توابل وأعشاب تساعد على الحمل

أثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن بعض الأعشاب يمكن أن تساعد على تعزيز الخصوبة وفرص الحمل، ولذلك جلبنا لكِ أبرز الأعشاب التي يمكن أن تساعدك على الحمل:

نبات الهليون

يعتبر الهليون منشطًا تناسليًا للإناث، أي أن له القدرة على زيادة الخصوبة والحيوية، نظرا لأنه غني بفيتويستروغنز، وهي مجموعة من المركبات الطبيعية المشابهة كيميائيا للإستروجين، والذي تلعب دورًا رئيسيًا في الدورة التناسلية.

كما أنه يساعد في تقليل التوتر الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة، كما أنه يستخدم لعلاج أعراض انقطاع الطمث وتعزيز انتاج حليب الثدي.

العبعب المنوم

يستخدم نبات الاشواغاندا أو العبعب المنوم تقليديا لعلاج مشاكل الخصوبة عند الرجال، حيث يُعتقد أنه يحسن جودة السائل المنوي والانتصاب وعدد الحيوانات المنوية، مما يعزز من فرص الانجاب.

كف مريم

اشارت بعض الدراسات إلى أن نبات كف مريم يساعد على موازنة الهرمونات التناسلية وتنظيم الدورة الشهرية، والتي قد تؤدي لمشاكل في خصوبة المرأة.

الكوهوش الأسود

يعزز الكوهوش الأسود من خصوبة المرأة، إذ يُعتقد أنه يحفز المبايض ويعزز عملية الإباضة.

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