توسترديلا ديك رومي مع صلصة البيستو بعد التورتيلا والكويساديلا تأتي موجة "توستر كويساديلا" هي أشهر ساندويتش خفيف حالياً وهي سهلة الصنع. السر هو التأكد من عدم إضافة الكثير من المكونات.

توسترديلا ديك رومي مع صلصة البيستو

المكونات:

2 تورتيلا طحين (10 إنش)

2 ملاعق كبيرة بيستو جاهز

1 عصا جبن موزاريلا

شريحتان من صدر الديك الرومي المدخن

توسترديلا ديك رومي مع صلصة البيستو

الطريقة:

الخطوة 1

ضع التورتيلا على سطح نظيف. انثر ملعقة كبيرة من البيستو فوق كل خبز تورتيلا ، مع ترك مساحة صغيرة حول الحافة بالكامل. قطع الجبن مرة أخرى إلى طبقات رفيعة وقسمها بين التورتيلا في طبقة واحدة. ضعي شريحة من الديك الرومي فوق الجبن على كل خبز تورتيلا.

الخطوة 2

اطوِ كل خبز تورتيلا إلى نصفين ، مكونًا شكل نصف قمر. اضغط لأسفل للتسوية. خذ النصف الأيمن وقم بطيه إلى المنتصف. خذ النصف الأيسر وقم بطيه إلى المنتصف لعمل شكل مظروف. اضغط لأسفل لتسطيح مرة أخرى.

الخطوة 3

ضع الكاساديلا في المحمصة. اضبطي التحميص على نار متوسطة وتحميصه لدورة واحدة ، حوالي 3 دقائق. قم بإزالة الكويساديلا بعناية واقلبها. تحمص لمدة دقيقتين أكثر.

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