أفضل وصفة لموس المانجو تعد وصفة "موس المانجو" انه أشعة شمس نقية في كوب، مصنوعة من 3 مكونات فقط! كل ملعقة مليئة بنكهة المانجو ولها قوام كريمي خفيف يذوب في فمك. قد تكون أفضل حلوى مانجو يمكنك صنعها وهي مناسبة تمامًا لفصل الصيف.
أفضل وصفة لموس المانجو
المكونات:
1 كوب مانجو مهروس
1 كوب كريمة ثقيلة
1 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين
2 ملاعق كبيرة ماء
الطريقة:
- قم بإذابة الجيلاتين في الماء الساخن. يُضاف إلى مهروس المانجو ويُمزج جيدًا.
- تُخفق الكريمة الثقيلة بالخلاط الكهربائي حتى تصل إلى الذروة المتوسطة - حوالي 3 دقائق. وإذا كنت ترغب في تحليته أكثر ، أضف القليل من السكر البودرة مع الكريمة الثقيلة.
- يُمزج مزيج المانجو والجيلاتين في الكريمة المخفوقة على 3 دفعات.
- انقلي المزيج إلى أكواب التقديم وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- تقدم مع مكعبات المانجو وجوز الهند على الوجه.
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