبي في معظم الإطلالات بدمج أسلوبين مختلفين، حيث رأينا إطلالات جائت منسقة بأسلوب عملي وراقي وأخرى جائت بأسلوب كاجوال يومي وشكلت طبعات الورود الكبيرة نسبيا، عودة ضخمة هذا الموسم بعدة نقشات وطبعات ورود مختلفة بصور ظلية للفل والورد الأبيض.