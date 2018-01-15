10 أغذية لتهدئة أعراض القولون العصبي

أسباب عديدة مسؤولة عن تطور القولون العصبي

أسباب عديدة مسؤولة عن تطور القولون العصبي، منها العامل الوراثي ومنها عوامل قابلة للتحكم مثل التوتر وسرعة الإنفعال، والنظام الغذائي غير الملائم، وتغير المناخ والحركة . وتشير إختصاصية التغذية ميرنا الفتى الى أن مريض القولون العصبي شديد الحساسية تجاه الأغذية التي تتسبب بالانتفاخ وعسر الهضم، لا سيما الإفراط بتناول البقول، والنشويات، واللحوم الحمراء، وشرب المياه الغازية والشاي، ما يعمل على تخمّر الغذاء في الأمعاء والشعور بالإمتلاء والانتفاخ .

وإذ تؤكد على ضرورة إستشارة الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب، تقدم قائمة بالأغذية القادرة على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والإنتفاخ والآلام:

1- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على زيوت عطرية طيارة فعّالة في تنشيط وعلاج امراض الجهاز الهضمي. يساعد في التخلص من التهابات جدار القولون ويحمي من سرطان القولون لما يحويه من مضادات للأكسدة . ويستعمل الزنجبيل الطازج بإضافته للطعام أو يستعمل كمسحوق فيغلى ويشرب.

2- الشوفان: عنصر هام لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها القولون للتخلص من الإمساك (إذ أن القولون العصبي يصاحبه فترات إمساك حادّة تليها فترات إسهال حادّة). مهدئ للإعصاب، فيعمل على تهدئة القولون ومنع التقلصات المصاحبة له. كما يعمل على منع إمتصاص الدهون في الأمعاء ويحمي من الإصابة بسرطان القولون.

3- الألياف القابلة للذوبان: مما لا شك فيه أن الألياف مفيدة للصحة، وهي تتواجد في قائمة متنوعة من الأطعمة من الحبوب والخضر والفاكهة، لكن الألياف يمكن أن تجعل من آلام القولون غير محتملة وخاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة من مصدر الحبوب، حيث تزيد من إضطرابات القولون. لذا يفضل التركيز على الألياف القابلة للذوبان من مصدر الخضر والفاكهة.

4- اللبن الرائب: يحتوي اللبن (الزبادي( على خمائر بكتيرية نافعة تساعد في القضاء على التهابات القولون البكتيرية وتعمل على تنظيم عمل القولون والأمعاء، وتغذية وتقوية شعيرات المصران .

5- النعناع: يستخدم كعلاج فعال لأمراض القولون نظراً لإحتوائه على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون وترخية عضلاته.

6- خل التفاح الطبيعي: إن تناول ملعقة خل تفاح مخففة بكوب ماء بعد الوجبات مباشرة يساعد في تنظيف القولون من بقايا الطعام العالقة بين خملاته التي تمتص المواد الغذائية.

7- المياه: إن تناول 8 أكواب فى اليوم يساعد على تنظيف القولون وتطهيره.

8- زيت السمك: يحتوي زيت السمك على أحماض الأوميغا 3 الدهنية، كما أن الزيوت المختلفة تساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني المطلوب في الجسم.

9- الشمر: يخفف من الإنتفاخات والتقلصات والغازات في القولون.

10- بذور الكتان: تناول ملعقة كبيرة من زيت بذرة الكتان، يومياً، يساعد على جعل البراز ليّناً. وتحتوي بذور الكتان على المعادن التي يفقدها الجسم مع الإسهال المصاحب للقولون العصبي، كما تساعد على تهدئة الأمعاء.

وتنصح الإختصاصية الفتى تجنّب الأطعمة المسببة للغازات(الكرنب والقرنبيط والذرة والفجل واللفت والفلفل الحلو والبصل)، أو التقليل منها، لأن ذلك يساعد على التخفيف من الغازات وألم البطن والإنتفاخ.

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