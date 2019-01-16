طرق تنظيف جاكيت الجلد الطبيعي من الخارج والداخل

جاكيت الجلد يلبس خلال فصل الشتاء للوقاية من البلل

الأقمشة الجلدية من الخامات رائجة الاستخدام خصوصاً خلال فصل الشتاء لوقايتهم من البلل، ومن برودة الطقس، ولتفادي تعرّض جاكيت الجلد الطبيعي للتلف أو التمزق عند غسلها بالغسالة، ولتنظيف جاكيت الجلد الطبيعي من الداخل والخارج يمكن اتباع الطرق التي سنذكرها في هذا المقال:

تنظيف جاكيت الجلد الطبيعي من الخارج:

- يعبأ أحد الدلوين بالماء الدافئ، وتوضع كمية بسيطة من الصابون أو المنظّف فيه، وتخلطا جيّداً حتى تظهر الرغوة على السطح.

- تبلّل القطعة الإسفنجيّة بخليط الماء والصابون.

- يمسح الجاكيت باستعمال الإسفنجة، على أن تكون عملية المسح بلطافة ورقة شديدة، من دون دعك أو فرك قويّ للجاكيت.

- توضع بقية الماء الدافئ في الدلو الآخر، وتوضع قطعة الإسفنج بداخله وبلها جيداً بالماء، حتى تزول جميع الأوساخ والآثار التي ظهرت عليها بعد مسح الجاكيت.

- يمسح الجاكيت مجدداً بقطعة الإسفنج بعد غسلها، للتأكّد من إزالة بقايا الصابون.

- يمسح الجاكيت مرّة أخرى بقطة إسفنج جديدة وجافّة من أجل تجفيف بقايا الماء عنه.

- يعلّق الجاكيت في مكان مفتوح حتى يجفّ بشكل تامّ.

تنظيف جاكيت الجلد الطبيعيّ من الداخل:

- تكنس بطانة الجاكيت باستعمال المكنسة الكهربائيّة من أجل إزالة أيّ غبار أو أتربة عالقة داخل البطانة.

- يخلط الصابون والماء الدافئ في أحد الدلوين، مع إضافة كمية من صودا الخبز، ونصف كوب من الخل.

- تبلّل قطعة الإسفنج بالخليط الموجود في الدلو، وتمسح البطانة بها برفق ولطف.

- تستخدم قطعة الإسفنج الأخرى الجافّة من أجل تجفيف بقايا الماء من داخل الجاكيت.

- يعلّق الجاكيت في مكان مفتوح مع إبقاء البطانة ظاهرة للهواء حتى يجفّ تماماً.

المزيد:

موديلات جاكيتات قصيره للبنات لإطلالة عملية أنيقة

للرجال: جاكيتات قصيرة لإطلالة عملية من زارا

تشكيلة من الجاكيتات الربيعية للمراهقين من زارا