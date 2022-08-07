توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة هل يمكنك شم الروائح في أحلامك؟ حسنًا ، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Perceptual and Motor Skills أن قلة قليلة من الناس أبلغوا عن شم روائح في أحلامهم. أبلغ 3372 شخصًا عن أحلامهم ، ولم تظهر الرائحة أو التذوق إلا في حوالي 1 % منهم.

على الرغم من أن الأحلام قد لا تحتوي على روائح ، إلا أنها غالبًا ما تكون مصدر إلهام لمجموعات العطور. خذ مجموعة برادا 2015 ، Olfactories ، على سبيل المثال. تتكون من عشرة عطور مصنوعة من روائح متناقضة مستوحاة من الأحلام. استمدت مجموعة Replica لعام 2016 ، فكرتها من استنساخ التخيلات المألوفة، من موضوعات الأحلام الشائعة ، مثل الطيران والرقص على القمر.

واليوم أحدث علامة تجارية تقوم بترجمة الأحلام والعواطف إلى تجارب عطرية هي توري بورش Tory Burch ، حيث أطلقت قبل أيام مجموعتها الجديدة Essence of Dreams واسُتلهمت مجموعة توري بورش من أحلامنا عندما نكون نائمين وأولئك الذين لدينا عندما نكون مستيقظين (أي أحلام الوحدة والجمال ومستقبل أكثر إشراقًا). مجموعة العطور الناتجة تبعث على الارتياح والتفاؤل ، حيث تأخذ نفحات مريحة من الطبيعة وتمزجها برائحة غير متوقعة. تعالوا نتعرف أكثر عن كل عطر لوحده في مجموعة Essence of Dreams.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

إليكتريك سكاي (90 مل) 125.00 دولارًا

إليكتريك سكاي رائحة حلوة ، مثل النسيم الدافئ الذي يهب عبر العشب الطويل في صباح ربيعي. إنه جذاب ومألوف ولكنه غامض إلى حد ما ، إلا أنه من الصعب تحديد ما يجعله جيدًا. العطر مستوحى من الحرية ويثير هذا الشعور.

يبدأ بزهرة الصبار للحصول على نوتة خضراء ندية يانعة. يضيف الياسمين نعومة زهرية منعشة وحلوة ، وأخيراً ، تضفي المكونات الخشبية على الرائحة وتضيف القدر المناسب من الاحتكاك. هذا العطر متفرد. رائحته أفضل كلما اقتربت منه. وبمجرد أن تكون قريبًا بدرجة كافية ، ستجد صعوبة في جذب نفسك بعيدًا.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

كوزميك وود (90 مل) 125.00 دولار

رائحة خشبية منعشة. مألوفة ، ومنزلية ، ومغناطيسية. مع هذا العطر ، أعادت توري بورش ابتكار رائحة الخشب ، لتقدمه بطريقة منعشة وشبه صابونية. مستوحى من السحر ، يمزج الكوزميك الخشبي مع الهيل ، ويرش في التوابل لإقران من المستحيل مقاومته. أضافوا الياسمين للحصول على لمسة زهرية بيضاء فوارة ونجيل الهند لجوهر نظيف وترابي يكمل القاعدة الخشبية.

إنها مادة ألدهيدية تقريبًا دون أن تكون معقمة. رائحته خفيفة ولكن مستمرة ، وتأخذك على حين غرة. هذه الرائحة الخشبية مثالية في أي حالة طقس بغض النظر عن عطرك المفضل أو في أي وقت من العام تستخدمه.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

ديفاين مون (90 مل) 125.00 دولار

القمر الإلهي مستوحى من السلام. يحتوي على زهرة بيضاء تسمى سيدة الليل ، والعسل ، والحمضيات. يضيف العسل حلاوة أقل وضوحًا من الفانيليا وله طابع عشبي ترابي أكثر. تضيف رائحة الحمضيات لمعاناً وحيوية للرائحة ، مما يجعلها تنبض بالحياة على البشرة. عطر خفيف الوزن وجيد التهوية ، ومثالي لأيام الصيف الحارة. لكن طبيعتها الجذابة تجعلها مثالية للأمسيات أيضًا.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

ميستيك جيرانيوم (90 مل) 125.00 دولارًا

رائحة مبهجة ولكن بطريقة خفية. إنها رائحة فخمة وترابية زهرية .

يمزج العطر البرغموت مع إبرة الراعي والمسك ، والذي يبدو نظريًا واضحًا جدًا ، ولكنه في الواقع أكثر من ذلك بكثير. تنبعث منه رائحة حقل غارق في ضوء الشمس باتجاه نهاية الصيف. إنها ليست رائحة للجلد ، لكنها ناعمة وحلوة مثل الجلد تحت سترة بعد الجري في أحد أيام الخريف.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

سابلايم روز (90 مل) 125.00 دولارًا

من الصعب تسمية الوردة "بأقل من قيمتها" لأنها واحدة من أكثر الأزهار استخدامًا. ولكن ما لا يدركه الناس حول الورد هو أنه أيضًا أحد أكثر روائح العطور تنوعًا. يمكن أن يتكيف اعتمادًا على ما يتم إقرانه به. يمكن أن يكون حلواً أو مدخنًا أو مشوشًا - يمكن أن يكون أي شيء. لكن في بعض الأحيان ، الوردة هي وردة ، وهذا يكفي.

مستوحاة بشكل مناسب من رائحة الورد الكلاسيكي. يقترن مع الكشمش الأسود (لإضافة القليل من السطوع الحلو والعصير) والخشب (للعمق والملمس). إذا كنت تحب رائحة الورد ، فهذا مألوف للغاية ويمكن استعماله.

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