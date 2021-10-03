يومان وينتهي شهر أيلول/ سبتمبر، فماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021:

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، تتحرك الكواكب في هذا الشهر لتتغير مواقعها وطوالعها، ما يعني جديداً في حياتك وتبدل في بعض المواقع. لا شك ان هذا الشهر يترك أثرًا في نفسك فتبدو منشغلاً جدًا متحركًا في كل الاتجاهات مسابقا الوقت لأداء مهماتك، قد تبرز أولويات وتزول اهتمامات سابقة إلا أنك تعالج الأمر بأعصاب متوترة قليلاً لكن بدون أي شك تأتي النتائج لتريحك وتطمئنك إذ أنك وسط المعمعة تظهر جرأة وشجاعة ومثابرة وتقود تياراً ربما أو فريق عمل او تكون الملهم لهذا الفريق وتبرز قدراتك فتحقق نجاحاً مهنياً لولا أنك تميل إلى بعض التشنج والعدائية في تعاطيك مع بعض المحيط. أقول هذا لأحذرك من بعض التطرف إلا أن الوضع الفلكي العام يدعو للاطمئنان فكواكب مارس وفينوس ومركور تستقر معظم أيام هذا الشهر في موقعين محبين لك هما الاسد والميزان ما يعني وعوداً كثيرة والتفاتات حلوة وحباً ونجاحاً في المجال الشخصي.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، تشعر بالطمأنينة وبالرغبة في العمل رغم تراكم المسؤوليات التي تزعجك بل تزودك بالقدرة والحيوية فتقدم واثقا مدعوماً بكوكب جوبيتر الذي حمل اليك منذ الشهر الماضي ارتياحاً أكبر، تشعر أن الطريق أمامك مفتوحة وأن آثارهما لا يطالانك ولو كان لهما وقع على بعض الناس حولك، قد تساهم هذه العوامل بكسر بعض الحواجز لمصلحتك أو تولد ظروفا دقيقة لكنها تنتهي في لانهاية لمصلحتك، صحيح أن المواقع الفلكية ليست هي الفضلى بالنسبة إليك في هذا الشهر ولكن المناخ العام لا يدعو للقلق بل أنه يشكل حافزاً لك لكي تستمر في عملك بدون خشية مهما كانت الظروف خاصة في النصف الثاني من الشهر إذا يعاود كوكب ساتورن سيره نحو القوس لكي يستقر فيه بدون عودة، ما يحرك بعض العوائق في حين أن مركور في برج الميزان يجعلك تستثمر في المجالات الجمالية والتزيينية وإذا كنت من تجارها فقد تحقق ربحًا أو تجد وسيلة رائعة لإحراز الأرباح، جدير بالذكر أن ساتورن في القوس يركز على شؤون مالية ويدعوك إلى الاقتصاد والانتباه إلى أموالك بعيداً عن التبذير والبذخ في حين أن مركور الذي يبدأ بالتراجع بتاريخ 17 يهديك فرصة لمراجعة بعض الاستثمارات وتصحيحها واتخاذ قرارات مهمة في مجال البيع والشراء وإيجاد الحلول لبعض المشاكل وتوليد مناخ من الوضوح والشفافية تزيل بعض الشكوك وتخرجك من بعض الانفاق.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لولا الخسوف الحاصل هذا الشهر في برجك والذي يؤثر عليك مباشرة لكانت الأمور تسير بشكل رائع وهي كذلك أن فينوس في الأسد يغازل مارس في البرج نفسه ومركور في الميزان ويجلب إليك آمالاً كثيرة وتطورات مميزة، وقد يعني هذا الخسوف أيضًا ولادة في العائلة، أما الوجه السلبي فهو خلافات عائلية قد تحصل أو تغيرات طارئة تقض مضجعك في بعض الأحيان، وأخص بالذكر مواليد الدائرة الأولى الذين يعانون أيضًا من عودة ساتورن إلى مواجهة برجهم في القوس والتي تنافر فلكي مع جوبيتير في برج العذراء، يشكل هذا الطالع بعض الإرباك لمواليد الجوزاء في الدائرة الأولى إذ يعني في بعض الأحيان خسارة أو تراجعاً صحيًا ًو انفصالاً أو استقالة، إلا أن الذهنية السائدة في هذا الشهر تكون إيجابية تصارح وتكافح يا عزيزي وتجد حلولاً في كل مجال مدعوماً بكوكب مارس الذي يوفر لك الطاقة الكبرى لمواجهة كل مشكلة وإيجاد الحلول السعيدة، تحسن إدارة شؤونك بفضل كوكب مركور وتتوصل إلى أعلى المراكز لشرح قضيتك وإحراز النجاح في مجال صعب للغاية، بعض مواليد الجوزاء يبدأون ورشة ويخوضون تجربة استثمارية جديدة ويستعيدون عافيتهم ابتداء من تاريخ 23.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، إن عوامل الكسوف والخسوف في هذا الشهر قد تتسبب بتعسر في عملك وببعض الثغرات والتشويش عليها. هنالك حظ وإخبار طيبة في الأفق، في بداية الشهر قد تتذمر من كل شيء تعيش هاجس التخلي عنك أو تعاني من تصرفات مشبوهة تصدر عن مسؤول أو زميل أو شريك أو أحد الزبائن، كذلك يعاود كوكب ساتورن سيره نحو القوس ما قد يجعلك قلقًا على صحتك أو صحة أحد المقربين أو يجعلك تشهد على وضع متراجع يعيشه أحد المحيطين بك إلا أن الأخبار الجيدة تأتي مع آواخر أيلول فتسمع عن شفاء أو تعرف جديداً ينقلك إلى وضع آخر أو تكلف بمهمة أداء أمر عام جيد ومميز.قد تخوض يا عزيزي بعض المغامرات والمجازفات المالية لا أن الفلك يتحدث عن تحسن في أوضاعك ونجاح في الاستثمارات خاصة في مجال العقارات والبورصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى واعتباراً من منتصف الشهر بسبب طالع فلكي مميز، أما الفترة الأكثر وعداً فتكون في الأسبوع الأخير، حيث يحالفك الحظ في كل المجالات المالية، لا يمكن أن نتجاهل مفاعيل كوكب جوبيتر الذي يرسل إليك ذبذبات مميزة ويتحدث عن ازدهار في أعمالك وبعض العروض الجيدة والشؤون المالية المميزة هنالك تراجع أيضاً يسبب بعض المشاجرات العائلية أو المهنية وربما تعيد بعض النظر في انتماء أو بارتباط..

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الاسد، يفرض عليك كوكباً ساتورن ومارس الحيطة والحذر والانتباه إلى كل ما يحصل حولك وإلى أي عارض قد ينتابك كما يطلبان إليك تجنب المجازفات العقيمة وارتكاب الهفوات، فأمامك يا عزيزي ثلاثة أسابيع من الأخطار، نعم اقول لك ذلك لكي تضاعف الحذر وتحضر لبعض الحلول والمخططات البديلة في حال كانت الضغوطات شديدة. يسمح لك حسك العالي في هذا الشهر بتجنب بعض المشاكل الشائكة فتستفيد من فرصة مؤاتية لمعالجة بعض الإشكالات، لا شك أن الشغف والحماسة يجعلانك الآن تتحدى المعوقات وتقف بالمرصاد لبعض المخططات التي تستهدفك، يترتب عليك شرح بعض المواقف وإثبات قدراتك في بعض المجالات، تطلع على معلومات مربكة في بعض الأحيان ذا أن الوضع الفلكي بكل معاكساته يجعل التعامل مع الآخرين دقيقاً، زد على ذلك كسوفاً وخسوفاً يحصلان حوالي منتصف الشهر وأواخره ما يجعل التعامل مع شؤون الحياة صعباً ودقيقاً ويسبب لك الإرهاق الفكري والجسدي، قد تعيش عقدة ذنب او تخشى على وضع أحد المقربين أو يفشى سر عائلي وربما تحتج على عملية ظلم تطال أحد الأشخاص، قد تجد صعوبة في اقناع بعض المراجع والسلطات بوجهة نظرك، كذلك من الممكن ان يمتحنك أحد المدراء أو المسؤولين في العمل، أو يكلفك بمهمة صعبة تتطلب وضع استراتيجية صعبة، حاذر ايها الأسد اذ عليك الآن ان تفكر بكل خطوة وتدرس كل قرار. قد يتعرض مكان عملك لبعض الإشكالات وتضطر أن تتعامل مع وضع جديد.واذ كان عليك شراء منزل أو سيارة أو عقار فيجب أن تحمي نفسك من بعض المخادعين وان تنتبه جدا قبل ان توقع على أي عقد.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يبدأ الشهر بشكل روتيني يحبطك في بعض الاحيان رغم أن معنوياتك تكون قوية وحدسك ممتازاً، إن الكسوف في حياتك قد يحمل جديداً إلى حياتك ويعني تغييراً كبيراً يجعلك تقوم بخيارات أخرى وتبدل الاتجاه ربما، ويأتيك بظروف لم تتوقعها تساعدك على انطلاقة جديدة أو تدفعك إلى إيجاد الحلول لما كان عالقاً. هذا لا يعني ان الامر يمر بدون صعوبات لا بل انك تواجه مشكلة على الصعيد المالي تتعلق بمنتج ربما او بمشروع يحتاج الى اعادة نظر والى تخطيط جديد. كذلك تضطر الى القيام بتصحيحات وإصلاحات تتطلب نفقات اضافية سواء تعلق الامر بشأن منزلي وعائلية أو بأمور مهنية مع هذه الكسوف تتبدل قناعات واعتبارات كثيرة خاصة وان خسوفا يتبع بتاريخ 28 في برج الحمل، ويتحدث عن مأساة ربما يعيشها بعض الاصدقاء او يشير اى دورة جديدة من التعاطي مع بعض الجهات. ندعوك للانتباه في هذه الفترة الى امنك وسلامتك وعدم المجازفة او المغامرة في مجالات دقيقة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يبدأ الشهر مع جدال قد يطر مع شريك او زوج ونقاش مهم تبدو فيه الأكثر قدرة ونفوذا راهن على يومي الجمعة والسبت اللذين يهبانك المفاجأت الحلوة على الصعيد المهني او الشخصي تجنب صراعا مهنيا بين الاثنين 7 والثلاثاء 8 كن حذرا جداً في مفاوضات مالية او مهنية وحاول ان تضع على الورق كل اتفاق ولا ترض به شفويا ولو ان الفلك يتحدث عن ارباح ايضا قد تطرأ وربما قد تحققها بين الاربعاء 9 والجمعة 11. تطل على جديد بدون أي شك وبعض مواليد الميزان يعرفون انقلابا لمصلحتهم. الكسوف الجزئي يوم الاحد 13 يتحدث عن تغييرات قد تحصل وعن بعض القرارات التي يجب اتخاذها خاصة في حياتك المهنية . توقع ابتداء من اليوم حادثا طارئا يطال عملا فنيا سياسيا او شخصيا. قد تأسف لشائعات تستهدفك يوم الاثنين 14 والجمعة 18 او من محاولة البعض خداعك لكن لا تخشى شيئا لان الفلك يحميك وقد تكشف القناع عنهم بين السبت 19 والاحد 20.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، ما زالت الأفلاك تدعوك الى الصبر والتروي، خاصة وان الاسابيع الثلاثة الاولى تتسم ببعض الخيبة، وقد تطرأ خلالها احداث غير متوقعة تؤدي الى تأخير في استحقاق او تعديل في بعض البرامج، او الى تأجيل لبعض المواعيد. فهذا الشهر استثنائي ويحمل طوالع فلكية كثيرة تؤثر عليك مباشرة. ان الحذر يفرض عليك الانتباه اثناء التنقلات وحفظ صحتك وسلامتك وتجنب الارهاق والتطرق الى نقاشات حامية. قد تفسخ عقداً او تتوصل الى نهاية مرحلة مهنية او سياسية او شخصية من حياتك . تضطر ربما الى أحداث تصحيحات سريعة لأخطاء ماضية وتحتار بكيفية التعامل مع بعض المحيط المهني والشخصي لكنك تتقن بغريزتك فن التخاطب بلا كلام. قد تشهد على تغييرات اساسية في المؤسسة التي تعمل لديها او المراجع التي تعمل معها وتلمس الضغوطات الآتية من مواقع نافذة والتي لا تستطيع ازاءها شيئا. ضع يا عزيزي خطة بديلة لمشروع حضرت له، ذلك اذا طرأ ما يفشل مخططاتك الأولى. كذلك عليك الانتباه لصحتك ومراجعة الطبيب لدى اقل عارض وعدم اهمال أية اشارة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تسير الأمور بشكل جيد في بداية الشهر الذي يعدك بترقية او بخبر ممتاز او بمفاجأة قد تكون مصيرية. تحقق المرتجى وتسير نحو اهدافك واثقا، فتتولى مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الامور. تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة، انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك. قد تقود جماعة وتتخذ قراراً مهماً وتحقق ارباحاً تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية. مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الأمور. تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك. قد تقود جماعة وتتخذ قرارا مهما وتحقق ارباحا تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية.يسجل هذا الشهر كسوفا وتبدوا معنيا اكثر بالكسوف الذي قد يشكل مفترق طريق لبعض مواليد القوس ويدعوهم الى إعادة النظر ببعض الانتماءات او العلاقات وقد يعني هذا الكسوف تغييراً في بعض حياة المقربين وانقلابات في الأوضاع وتغييرات مفاجئة وغير منتظرة، تستدعي تدخلك لمواساتهم ربما او لتشجيعهم على الاستمرار وتغذية الآمال الجديدة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ضع استراتيجية لاعمالك يا عزيزي وحاول ان تبعد عنك الحسد والناس المتربصين بك والمستائين من نجاحك، لانك تنتصر على هؤلاء وتتقدم بمساعيك نحو التعويض عن خسارة سابقة اذ تتاح لك فرصة جيدة لمتابعة عمل انقطع. تتحسن اوضاعك المالية بدون أي شك واذا كنت قد تعرضت لخسارة او إفلاس فإنك تستعيد انفاسك وربما تتلقى عرضا من مؤسسة او مرجعية عرفتها بالسابق لمزاولة عمل جديد او تولي مهمة غبت عنها. قد يخاف منك البعض ويعترضون طريقك وتضطر الى اعتماد اساليب جديدة لنيل رضا بعض الجهات. تضحي ببعض الشروط لكنك تتوصل الى السلام مع نفسك في منتصف الشهر. وحده الخسوف الحاصل يوم الاثنين يزعجك وقد يشير الى تظلم او اهانة او حدث لا يروق لك. الا ان انتقال كوكب مارس الى برج العذراء الجمعة وانضمامه الى جوبيتير فيوسع امامك الساحة ويجعلك تتصرف بذكاء ودبلوماسية وقدرات عالية لتطويق أي خطر يداهمك.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تضخم في هذا الشهر المشاكل الصغيرة ولا تستسلم امام العراقيل! قد تخيب الأحداث ظنك وتسير الامور بطريقة لا تشتهيها وربما يتكون لديك انطباع بأن الأقدار تتآمر عليك. فكوكب مارس يواجهك ويشكل معاكسة مزعجة تستوجب الاهتمام بصحتك وسلامتك اثناء التنقلات او اذا سافرت الى بلدان مهددة انتبه من الاوباء والامراض المعدية وحاول ان تتفادى بعض الادوية غير المناسبة. تشعر انك تطارد الأشباح وقد تثير اقل ردة فعل غضبك وربما تعاني من غياب ما او من مسؤول او جهة تحتاج اليهما ويتواريان فجأة. فهذا الشهر الذي يحمل كسوفا وخسوفا في 13 و 28، يلقي الضوء على بعض الاوضاع السرية او غير المعلنة، والتي كانت تعمل ضدك بدون معرفة منك. قد تكتشف أشخاصًا منافقين او مراوغين وتبتعد عنهم او تزيلهم من حياتك. كذلك قد يعني هذا الكسوف عملية جراحية تهتم بها او تعنيك مباشرة وربما تسمع عن غياب بعض الناس او المسؤولين الذين كانوا يعانون من مرض ما. اما الخسوف في 28 فيأتي بتغييرات او عدم استقرار في مجال العمل. لاحظ أن في ايام الخسوف تطرأ أحداث كثيرة متلاحقة تستغربها وتسمع خلالها من اعمال جرمية في الوسائل الاعلامية اما التوقيت فقد يحصل خلال هذا الشهر او في وقت لاحق اذ غاليا ما تمتد التأثيرات حتى الاسابيع المقبلة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تسير الامور بشكل جيد ومقبول حتى تاريخ 18 فتهبك الأفلاك احتمالات جيدة لا بل ممتازة قم بخياراتك الصحيحة لكي تطلق مشاريعك وتتقدم بطلباتك وتعبر عن افكارك اذا ان الفترة التالية تحمل بعض العراقيل وتسم ببعض الالتباس والغموض، وتهدد بوقوعك ضحية غش يمارسه احد المغرضين. عليك ان تكون منتبها جداً وان تراقب ما يحصل حولك وتحلل كل موقف او كلمة حتى لا تصاب بمكروه. تولد هذه الفترة الشعور ببعض الشكوك وعدم الاستقرار او يدفعك الى التأثير بالآخرين وتوجهاتهم والاندفاع لتبني طروحاتهم، بدون مراجعة او دراسة. وقد تولد بعض الذبذبات والتغييرات التي لا تناسب مصالحك. هذا لا يمنع من انك تعمل بجهد لتسوية الأوضاع ومواجهة مسؤول يخلق لك المتاعب، او جهة نافذة تحاول منعك من عبور طريق نحو احد الطموحات.

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