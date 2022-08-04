جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة نعلم جميعًا الآثار الضارة لصبغات الشعر المحملة بالمواد الكيميائية، والتي جاءت كبديل سريع للحنة. في البداية انجذب الناس إلى الطريقة السريعة لصبغ الشعر ، والتي أظهرت النتائج في غضون 30 دقيقة الى ساعة. ولكن، على مر السنين، أدرك الناس أن المواد الكيميائية تضر بالشعر أكثر مما تستفيد منه. مع تطور الأزمنة ، نعيد اكتشاف الفوائد الهائلة للحنة.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

تم استخدام الحنة كصبغة شعر طبيعية منذ زمن سحيق. كل ما عليك فعله هو جمع أوراق الحنة، وتشكيل عجينة، وتطبيقها على خصلات شعرك لمدة ساعتين ، ثم غسل الحنة بالماء الجاري. يمكن استخدامه على الشعر الأسود لإضفاء صبغة نحاسية جميلة تشبه الهايلايت ، يمكن مقارنتها بصبغة الشعر. على الشعر الرمادي، يعطي لونًا برتقاليًا يمكن تعميقه إلى النحاس أو الأسود عن طريق إضافة مكونات طبيعية مثل قشور الرمان والقهوة وأوراق الشاي والنيلي. كما انه يعطي لوناً جميلاً من دون استخدام المواد الكيميائية القاسية. ويمنع الشيب المبكر.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

خيارات جاهزة للاستخدام

إذا لم تكن حريصًا على العلاجات المنزلية، فلديك أيضًا خيار الاختيار من بين عدة خيارات جاهزة للاستخدام. في حين أن مسحوق الحنة شائع جداً، إلا أن كريم الحنة جذب أيضًا في الماضي القريب اهتمام المستهلكين نظرًا لسهولة استخدامه. لكن تأكد من استخدام الحنة العضوية والطبيعية والنباتية فقط للحصول على أقصى قدر من الفوائد، وإلا فإنها تفسد الغرض من أن تصبح طبيعية.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

بلسم طبيعي

الحنة مصدر طبيعي للتانين وفيتامين E الذي يساعد على تنعيم الشعر بشكل طبيعي. إنه أفضل ماسك للشعر ، عند مقارنته بأي قناع آخر متوفر. بعد وضع الحنة، ادهن شعرك بزيت الخردل واغسل شعرك بالشامبو في اليوم التالي. سوف يترك ذلك بشرتك ناعمة وملطفة بشكل طبيعي ، وستستمر النتائج لفترة أطول.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

تقوية الجذور

توازن الحنة درجة الحموضة في فروة الرأس وتهدئ بشكل طبيعي الغدد الدهنية المفرطة النشاط التي تفرز الزيت في الشعر، مما يجعله دهنيًا. تساعد أوراق الحنة الغنية بالبروتينات ومضادات الأكسدة أيضًا في موازنة درجة حموضة فروة الرأس. تغذي الحنة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تقوية الجذور مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل أقل.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

منع قشرة الرأس

نظرًا لأن الحنة تتحكم في إنتاج الزيت في فروة الرأس، فإنها تؤدي إلى انخفاض قشرة الرأس، كما أن الاستخدام المنتظم يمنع قشرة الرأس من العودة. الخصائص الطبيعية المضادة للفطريات والميكروبات للحناء تهدئ فروة الرأس وتهيجها. هذه هي الطريقة الدائمة للتخلص من قشرة الرأس.

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة

ضروري للشعر الدهني

الشعر الدهني هو صندوق باندورا، والذي يصعب إدارته. علبة من الحنة ممزوجة بمسحوق الطين هي الطريقة المثلى لعلاج فروة الرأس الدهنية. اتركه لمدة 4-6 ساعات وشاهد النتائج بنفسك.

مع العديد من فوائد الحنة، فهي بالتأكيد هدية الطبيعة للبشرية. يمكنك إعادة تطبيق الحنة كل 3-4 أسابيع أو حسب نمو شعرك ومدى سرعة نموه. يمكنك عمل لمسة بسيطة للجذور أو تغطية الشعر بالكامل حسب احتياجاتك. وتمتع بفوائد صبغة الشعر الطبيعية هذه.

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