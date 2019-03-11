ما هي الطريقة المثالية لتنظيف الوسائد؟

يمكنك تنظيف وسادتك باستخدام أشعة الشمس

يمكنك تنظيف وسادتك باستخدام أشعة الشمس خاصةً وأنها تعمل على تعقيمها وتنظيفها بسهولة وستعود مريحة، اختاري مكاناً نظفاً في الهواء الطلق يمكن أن تصل إليه أشعة الشمس، واحرصي على أن يكون صعباً على الحيوانات الأليفة الوصول إليه.

وقت الظهيرة قومي بوضع الوسادة تحت الشمس من أجل التنشيف، ثم اقلبيها الوسادة على الوجه الثاني بعد ٢ أو ٣ ساعات.



حيث ستجفف الشمس الرطوبة الموجودة في الوسادة وستتغلغل في الحشو لتعيد إحياءه. وستحصلين على وسادة مريحة ونظيفة في آن واحد بطريقة غاية في البساطة والسهولة.

قد يعجبك أيضاً:

نصائح لاختيار ديكور ورق جدران لمنزل أكثر عصرية ورقيّ

8 نصائح ديكور لاستخدام الرخام في الحمام

بالصور : نصائح ديكور للمساعدة باختيار كراسي ركن الطعام

9 خطوات بسيطة لتنظيف سجاد المنزل