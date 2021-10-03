تنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب على مر السنين أصبحت المكاتب أكثر اجتماعية من السابق ومع تزايد الصداقات الحميمة بين الموظفين وعائلاتهم، أصبح من الشائع أكثر فأكثر إقامة احتفالات صغيرة للمناسبات العامة والشخصية بين الزملاء من أعياد الميلاد إلى المباركة بالزفاف، وأحدث هذه الاحتفالات "استقبال مولود جديد". لما لا فاستقبال حياة جديدة أمر يستحق الاحتفال.

تنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب

وضع خطة مناسبة

يجب أن يكون تنظيم الحفل في المكتب بسيطًا ولطيفاً ومنظمًا جيدًا. من الصعب وضع خطة للحفلة أثناء عملك ، لذا تأكد من التخطيط بعناية وفقًا لجداول زملائك ولكن تذكر أن تجعلها ممتعة. بالطبع ، نظرًا لطبيعة العمل الأكثر احترافية، فإن ما المسموحات والممنوعات في الحفلات المكتبية يختلف قليلاً عن الحفلات العائلية والمنزلية. فيما يلي بعض النصائح لتنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب.

تنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب

الخطوات الأولية

استعن بمساعدة واحد أو اثنين من زملائك في العمل لتقسيم المهام. يمكن أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن تنظيم المرطبات ويمكن أن يكون الشخص الآخر مسؤولاً عن جمع المساهمات .

من المهم الحصول على موافقة الإدارة إذا كنت تخطط لاستضافة الحفل في المكتب بدلاً من المطعم أو الكافتيريا .

تأكد من وجود الموظفة الحامل في الوقت المحدد .

تنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب

اعتبارات مهمة

حاول تحديد موعد الحفل أثناء وقت الغداء عندما يكون من السهل على الموظفين أخذ استراحة .

اجعل الحدث لمدة أقل من ساعة .

إذا كان من المقرر عقده في المكتب ، فيمكن لكل شخص المساهمة بطبق أو يمكنك جمع المال لشراء المرطبات والأطعمة اللذيذة .

يمكن للحاضرين شراء هدايا شخصية أو المساهمة في هدية واحدة. تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي أن يكون إلزاميا أن يشارك الناس. لذلك، يجب أن يكون الشخص المسؤول عن تحصيل المساهمات واضحاً جداً عند الاقتراب من زملاء العمل لمنع الاحراج .

إذا كنت تعمل في شركة كبيرة ، فيجب أن تقتصر قائمة الضيوف على قسم الموظفة والأصدقاء المقربين منها في الاقسام الأخرى من الشركة .

إذا كانت المساهمات المالية منخفضة ، فقلل قائمة الطعام إلى تقديم الكعك والزينة الاحتفالية. بالطبع ، إذا كانت المساهمات منخفضة جداً، فقد ترغب في الغاء الفكرة ودعوة الموظفة الى الطعام خارج المكتب مع من يحب من زملائها في العمل .

قد يكون من الصعب اختيار الهدية المناسبة. غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما تحتاجه المرأة الحامل في هذه الفترة. في هذه الحالة ، تعد بطاقة هدية لمتجر أطفال مشهور أو متجر متعدد الأقسام خيارًا جيدًا .

تنظيم حفل استقبال مولود جديد في المكتب

التفاصيل النهائية

إذا تم حجز الحفل في مطعم ، فقم بالحجز قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ. في الأسبوع السابق ، يجب على أحد المنظمين التحدث مع المدير لتأكد من التفاصيل .

من غير المحتمل أن تكون قادرًا على إدخال ألعاب حفل الاستقبال التقليدية في جدولك الزمني .

ولكن إذا كنت ترغب في تجربة لعبة ما ، فاجعلها بسيطة وقصيرة واقل ضوضاء من النوع الذي تلعبه في المنزل .

استخدم زينة بسيطة ، فقد لا يكون لديك متسع من الوقت للتحضير. ستساعد مجموعة من البالونات الاحتفالية والهيليوم والورود على اسعاد ضيفة الشرف.

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