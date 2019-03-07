لتنظيف الفاكهة والخضروات بطريقة سليمة، اتبعي هذه النصائح!

استخدمي الماء البارد لغسل الخضروات والفاكهة

نصائح التنظيف الآمن:

1. اغسلي يديكِ بالماء الساخن والصابون قبل وبعد إعداد الطعام.

2. نظفي سطح المطبخ، ألواح التقطيع، والأواني بعد تقشير الخضروات وقبل تقطيعها أو فرمها.

يمكن للبكتيريا أن تنتقل من خارج الخضروات النيئة إلى داخلها عندما يتم قطعها أو تقشيرها. اغسلى الأسطح وأدوات المطبخ بالماء الحار والصابون بعد إعداد كل مادة غذائية.

3. لا تغسلي الخضروات والفاكهة بالصابون أو المنظفات.

4. استخدمي الماء البارد لغسل الخضروات والفاكهة.

5. للمنتجات ذات الجلد السميك كالبطاطا الحلوة والبطاطس و القلقاس مثلًا، استخدمي فرشاة الخضار لمساعدتك في إزالة الميكروبات التي يصعب الوصول إليها.

6. المنتجات التي تحتوى الكثير من الأركان والزوايا مثل القرنبيط، والبروك لي، والخس... ينبغي أن تنقع في ماء نظيف وبارد لمدة دقيقة إلى دقيقتين ثم تشطف جيدًا.

7. بعض المنتجات مثل التوت لا ينبغي أن تنقع في الماء. ضعي المنتجات الهشة في مصفاة ورشيها بالماء المقطر. ثم بعد الغسيل جففيها باستخدام منشفة ورقية نظيفة. هذا يمكن أن يزيل الكثير من الجراثيم.

8. عند قطع أو تقشير المنتجات، برديها في الثلاجة في أقرب وقت ممكن عند درجة حرارة 4 درجة مئوية أو أقل، إذا لم تقدم للأكل مباشرةً.

9. لا تشتري الخضروات والفواكه المقطعة جاهزة في السوبرماركت غير المبردة (أي التي لا تكون محفوظة في ثلاجات التجميد) حتى تتأكدي من صلاحيتها وعدم فسادها.

10. يجب أن يتم تخزين الخضروات الورقية من السوق أو السوبر ماركت في درجة حرارة من 1 إلى 4 درجات مئوية في غضون ساعتين من الشراء.

11. اغسلي الخضروات عن طريق فصل الأوراق ونقعيها في وعاء من الماء البارد لبضع دقائق. صفي الخضروات باستخدام مصفاة وكرري هذه العملية حتى تشعري أنها أصبحت نظيفة.

12. أسلوب آخر هو نقع الخضروات لمدة خمس دقائق في خليط من الخل والماء (½ كوب خل أبيض في 2 كوب ماء) ، والتي ينبغي أن يتبعها شطف بالماء النظيف الفاتر. وقد تبين أن هذا الأسلوب يحد من تلوث البكتيريا وليس القضاء عليها تمامًا، ولكنه قد يؤثر قليلًا على قوام وطعم الخضروات الورقية.

13. صفي الخضروات الورقية بمصفاة نظيفة، ثم جففيها بمنشفة نظيفة.

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