نصائح للأم الجديدة للعناية بصحتها وصحة مولودها

بعد الولادة يكون عليكِ التعامل مع ضيف جديد في المنـزل، سهلي على نفسك وحضري الطعام قبل الولادة، حتى تتأقلمي مع الوضع الجديد، وتستطيعين تنظيم وقتك بشكل أفضل، تحديد الوقت الأقصى للقيلولة والالتزام بها يساعدك على تنظيم ساعات نوم طفلك أثناء الليل بشكل أفضل.



تعلمي كيفية لف الرضيع جيداً

لف الرضيع بصورة صحيحة مهم جداً لتدفئته جيداً، وبالتالي توفير نوم أفضل له.



ضعي الميزان بعيداً

بعد الولادة تكونين في عجلة من أمرك للعودة لوزنك قبل الحمل، لا تتعجلي الأمور واتركي أول أسبوع على الأقل للتأقلم على أسلوب حياتك الجديد.



استثمري في كرسي هزاز أو مرجيحة للرضيع

ممكن أن يكون ذلك مصدر الالهاء المفضل لطفلك ليسكت عن البكاء عندما لا ينفع أي شيء آخر.



لا تتخلي عن الرضاعة الطبيعية

من الممكن أن تكون صعبة خصوصاً مع أول طفل، لكن لا تفقدي الأمل، فهي مهمة لبناء مناعة طفلك الطبيعية وتساعدك على فقدان وزن الحمل.



ضعي المصاصات وقماش التجشؤ في مكان يسهل الوصول إليه

لا تضعي نفسك في موقف يضطرك للبحث عنهم وأنتِ في أشد الحاجة لهم، ضعيهم في مكان يكون في متناول يدك.



اشتري حفاضات الأطفال حديثي الولادة

كوني جاهزة بكمية لا بأس بها من الحفاضات لحديثي الولادة، لأنكِ حتماً ستحتاجين لها بشدة في أول الأمر.



اخرجي من المنزل

اخرجي لتغيير جو ومناظر وتعودين إلى البيت منتعشة وقادرة على مواجهة أي تحدي مع الطفل.



ضمي رضيعك واحضنيه

الطفل يشعر بالأمان بالقرب من أمه، وخصوصاً في الأيام الأولى من الولادة، فحاولي أن تكوني بالقرب منه وقتما تستطيعين ذلك.