أفضل وصفة لموس المانجو تعد وصفة "موس المانجو" انه أشعة شمس نقية في كوب، مصنوعة من 3 مكونات فقط! كل ملعقة مليئة بنكهة المانجو ولها قوام كريمي خفيف يذوب في فمك. قد تكون أفضل حلوى مانجو يمكنك صنعها وهي مناسبة تمامًا لفصل الصيف.

أفضل وصفة ل موس المانجو

المكونات:

1 كوب مانجو مهروس

1 كوب كريمة ثقيلة

1 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين

2 ملاعق كبيرة ماء

الطريقة:

قم بإذابة الجيلاتين في الماء الساخن. يُضاف إلى مهروس المانجو ويُمزج جيدًا .

تُخفق الكريمة الثقيلة بالخلاط الكهربائي حتى تصل إلى الذروة المتوسطة - حوالي 3 دقائق. وإذا كنت ترغب في تحليته أكثر ، أضف القليل من السكر البودرة مع الكريمة الثقيلة .

يُمزج مزيج المانجو والجيلاتين في الكريمة المخفوقة على 3 دفعات .

انقلي المزيج إلى أكواب التقديم وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين .

تقدم مع مكعبات المانجو وجوز الهند على الوجه . ​​​​​​​

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