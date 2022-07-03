وصفة الحلاوة الفارسية بالزعفران تعد الحلاوة المصنوعة من الطحينية هي الحلوى المفضلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هناك العديد من الأصناف المصنوعة من دقيق الطحينة أو السميد. تستخدم وصفة الحلاوة الطحينية الفارسية مزيجًا بسيطًا من الدقيق والزبدة والسكر مع عطر ماء الورد الحلو. تقطع وتقدم مع الشاي أو القهوة.

وصفة الحلاوة الفارسية بالزعفران

مكونات الحلاوة الفارسية:

1 كوب سكر أبيض

نصف كوب ماء

نصف كوب ماء ورد

3 خيوط من الزعفران

1 كوب زبدة غير مملحة

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

وصفة الحلاوة الفارسية بالزعفران

الطريقة:

الخطوة 1

يُغلى السكر والماء في قدر ؛ يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر ، حوالي 5 دقائق.

الخطوة 2

يقلب ماء الورد والزعفران في خليط السكر. يُغطى القدر ويُرفع عن النار.

الخطوة 3

تذوب الزبدة في قدر كبيرة على نار خفيفة. يقلب الدقيق مع الزبدة المذابة حتى يصبح الخليط عجينة ناعمة. استمر في الطهي مع التحريك كثيرًا ، حتى يتحول المعجون إلى اللون الذهبي ، من 5 إلى 10 دقائق أخرى.

الخطوة 4

اضيفي خليط السكر ببطء حتى يصبح المزيج ناعمًا. يرفع القدر عن النار.

الخطوة 5

انشر الحلاوة الطحينية بالتساوي على طبق كبير. ارسمي نقشًا على الجزء العلوي من الحلاوة الطحينية باستخدام ظهر ملعقة أو سكين. غطيها بغلاف بلاستيكي وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ، لمدة ساعة على الأقل.

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