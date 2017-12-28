8 نصائح ديكور لاستخدام الرخام في الحمام

في ديكور الحمام، يبدو الرخام من الخامات الجذَّابة المُستعملة. ولذا، تطلعك المهندسة ميرنا خليل على نصائح الديكور المُتعلِّقة باستخدام الرخام، في ديكور الحمام:

1. الألوان المفضلة: الألوان الأكثر جاذبيَّة للرخام في ديكور الحمَّام، هي: الأبيض والبيج والرمادي.

2. خصائص الرخام: لرخام خامة تحافظ على جاذبيتها، حتَّى بعد مرور السنين، بخلاف الـ"سيراميك" على سبيل المثال.

3. الفراغات: إن غياب الفراغات بين قطع الرخام، سواء على الأرضيَّة أو الجدران، يجعل منها متينة.

4. الرخام يُقاوم البخار وحرارة المياه.

5. إن حسن استخدام الرخام يجعل ديكور الحمَّام بارزًا، وفي هذا الإطار، يجب أن يتناغم حجم قطع الرخام مع مساحة الحمَّام، فإذا كانت هذه الأخيرة محدودة، لا يجب وضع قطع كبيرة من الرخام فيها. وبالمقابل، إذا كانت مساحة الحمَّام فسيحة، يحلو تمييز جدار فيها عبر تلبيسه بأحجار الرخام صغيرة الحجم، مع الإبقاء على الجدران الباقية مُبطَّنة بالقطع ذات الأحجام الكبيرة.

6. إضاءة الرخام يجب أن تكون مدروسة. مثلًا: يجب وضع إضاءة حول المرآة في الحمَّام، على أن تكون موجَّهة إلى وجه مستخدم المرآة، كما تسليط إضاءة مُركَّزة على المغطس أو الـ"جاكوزي"، على أن توضع أرضًا، أو عند المدخل. ومن جهة ثانية، لا مانع من تسليط الإنارة على بعض الإكسسوارات.

7. خامة الرخام تُناسب نمطي الديكور الكلاسيكي والعصري، ممَّا يسمح بالمرونة لناحية الإكسسوارات، من صنابير المياه وغيرها.

8. استخدام الخشب مع الرخام مُحبَّب، كما عند دمج الخشب في الجهة السفليَّة من المغسلة المشغولة من الرخام، أو عند باب الحمَّام المتصل بالجدار الرخام، شريطة أن يكون الباب بعيدًا عن المياه وبخارها. ومن جهةٍ ثانيةٍ، يُمكن تلبيس زوجين من الجدران بالخشب في حمَّام الضيوف، مع كسوة الآخرين بالرخام.

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