ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر أيلول/ سبتمبر 2023:

توقعات الأبراج لشهر أيلول/ سبتمبر 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

في شهر سبتمبر فسيكون إنتاجيا فيما يتعلق بالعمل فهناك العديد من الإمكانات التي من خلالها يمكن أن تحرز تقدما على المستوى الوظيفي لذا ستكون هذه الفترة ناجحة لكن عليك ألا تغفل و أن تحترس مما يحدث حولك لإلا تفقد معلومات قد تفيدك، إن أفراد عائلتك لا يستوعبون أسلوب حياتك المختلف وسيحاولون إقناعك بتغييره، لا تنزعج منهم، فهم يريدون الخير لك، رب رياضة السكواش أو أي رياضة أخرى بالمضرب. سوف تشعر بتجدد طاقاتك، لو كنت ترغب في الاستيقاظ مبكرًا ولكن منعك الإرهاق الشديد، فلا تلوم نفسك كثيرًا، أنت فقط تحتاج لبعض الساعات الإضافيه من النوم.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

مع وصول شهر سبتمبر قد تجد مشكلات في العلاقات،فلا تكن عنيدًا وحاول الوصول لحل وسط لمرة واحدة، وعلى الجانب الآخر سوف تكون ناجحاً جداً في مجال العمل، وسوف تحظى بانتباه رؤسائك الذين يتعهدون لك بمشروع كبير، وأخيراً، يمكنك إظهار ما كنت تخفيه، تتمنى لك النجوم اﻷفضل الآن؛ هذا قد يعني أيضًا موقعًا أفضل في العمل،العمل يسير جيدًا ويمكنك التفكير في بدء "مشروع" طويل اﻷجل، ربما تشعر بأن لديك الكثير من الطاقه ولكن هذا ليس سببًا لكي تستهلكها كلها.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

توقع في هذا شهر تقدير مثير للإهتمام على الصعيد المالي، وذلك لأنك حققت نتائج جيدة في حياتك المهنية، يمكنك أن تحظى بقليل من الراحة، ولا تتردد في الذهاب في رحلة أحلامك وتمتع بالحرية التي تقدرها بشدة، ستتعرف على أشخاص جدد مثيرين للإهتمام وستكتسب الكثير من الخبرات، قد تمر أيضًا بتجربة مغامرة تجعلك تشعر بتدفق الأدرينالين مثل ممارسة رياضة معينة، اذهب واعثر على حظك، لا تنقب في الماضي وتحدث مع شريكك عن المستقبل.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

من الناحية المهنية يمكنك الانخراط بجرأة في العمل، وربما يكون البعض الآخر سلبيين بعد العطلة، لذلك لا تدعهم يؤثروا عليك، استخدم وقتك بشكل فعال، عندما تحاول بجد، فإن هناك ترقية تنتظرك، في هذه الفترة المثمرة يجب ألا تنسى أصدقاءك وعائلتك، اذهب واعثر على حظك ولا تنقب في الماضي وتحدث مع شريكك عن المستقبل، واذهبا في إجازة معًا وكن متمكنًا من وضعك الوظيفي وتمسك به بكلتا يديك، انتبه لصحتك جيداً.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

شهر سبتمبر يا عزيزي برج الأسد هو شهر الانسجام والرومانسية، سيرجح كوكبك إلى العلاقات، لا تستهين بحياتك العملية. قد تفوت الكثير من الأشياء أثناء الاستمتاع بالصيف، تحدث إلى زملائك وكن على دراية بالأحداث، استغل هذا اليوم بشكل جيد واقض بعض الوقت مع عائلتك، ستكتشف أن اﻷمر ممتع، فكر قبل أن تتكلم، حتى لا تقع في المشاكل، أنت في حالة رائعة، إذا كنت ترغب في سماع المجاملات فعليك بالمثل إلقاء البعض منها.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

اقتطع بعض الوقت لعائلتك، لأنها قد تشعر بتجاهلك لها بطريقة أو بأخرى، حاول إصلاح ذلك، يجب أن تدرك أن أحبائك يقفون بجانبك في السراء والضراء على حد سواء، لذا لا تتناحر بعد الآن، ولا تحاول حل المشاكل الصغيرة، أظهر لهم أنه يمكنك أيضاً أن تكون متسامحاً وأن تتوقف عن كونك عنيداً، سيحبونك بسبب ذلك، كن قويًا في مواجهة تجربة الانفصال، لا تحزن وتطلع إلى ما قد يخفيه لك المستقبل، يمكنك الانغماس بكل حماس في الأنشطة المجربة والمعروفة لك، الوقت ليس جيدًا ﻹجراء تجارب جديدة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

سوف تبدأ مراجعة ضميرك وستجد بعد القرارات التي اتخذتها في وقت سابق من هذا العام غير ناضجة وتندم عليها الآن، سيصبح مزاجك سيئاً فلا تسمح بمزيد من الضغط في العمل وحاول الاسترخاء، على سبيل المثال اذهب لجلسة تدليك، مستقبلك المهني لا يشغل بالك كثيرًا، أنت سلبي وغير تنافسي، خذ حريتك في التخطيط لمستقبلك، النجوم في مواقعها الصحيحة هذه اﻷيام، لن تندم على أي قرار تتخذه، لا تتجاهل مشاكلك الصحية المزمنة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

ستكون متناغماً جداً هذا الشهر، وتستمر النجوم في صالحك في مجال العلاقات، إذا لم تكن قد قررت ما إذا كنت ترغب في تجربة المواعدة، لا تنتظر أي شيء واتجه نحو ذلك، كل تجربة لها أهميتها، في العمل ربما يأتي انكماش، ولكنك ستكون لا تزال سعيدًا بنفسك، إذا كان في إمكانك أن تأخذ إجازة من العمل، وأن تمضي بقية يومك برفقة شريك حياتك، سوف يقدر ذلك كثيرًا بالتأكيد، نظم حفلة، لقد كنت تتمنى أن تحظى ببعض المرح منذ فترة طويلة، كما أن هناك فرصة كبير أن تلتقي ببعض اﻷصدقاء.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

في هذا الشهر أنت مفعم بالشغل الشرقي، لذلك استغل طاقة الصيف ولا تكون كسولاً، اذا كنت لازلت تملك العديد من الطاقة، فهذا الوقت المناسب لممارسة الرياضة، ارفع من مستوي مهاراتك أو حاول القيام بشيئ جديد، ستجعلك التمارين الرياضية بحالة جيدة، حتى لو لم تكن من محبي إلقاء المجاملات، فالوقت قد حان لعمل استثناء.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

لقد اكتسبت خبرات جديدة في الصيف الماضي، حان الوقت في شهر سبتمبر للوقوف بحزم من أجل العمل الشاق، ولو كان لديك العديد من المشكلات القديمة التي يصعب حلها فقد حان الوقت لحلها ووضعها في مسارها الصحيح، ستحاول جاهداَ من أجل استعادة الهدوء والانسجام فيما يتعلق بعائلتك وعلاقاتك الشخصية، أفراد عائلتك لا يستوعبون أسلوب حياتك المختلف وسيحاولون إقناعك بتغييره، لا تنزعج منهم، فهم يريدون الخير لك، تمهل، اذاً لم تقن بفعل أي شيء، ولا يمكنك تدمير أي شيئ، ذكر هذا،قيم الموقف وحدد أولوياتك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

سوف تتعامل مع عدو شخص ما ربما يريد لحياتك المهنية أن تفشل، لا تدعه يفعل ذلك، لقد عملت بجد خلال الشهرين الماضيين، قد لا يفضي كل هذا العمل لشيء، اجمع المعلومات في وحاول العثور على الخائن والتعامل معه بمفردك، ربما ستتفاجأ إلى أي حد تعرف هذا الشخص عن قرب، أنت مشرق للغايه ولا يحب أحد أن يجادل معك، لكن لا تستخدم ذلك للضغط على أفراد عائلتك، كن متفتح الذهن ولا تخش أن تقول رأيك حتى لو كان سلبيًّا، زملاؤك سيتفهمون، هذا توقيت رائع للإقلاع عن العادات السيئة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

يجب في شهر سبتمبر أن يكون مولود هذا البرج حذراً بالقرب منك سيظهر خائن سوف يرغب في استغلالك من أجل النجاح والمال. في هذه الفترة من الأفضل ألا تثق بأحد من خارج العائلة. بالتأكيد لا توقع عقودا مشكوكا فيها. ربما يحدث أن تصاب بحروق وسوف تتعامل مع العواقب لفترة طويلة بعد ذلك.ربما لا يكون شريكك حالمًا بما فيه الكفاية. ولكن هذا بالقطع لا يمثل مشكلة إذا كنت على استعداد لتقديم بعض التنازلات،اقض بعض الوقت في منزلك. لقد كنت مؤخرًا في أماكن أخرى.يمكنك تدليل نفسك قليلًا دون الشعور بالذنب. أنت تستحق هذا على كل حال. لقد حاولت جاهدًا جدًّا في الفترة الأخيرة.