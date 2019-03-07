ما هي عدد المرات التي يجب أن تغسلي فيها الأجهزة المنزلية؟

يوفر التنظيف الدوري للثلاجة لكِ طعامًا مخزنًا خاليًا من الجراثيم

هل تحتارين في عدد المرات التي يجب أن تغسلي فيها الأجهزة المنزلية؟ اليوم نقدم لكِ الإجابة:

1- الثلاجة (مرة في الأسبوع):

يوفر التنظيف الدوري للثلاجة لكِ طعامًا مخزنًا خاليًا من الجراثيم، ولن تحتاجي سوى إلى ماء وخل لمسح الثلاجة من الداخل والخارج، ثم اتركي أبوابها مفتوحة قليلًا حتى تجف.

2- فرن البوتجاز (مرة كل 6 شهور):

اخلعي الرفوف من الليلة السابقة وانقعيها في ماء دافئ وسائل التنظيف، ثم رُشي باب الفرن بالمنظف، واتركيه عليه لمدة ساعتين إلى 3 ساعات، بعد ذلك امسحيه بقطعة قماش مبللة، ستجدين أن الدهون الملتصقة به تُزال بسهولة.

3- غسالة الملابس (مرة في الشهر):

الغسالة مكان صالح لنمو البكتيريا، وللتخلص منها؛ أضيفي كوبين من الخل وافتحي الغسالة على دورة ساخنة، ثم أعيديها مع نصف كوب من بيكربونات الصوديوم، ثم شغلي دورة لشطف الغسالة.

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