5 علامات تحذيرية لتورم الكاحل

التورم قد يكون ناجما عن طريقة الجلوس الخاطئة

هل تعانين من انتفاخ الكاحلين؟ تعرفي على الرسائل التي يريد أن يقولها جسمك لك في هذه المقالة.

احذري، لأن هناك بعض المشاكل الصحية التي قد تؤدي الى تورم الكاحلين.

هناك العديد من الطرق لتخفيف الانتفاخ، مثل الاسترخاء مع رفع الأرجل، نقع القدمين في المياه المالحة الدافئة، أو شرب الشاي العشبي المضاد للالتهابات.

ومع ذلك، إذا لم تختفي المشكلة، يجب أن تذهبي إلى أخصائي لمعرفة ما يسبب التورم. وهذا يضمن لك حل هذه المشكلة، وكذلك التحقق من السبب الخفي وراءها.

الأسباب الشائعة:

1. ضعف الأوعية الدموية

السبب الأكثر شيوعا لتورم القدمين والكاحلين هو ضعف الدورة الدموية. بالنسبة لكبار السن، قد يكون ذلك بسبب ضعف الأوعية الدموية أو امر أكثر خطورة.

وبالنسبة للشباب، قد يكون سبب ذلك مشكلة خلقية أو أسباب أخرى، مثل:

وضع الجلوس الخاطئ.

قضاء ساعات طويلة واقفا.

النوم في وضع خاطئ.

إذا كان أي من هذه هي الأسباب، ببساطة قومي بتغيير هذه العادات.

ومع ذلك، فإنه لا يضر استشارة الطبيب، لأن هذا يمكن أيضا أن يكون علامة على القصور الوريدي في وقت مبكر.

تصنف أمراض الأوعية الدموية في الأطراف السفلية على أنها شرياني أو وريدي:

قد يكون المرض الشرياني بسبب عيب محلي في الشرايين مثل تمدد الأوعية الدموية أو نتيجة لأمراض أخرى مثل تصلب الشرايين.

وتشمل الأمراض الوريدية الدوالي والجلطات الوريدية.

2. جلطات الدم

إذا كان التورم يحدث في ساق واحدة فقط، قد يكون علامة على جلطة دموية تعيق الأوردة.

قد يكون هذا التورم مصحوبا بما يلي:

ألم.

حمى منخفضة.

التغييرات في لون البشرة، مثل سواد أو شحوب.

على أي حال، فمن الأفضل استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن للحصول على تشخيص دقيق.

3. القيام بالتمارين بشكل غير صحيح

ممارسة الرياضة وفقدان الوزن لا ينسجمان دائما.

إذا كنت تمارسين الرياضة بنفسك، فأنت عرضة لخطر القيام بحركة غير صحيحة. تأكدي من عدم وجود أي تورم في الكاحلين بعد التمرين.

ومع ذلك، لا تخلطي بين التورم العام والتهاب العضلات.

هذا الأخير يختلف لأنه عادة ما يكون مصحوبا بألم في الداخل، بدلا من الخارج.

التهاب العضلات هو أكثر شيوعا في طرف واحد، وإذا حدث في الطرفين، فيجب أن تسأل نفسك إذا كنت تمارس التمارين بشكل غير صحيح أو تستخدم أحذية ضيقة.

4. عدم الحصول على راحة كافية

يمكن أن يسبب عدم الحصول على راحة كافية أيضا بعض التورم بسبب احتباس السوائل.

في هذه الحالة، انها علامة على عدم النوم بشكل جيدا أو اتباع نظام غذائي غير لائق.

للتخفيف من هذه المشكلة، قللي من استهلاك الصوديوم والسكر والدقيق.

الاسترخاء لمدة 15 دقيقة في اليوم مع رفع ساقيك والحصول على ما لا يقل عن ست إلى ثماني ساعات من النوم يوميا.

5. رد فعل على أدوية معينة

رد الفعل على الأدوية

إذا كنت تتناول دواء جديدا، قد تتعرض لرد فعل سلبي.

معظم الأدوية تسبب العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك التورم.

من الأفضل استشارة الطبيب. في بعض الحالات، عادة ما يكون تأثير يمكن تحمله، ولكن في حالات أخرى، هو مؤشر على أن الدواء يجب أن ينظم أو يغير تماما.

العلاجات الطبيعية لتخفيف انتفاخ الكاحلين:

لحسن الحظ، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي من شأنها أن تساعد على تخفيف التورم وتقليل الإزعاج الذي يمكن أن يسببه.

البابونج لديه العديد من الفوائد الصحية. يمكنك تحضير شاي البابونج أو استخدام زيته الأساسي لتدليك المنطقة بشكل خفيف.

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من زهور البابونج (20 غرام)

2 كوب ماء (500 مل)

الطريقة:

يسخن الماء. عندما يبدأ في الغليان، يضاف البابونج.

تترك المكونات لمدة 10 دقائق.

يرفع عن الحرارة ويترك حتى يبرد.

يصفى وتدلك به الساقين بكميات صغيرة.

تدلك القدمين حتى الركبتين باستخدام الحركات الدائرية.

أفضل علاج هو زيارة الطبيب.