كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

مادياً: قد يطرح عليك في بداية الشهر مشروع يحتاج لأن تموله مادياً وفيه كثير من التضخيم لأرباحه، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي عقد ولا تغير مبادئك وأفكارك مهما كانت كثرة المغريات المادية التي تعرض عليك، لأنك ستكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام تغيرات جذرية في وضعك المادي والعملي تنقلك نقلة نوعية وتمد حياتك بالتفاؤل الحيوي والنجاح المستمر، وفي الأسبوع الثالث من الشهر تكون في منتصف الطريق للوصول إلى الهدف الذي عملت الكثير من أجله لتحسين وضعك المادي، استمر دون الإفصاح عن تفاصيله ومراحله وذلك من أجل نجاحه .

مهنياً: ربما تشترك هذا الشهر بنشاط يزيد من خبرتك ومستواك المهني وتطوير قدراتك الذاتية وهذا ينعكس ايجابياً على زيادة إصرارك لعمل شيء متميز، وقد تكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام عرض مغًر يحقق مكاسب مهنية ولكنه محفوف بالمخاطر ، فكر جيدًا قبل الموافقة، وقد تحدث في الأيام الأخيرة من الشهر أمورا هامة لم تكن تتوقعها تحول مجرى حياتك إلى طريق جديد، نحو أهدافك المهنية فيه الخير والنجاح والازدهار .

عاطفياً:

العازب :إذا كنت من مواليد العشرية الأولى سوف تعيش تغيرات جذرية في حياتك العاطفية في منتصف الشهر وتقرر اتخاذ خطوات عاطفية جريئة يحركها العقل بدلاً من القلب مما يقربك من الارتباط بشريك ناجح، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 ابريل ) ربما يحدث تغيرًا جذريًا في فهمك للحب في منتصف الشهر نتيجة تجربة تمر بها فقد كان بالنسبة لك مصدرًا للسمو الروحي ولكنه في هذه الفترة قد يصبح مصدرا للتعب والتعطيل، فكر بمستقبلك العاطفي بواقعية لأنك قادم في نهاية الشهر على علاقة جديدة تؤدي للارتباط ، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 20 ابريل ) لقاء عاطفي مميز في الأسبوع الثاني من الشهر يجعلك تعيش الأحلام الوردية التي تنقلك إلى بحر من الحب والمتعة ويعطيك القدرة على التخطيط الجدي لمستقبلك العاطفي بموضوعية .

المتزوج: قد ينتابك القلق والضجر في بداية الشهر بسبب انشغال الشريك عنك بالأمور العملية، حاوره وأوصل وجهة نظرك إليه بهدوء كي تنقذ علاقتك العاطفية من الفتور وبعد ذلك سوف تعيش معه أعلى مراحل الحب المثالي ويعود الاستقرار العاطفي والتفاهم المتبادل معه إلى قوته، وفي الأسبوع الثالث ينجح اجتماع عائلي في اتخاذ خطوات جادة لتأمين الوضع المادي لمساعدة أحد أفراد الأسرة في تأمين مستقبله وينتهي الجدل داخل الأسرة حول أمر طارئ بفضل حكمة الشريك وتقديمه بعض التنازلات من أجل ترابط الأسرة .

التحديات التي تقف أمام طريقك للوصول إلى ما خططت له من مشاريع وتلقى النتائج الجيدة لأعمالك بأضعاف ما توقعت وتهيئ الأسس المتينة لبناء مستقبلك المادي على أسس جديدة، وربما يحدث في منتصف الشهر أمرا يكون له وقعا ايجابيا في حياتك العملية ويخفف عنك الأعباء المادية ويخلق مجالا جديدا لتحقيق هدف هام، وفي نهاية الشهر لن تصدق مدى النجاح الذي أنت فيه على المستوى المادي .

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

مادياً: تبدأ في الأسبوع الأول من الشهر رحلة الإبداع والنجاح وتفهم كيفية التعامل مع بعض التحديات التي تقف أمام طريقك للوصول إلى ما خططت له من مشاريع وتلقى النتائج الجيدة لأعمالك بأضعاف ما توقعت وتهيئ الأسس المتينة لبناء مستقبلك المادي على أسس جديدة، وربما يحدث في منتصف الشهر أمرا يكون له وقعا ايجابيا في حياتك العملية ويخفف عنك الأعباء المادية ويخلق مجالا جديدا لتحقيق هدف هام، وفي نهاية الشهر لن تصدق مدى النجاح الذي أنت فيه على المستوى المادي .

مهنياً: هذا الشهر مهم لأنه سيقرر مصير أمر يتعلق بمستقبلك وارتباطاتك المهنية فكن حكيما في تصرفاتك ولا تتخذ قرار خاطئ ينعكس سلبيا على وضعك المهني، ولا تتهرب من مواجهة أي مسألة أو مشكلة مهنية قد تتعرض لها ، بل تعامل معها بحكمة وشجاعة وسيكون كل شيء سهل ولصالحك، وربما تقف في الأسبوع الثاني من الشهر حائرا أمام عدة طرق لتنفيذ عمل خططت له طويلا وأمنت وسائل تنفيذه بعد جهد كبير، فكر كثيرا واستعن بذوي الخبرة قبل اتخاذ قرارك .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 21ــ 30 ابريل ) حادثة ما في بداية الشهر تجعلك تشعر بالغيرة على الحبيب وتفقدك سلامة التفكير، ويدخل الشك عقلك ويفقدك أعصابك، عد لتوازنك لأن تفكيرك خاطئ والحبيب في قمة الإخلاص، وربما تجد قي الأسبوع الأخير من الشهر مفاجأة هامة منه تجعلك في قمة السعادة، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 مايو ) في بداية الشهر ربما تكون حالتك العاطفية في مد وجزر وأنت في حالة ضياع ولا تعرف ماذا تريد، ركز قليلا وارجع لحالتك المتفائلة السابقة فالحبيب بحاجة إليك ويفكر بالارتباط وبيدك إنجاح علاقتكما العاطفية، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 20 مايو) سوف تكتشف في بداية الشهر أن الحب المتبادل كذبة كبيرة وأن هناك دائما طرف رابح وآخر خاسر وتقرر أن لا تكون الطرف الخاسر فتتخذ إجراء يؤثر سلبيا على علاقتك مع الحبيب، حاوره وستجد أنك كنت على خطأ .

المتزوج: تمر في بداية الشهر بتجربة تعلمك أن تقبل الشريك بأخطائه وحسناته، وتتأكد أن الشخص المثالي غير موجود إلا بالخيال وتعيش في حالة رفض لكل شيء دون معرفة السبب، وتنسى مسؤولياتك وواجباتك تجاه الأسرة ثم تعود إلى طبيعتك في منتصف الشهر، ولكن أمر عاطفي قديم يطفو إلى السطح ويربك علاقتك مع الشريك، فتبحث عن مشاعر جديدة للهرب من الجمود في علاقتك العاطفية معه ولكنك تكتشف أنه يضحي بكل شيء من أجلك دون أن ينتظر أي مقابل فتقرر أن تكون أكثر وفاء وتضحية، وتزداد علاقتك العاطفية معه قوة ، وتصفو حياتك العائلية ،وتعيش الحب الحقيقي .

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

مادياً: تحظى في بداية الشهر بإمكانات مادية لتنفيذ مشروع كان حلماً، وتسيطر عليك فكرة التغيير الجذري بحياتك فتنطلق من الواقع واثقا من نجاح خطتك الاستثمارية، ويكون أمامك أمر ما يتيح الربح المادي والمعنوي، تعامل معه بذكاء، وتفكير هادئ وتخطيط سليم لأنه سيؤدي إلى تحسين وضعك المادي، وفي منتصف الشهر لا تتسرع في اتخاذ أي قرار يتعلق بالعمل أو بالسفر لأسباب مادية، وأعط لنفسك فرصة للتفكير العميق لكيفية التصرف في مواجهة المستجدات .

مهنياً: الحيرة والتردد يجعلك تقف على مفترق الطرق وتحاول أن تختار طريقا واضحا وسليما يقودك لتغيير الواقع المهني الصعب الذي تعاني منه، صبر لأن التحديات المهنية والعملية التي تواجهك ليست إلا سحابة صيف سريعا ما تنتصر عليها،حيث تودع مع منتصف الشهر حالة الإحباط والضياع التي عشتها ويكون لديك الاستعداد النفسي والعملي لتبدأ من جديد في تحقيق أهدافك وطموحك حيث تبدأ أول خطوة للقيام بعمل تعتبره حلم حياتك وتنجح بانجازه مع نهاية الشهر فتشعر بالراحة والهدوء النفسي والأمل المتجدد ولكن عليك عدم الاستسلام أمام أي واقع سلبي قد يفرض عليك من البعض .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 21ــ 30 مايو ) ربما تلعب الصدفة في الأسبوع الثالث من الشهر دورا في لقائك بشخص تجده متميزا ومختلفا عن الآخرين فينال إعجابك من النظرة الأولى وتعيش معه الحب الهادئ الذي يؤدي للارتباط ما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 يونيو) سوف تتجاوز فترة الركود بالعواطف التي مررت بها ، وتتعرض في منتصف الشهر لمنعطف ايجابي بالمشاعر، وتغرق في بحر من الحب والعشق الذي قد يقودك للارتباط، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 21 يونيو) دع البكاء على الماضي الذي تفتقده،وانظر بتفاؤل إلى علاقتك الحاضرة والمستقبلية مع الحبيب لأنها سوف تتحسن باستمرار على مدى الأيام القادمة، وربما تصل إلى الارتباط بعد زوال الصعوبات التي تعترضها .

المتزوج : تمر علاقتك مع الشريك في بداية الشهر بأزمة وقتية، لا تتسرع باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل لأنك سوف تكون في منتصف الشهر أمام مبادرة إيجابية منه تدخل التجدد إلى علاقتكما العاطفية وتنهي الخلافات البسيطة القائمة بينكما حيث تعيش فترة استثنائية ومميزة من العلاقة معه وتجد لديه الأمان والاستقرار النفسي وتنضج علاقتكما وتصل إلى مرحلة الاندماج الروحي والتوافق الفكري .

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

مادياً: تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن مردود أعمالك الاستثمارية اقل من المتوقع ، ابحث عن الأسباب وعالجها حتى تتفادى انخفاضا أكثر في المستقبل ولا تحلق في فضاء الأحلام والأوهام حتى لا تسقط على أرض الواقع وتعاني من أزمة مالية، وفي الأسبوع الثاني من الشهر، تحدث مفاجآت في حياتك المادية و لكنها لن تكون غريبة عن توقعاتك وتبدأ أعمالك بالازدهار ويزيد دخلك المالي بفضل تركيزك وانتباهك إلى أماكن الخلل فيها وتحكمك بمفاصل العمل، ابتعد عن توظيف أي مبلغ من المال في المشاريع التي يعرضها عليك بعض الأقرباء، وعليك التفكير العميق قبل القيام بأي استثمار، وابدأ أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي تسير فيه كي تحسن وضعك المادي وتشعر بالراحة والهدوء النفسي .

مهنياً:مع بدية الشهر تواجهك مسألة مهنية تفرض نفسها على أرض الواقع بشكل طارئ، كن شجاعًا في وضع الحلول اللازمة لإنهاء السلبيات الناتجة عنها ولا تستسلم فثباتك وإصرارك هما مفتاح نجاحك وانتصارك، وفي نهاية الأسبوع الثاني من الشهر يكون أمامك فرصة جيدة لتصبح الشخص الأول في مجال عملك لا تفوتها لأنها ستفتح المجال لتكون فاعلا أكثر في المستقبل وحاول تأجيل التوقيع عن أي عقد أو أوراق رسمية حتى بداية الشهر المقبل.

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 22يونيو إلى 1 يوليو ) لقاء عاطفي مميز في منتصف الشهر يجعلك تعيش الأحلام الوردية التي تنقلك إلى بحر من الحب، ويعطيك القدرة على التخطيط الجدي لمستقبلك العاطفي، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من2 ــ 11 يوليو) ربما تواجه علاقتك مع الحبيب بعض الصعوبات والتحديات التي تجعلك تتردد في الاستمرار في علاقتك معه، لا تضعف لأن الحب الحقيقي يحتاج للقوة والصبر وعليك تحطيم كل العقبات بذكاء كي ينتصر حبك بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 22 يوليو ) تقدم كثير من التنازلات لإقناع الحبيب بضرورة الإسراع بالارتباط ولكنه يتردد بدون سبب مقنع، تحاول أن تنساه وتشفى من حبه ولكن قلبك يرفض بينما عقلك يرحب بعد أن تتلقي في منتصف الشهر بشخص تندمج معه فكريا وعقليا وتشعر نحوه بشعور خاص قد يتطور إلى الحب رغم فرق العمر .

المتزوج : تصلك هذا الشهر أخبارا تؤكد تفوق ونجاح أحد أفراد الأسرة فتحمد الله لأن جهودك وتضحياتك أثمرت ولم تذهب سدى، بالإضافة إلى ذلك سوف تجد في احد المفاجآت التي يخبأها الشريك حلا لأزمة مالية تعاني منها منذ فترة ، وهذا يجعلك تغير طريقة تعاملك معه وتنظر للمستقبل نظرة أكثر جدية وتتخذ قرارات هامة تتعلق بإسعاد الأسرة،وتكون أمامك في منتصف الشهر مغريات تتجاوزها بفضل إخلاصك للأسرة، ويتحسن الوضع العاطفي مع الشريك نتيجة الاتفاق على تحقيق حلم مشترك , وتعيشا وقتا مميزا ملؤه الحب والرومانسية .

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

مادياً: لا تتسرع بتنفيذ أي عمل في هذه الفترة واتخذ الحيطة والحذر في كل خطوة تخطوها في المجال المادي والاستثماري وحاول اللحاق بعجلة الحياة التي تدور بسرعة لتتماشى مع التغيّرات التي تحيط بك كي تحسن وضعك المادي، وسوف تنتهي في الأسبوع الأول من الشهر فترة الجمود والصعوبات المادية التي عانيت منها لفترة،وتجد أمامك الأبواب مفتوحة لتبدأ من جديد ولتحقق ما تريد من نجاحات ولكن لا تثق بمن سوف يقدم عروضا مادية مغرية لأنها وهمية , ولا تأخذ بكلامه المعسول لأنه غير صادق ويود استغلالك وحاول الاستفادة من فرصة مالية جيدة في الأسبوع الثالث من الشهر لأنها سوف تزيد دخلك المالي أكثر مما تتوقع .

مهنياً: تتحقق في بداية الشهر أمنية تحسن واقعك المهني وتتأكد من انه لاشيء مستحيل، وسوف يكون أمامك فترة استثنائية فيها الكثير من الفرص الغير ظاهرة للعيان للوصول إلى تحسين ظروفك المهنية وما عليك إلا التركيز والابتعاد عن اللامبالاة واغتنام بعضها لتكون في وضع أفضل وفي منتصف الشهر يكون أمامك الكثير من القرارات الهامة التي يجب إن تعطي كلمتك الأخيرة فيها لبدء الخطوات اللاحقة , كن جريئا فالحظ يقف إلى جانبك وسوف تتحول بعض الأحلام المهنية إلى حقائق واقعية لم تكن تحلم بها ,واستعد في الأسبوع الثالث للقيام بعمل جديد يعرض عليك من أحد الأصدقاء كي تحسن كثير من الأمور الحياتية والمهنية إلى الأفضل .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ) تحاول التهرب من مشكلة عاطفية تتعرض لها في بداية الشهر، وتعيش رغبة جامحة في إن تترك كل شيء وتسافر، الأفضل أن تصدى لها وتضع حلا يقودك للارتباط أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12 أغسطس ) ربما تغرك كثير من الألوان والمظاهر الخادعة التي تحيط بك في الأسبوع الأول من الشهر وتبتعد عن روعة الألوان الصافية والحقائق الواضحة التي تعطي عمقا لجوهر الحياة ومفهوم الحب مما يؤثر سلبيا على علاقتك مع الحبيب،،حاول إعادة النظر في سلوكك حتى تنجح علاقتك العاطفية , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( 13 ــ 22 أغسطس ) افتح قلبك للحب القادم لأنك أمام لقاء عاطفي مميز انتظرته طويلا يجعلك في قمة الحب ويحقق هدفا مشتركا مع الحبيب وهو الارتباط رغم الصعوبات المادية .

المتزوج: تعيش هذا الشهر الحب القوي مع الشريك ولكن قد يطفئ الروتين والرتابة والإحباط بريق كل شيء حتى حالة القلب والحب ، التغير والتجديد والتفاؤل ضرورة أساسية حتى تعيش قمة العلاقة الناجحة كي يصل حبك إلى بر الأمان، وربما تعيش أحداثا هامة ومميزة في الأسبوع الثالث من الشهر يكون لها تأثير ايجابي على الأسرة حيث تتلقى دعما ماديا من احد أفراد العائلة يساعدك في إعادة التوازن المادي والاستقرار النفسي إلى حياتك ويعمل الشريك مع أفراد الأسرة على التحضير لمفاجأة من نوع خاص يكون لها وقعا جيدا ومتميزا عليك .

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

مادياً: استعمل ذكاءك وحكمتك كي تنجح في وضع الحل المناسب لها، وربما تكون في منتصف الشهر أمام خيارات كثيرة لتحسين وضعك المادي, ولكنها تحتاج للدراسة المستفيضة ولاستشارة الخبراء والمختصين ، وفي نهاية الشهر يتحسن وضعك المادي نتيجة قيامك بأمر مميز وناجح , ولكن تريث في اتخاذ أي قرار يتعلق بالأمور المادية الطارئة حتى بداية الشهر القادم .

مهنياً: تمر في الأسبوع الأول من الشهر بامتحان صعب يحدد مدى قدرتك على التعامل مع مستجدات عملية غير مألوفة وفيها نوع من المساومة ، كن على مستوى التحدي ولا تقف مشدوها وحائرا وأنت ترى عجلة الحياة تدور بسرعة دون أن تكون فاعلا وسوف تصل في منتصف الشهر إلى مرحلة التوازن الدقيق بين وضعك المهني من جهة وبين متطلبات الواقع من جهة أخرى، استنهض قوة إرادتك كي تؤثر بالتغيّرات التي تحيط بك لتصل إلى طموحك المهني .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 أغسطس ــ 1 سبتمبر ) تنضج مشاعرك وتزداد عمقا هذا الشهر وتعيش مع الحبيب الحب الملتزم وتكتشف ايجابيات الحب المتبادل وهذا ينعكس ايجابيا على علاقتك العاطفية معه وربما يجعله في نهاية الشهر يطلب منك الارتباط،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12سبتمبر ) قد تترك هذا الشهر العنان لعواطفك بدون أن تتحكم فيها وتسير في طريق الحب بدون حدود ودون أن تراعي القواعد والأعرف الاجتماعية, كن واقعيا واستمع لصوت العقل, بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة (من 13 ــ 22 سبتمبر ) سوف تعيش هذا الشهر الحب بأروع حالته وتجد الحنان والود من الحبيب بصورة مختلفة وكأنك في عالم آخر مما يجعلك في قمة السعادة وهذا يجعلك تطلب من الحبيب الارتباط .

المتزوج: تطغى حياتك المهنية على اهتماماتك العاطفية وتنسى أن قلبك بحاجة لأن يدق ويحب وإن هناك شريكا يحبك وينتظرك، وقد تمر في الأسبوع الثاني من الشهر بتجربة تثبت أن الشريك هو ملاذك الوحيد ، حيث يتخذ موقفا متميزا لأجلك تكون في أمس الحاجة له وهذا يجعلك في ذروة السعادة والامتنان وسوف تنتهي كل الخلافات السابقة والتباين في الآراء حول مستقبل الأسرة،وربما تتفق معه أن الحب ليس كل شيء ويحتاج لعوامل مساعدة وتضعا خطة تجعل حياتك معه في قمة السعادة , وسوف تكون في نهاية الشهر على موعد مع خبر عاطفي يدخل الفرح والبهجة لقلبك وقلوب أفراد الأسرة .

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

مادياً:تكون في بداية الشهر أمام فرصة ذهبية لتحسين وضعك والمادي ، اغتنمها دون استشارة أحد لأنها سوف تنقلك نوعية إلى الأمام وسوف تحقق أمنية مادية كانت بالنسبة لك حلما صعب المنال،وفي الأسبوع الثاني من الشهر يكون أمامك أمر عاجل ومحير يحتاج لقرار يتسم بروح التسامح وتقديم بعض التنازلات كي يتحسن وضعك المادي, كما تواجه أمر آخر هام وصعب يتعلق بتغير واقعك المادي ويحتاج للحكمة والقوة والذكاء،حاول تأجيله كي تدرسه بهدوء مستعينا بمن تراه مناسبا , وربما يحدث أمر غير متوقع في الأسبوع الثالث من الشهر يضعك على طريق جديد لزيادة دخلك المادي .

مهنياً: أمامك نجاحات لم تكن تتوقعها وأفق واسعة لتغير مجرى حياتك المهنية، حيث تظهر أمامك الحقيقة التي كنت تبحث عنها منذ زمن والتي أدت إلى أزمتك المهنية فتشعر بالارتياح، حاول في الأسبوع الثاني من الشهر الاهتمام بما يعرض عليك من مشاريع وادرس جيدا كل خطوة سوف تخطوها كي تصل إلى طموحك المهني وربما تمر في الأسبوع الثالث من الشهر بحاجز يجعلك ترتبك في تصرفاتك وقراراتك،طمأن سوف تتجاوزه بحكمتك .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى تعيش هذا الشهر حالة من الاستقرار العاطفي بعد أن تعيش التوازن بين العقل والقلب دون النظر إلى أحلام اليقظة وربما تسعى مع الحبيب للقيام بالخطوات اللازمة التي تقربكما من موعد الارتباط، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية قد يرهقك تقلب مزاج الحبيب وانفعالاته الغير مبررة في منتصف الشهر ,اصبر فانه يمر بظروف نفسية صعبة لكنها ستنتهي وسوف يعود الحب والثقة والتفاهم وسيقوم بعمل هام يرضيك نفسيا وعمليا في نهاية الشهر ,بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة سوف تتعذب بالحب وتخفي نقاط ضعفك وحقيقة شعورك تجاه من تحب لتحمي نفسك من استغلاله لعواطفك،الحب عطاء وتضحية وأخذ وعطاء وربما يكون منتصف الشهر الوقت المناسب لتصارحه بحبك .

المتزوج: تمر في الأسبوع الأول من الشهر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل القلق والشك إلى عقلك وقلبك،وربما تعيش تناقضات عاطفية ، وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع الشريك ومدها بالقوة وسوف تفاجأ في منتصف الشهر بتصرف مميز من الشريك يعيد التوازن والهدوء العاطفي إليك وربما تبذل جهدا استثنائيا في نهاية الشهر لحل مشكلة قديمة ومستعصية في العائلة ،وستنجح بذلك مما ينعكس ايجابيا على ترابطها .

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

مادياً: تبتعد عن الأحلام وتنطلق من الواقع في معالجة بعض الأمور المهنية التي أهملتها سابقا وتركتها للزمن وتنجح بذلك،وتكتشف في الأسبوع الأول من الشهر الأسباب الحقيقية التي أدت لخسارتك المادية،وتبحث عن الطرق الواجب إتباعها لتفاديها في المستقبل وتقرر أن لا تثق بأحد إلا بعد وضعه تحت التجربة، وفي الأسبوع الثاني من الشهر سوف تمد لك يد المساعدة من بعض الأصدقاء وذلك لتحسين واقعك المادي والعملي فلا تتردد بقبولها لأنها ستحسن ظروفك المالية وفي نهاية الشهر سوف يكون أمامك قرارات هامة تتعلق بمواضيع معقدة ومزمنة وكنت مشغلا عنها بتأمين مستقبلك المهني والمادي , الوقت مناسب للبت فيها .

مهنياً: أنت بحاجة لإزالة الآثار السلبية للأعمال الخاطئة والخطوات الأخيرة التي قمت بها دون دراسة جيدة،وربما تكون في منتصف الشهر أمام فرصة لتحسين ظروفك المهنية استعمل ذكائك واستعن بذوي الخبرة للاستفادة منها وسوف تجد في نهاية الأسبوع الثالث أن كل المؤشرات التي تحيط بك تؤكد تبدل الظروف الصعبة التي مررت فيها ووجود واقع جديد لتحسين وضعك المهني،لا تتردد في القيام بقفزة نوعية في مجال تغير توجهاتك المهنية والعملية لأن المرحلة الحالية تتطلب التغيير بعد أن مررت بفترة من الجمود والركود ووجدت أن كل الأفكار الجديدة التي خططت لها صعبة التنفيذ و هي بعيدة عن الواقع.

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى يزداد الحب ويصل إلى درجة العشق هذا الشهر ويكون سببا أساسيا في أن تجد كل شيء حولك يدعو للتفاؤل فتخطط مع الحبيب للارتباط في أقرب وقت، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية تلتقي هذا الشهر في جو اجتماعي بشخص يفهمك ويشترك معك بالطموح والرغبة بالتميز , وتعيش معه مرحلة من السعادة المطلقة والشعور بالرضا وتتضافر جهودك معه من أجل الارتباط ربما يكون حبيب أو شريك المستقبل , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة قد تعيش بداية هذا الشهر حياة عاطفية صاخبة وتلبي دعوات اجتماعية تسعدك حيث تلتقي بأشخاص سطحيين لا يحركوا أحاسيسك وعواطفك الحقيقية فتقرر في منتصف الشهر أن تبحث عن الحب الحقيقي.

المتزوج: قد يبتعد الشريك عنك بقلبه وعقله لأسباب نفسية في بداية الشهر، ويعيش العزلة الذاتية وينتابك الحزن لاكتشافك أنه يعيش الضياع واللامبالاة،حاوره وبين له مدى تأثير ذلك على العائلة لأنك الوحيد القادر على إخراجه منها ,واترك قلبك مفتوحا لاستقباله لأنه سيعود وإن ابتعد وسوف تعيش معه حالة وجدانية وعاطفية خاصة تعلمك قيمة وأهمية الحب المتبادل وحاول في نهاية الشهر أن تقف بجانبه في أمر هام يتعرض له وساعده في التخلص من سلبياته لأنه سيكون في أمس الحاجة إليك .

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

مادياً: تكون في الأسبوع الأول من الشهر أمام اختبار صعب ومهم لقدرتك في مواجهة الصعاب المالية , ولقوة شخصيتك أمام نفوذ الآخرين وستنجح بإذن الله بفضل إرادتك القوية بعد أن تبتعد عن العلاقات الغير متوازنة معهم وتنفض عنك الغبار المتراكم منذ فترة،وستكون أمام مرحلة جديدة لتأمين مستقبلك المادي بعد منتصف الشهر ولكن عليك الابتعاد عن المشاريع التي لا تعتمد على أسس علمية وحافظ على أموالك ولا تراهن على الحظ حتى لا تتعرض لخسارة مالية ، واشرف على أعمالك بنفسك دون الثقة بأحد وعد إلى الواقع وتعامل مع الحقائق التي حولك بجدية.

مهنياً: قد يعاكسك الحظ في الأسبوع الأول من الشهر دون أن يؤثر على إصرارك لمواجهة كل التحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعترض طموحك المهني ولكن مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر تنجح في المواجهة وتكون على مستوى التحدي وتنتصر بإذن الله على كل الصعوبات وتصلك أخبارا كنت تنتظرها بفارغ الصبر وتجد فيها ما كنت تتوقعه من خير ومصلحة لتغير واقعك المهني للأحسن، وفي نهاية الشهر تشعر بسعادة نتيجة نجاحا هاما على الصعيد المهني .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 نوفمبر ــ 2 ديسمبر ) ينتابك الفتور وعدم الوضوح لعلاقتك العاطفية مع الحبيب وتحتاج لأكثر من خطوة لإعادتها لطبيعتها، كما تنتابك الأوهام والشكوك حول إخلاصه نتيجة بعض الشائعات ,لا تترك المجال لأحد في أن يضعف علاقتك معه لأنه في قمة الوفاء والإخلاص , أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 3 ــ 12 ديسمبر ) تكتشف أن الحب غير نظرتك إلى الحياة وجعلك أكثر طموحا في أن ترقى بأحاسيسك إلى درجة العشق مع الحبيب وأن تنظم حياتك لتصل إلى طموحك في تكوين أسرة وربما تقرر الارتباط في نهاية الشهر, بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة( من 13 ــ 22 ديسمبر ) ربما تكون في حالة عاطفية متناقضة يسودها التفاؤل والتشاؤم بالتناوب وتتمنى أن تلتقي بشخص مميز وصادق بعواطفه لتعيش معه الرومانسية , ربما يتحقق ذلك في الأسبوع الأخير من الشهر .

المتزوج : تجد هذا الشهر أن كل شيء حولك يدفعك إلى التفاؤل والإحساس بان الحياة مشرقة وتستحق متعة العذاب لتكوين أسرة ناجحة، ولكنك تكون تحت نزعة التملك القوية التي تحولك إلى أناني ومسيطر وهذا يؤثر سلبياً على علاقتك مع الشريك حاول إعادة النظر بسلوكك وتصرفاتك السلبية،خاصة وإن هناك مشكلة قديمة تعكر جو العائلة وتحتاج للحل بتعاونك وتضامنك معه وباستعمال الحزم والتسامح بآن واحد وقد تجد الشريك في نهاية الشهر يعيش حالة نفسية صعبة ويحتاج إلى حنانك وعطفك وتغير طريقة تعاملك معه ساعده في تخطي ذلك .

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

مادياً: تبدأ في مطلع الشهر مرحلة جديدة لتغير وتحسين وضعك المادي ، وتجد أمامك آفاقا جديدة وفرصة جيدة يتحقق من خلالها جزء كبير من طموحك المادي وقد تتلقى مساعدة غير متوقعة في الأسبوع الثاني من الشهر تساهم في تحسين ظروفك المادية،وتساعدك للبدء بتنفيذ مشروع جديد , سيكون ناجحا إذا أمنت له الكفاءات الضرورية وسيدر عليك أرباحا جيدة وسوف يظهر إبداعك و قدراتك فيه , وعندئذ توقع تغير جذري في مسار حياتك إلى الأفضل تظهر بوادره في نهاية الشهر .

مهنياً:تكون في الأسبوع الأول من الشهر أمام اختبار صعب ومهم لقدرتك في مواجهة الصعاب المهنية وستنجح في تجاوزها، وتتلقى نتائج جيدة لعمل خاص أنجزته سابقا رغم كل التحديات المهنية الصعبة التي واجهتك و تقرر الاستمرار قي توجهاتك، وتسير الأمور كما توقعتها وتستعيد الثقة بنفسك . وفي الأسبوع الثاني من الشهر تكون أمام وقائع وأمور مهنية جديدة تمر فيها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام تجعلك تغير آرائك واهتماماتك فتضع خطة ناجحة للخروج من النفق المظلم التي وضعتك فيه الظروف، وفي الأسبوع الثالث من الشهر يلمع وميض أمل يضيء الطريق ويقلب كل شيء إلى لون ابيض يساعدك في حل كل الأزمات .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 ديسمبرــ إلى 1 يناير ) احذر أحد الأصدقاء الذي يحاول الإساءة إلى علاقتك مع الحبيب من خلال تلفيق بعض الأكاذيب المغرضة،الحبيب يحبك ومخلص وهو يحتاج إلى ثقتك وربما يقدم لك مفاجئة هامة في نهاية الشهر , أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11يناير ) قد تعيش حالة من الانفعالات العاطفية المتناقضة نتيجة عدم ثقتك بالمحيطين وخاصة الحبيب ، مما يجعلك تبتعد عن الجميع وتعيد النظر بعلاقتك مع من تحب،لا تستعجل باتخاذ أي قرار عاطفي هذا الشهر , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 22 يناير) سوف تزول العقبات المادية والأسرية التي اعترضت ارتباطك بالحبيب وتبدأ في منتصف الشهر بتأمين مستلزمات الارتباط وفي نهاية الشهر تكون في قمة الراحة النفسية والعاطفية .

المتزوج: تعيش في بداية الشهر أجواء اجتماعية سطحية وتجد حولك كثير من الذين يحاولون كسب ودك ولكنهم بعيدون عن قلبك وعقلك، وتبحث عن العزلة والاستقلالية في المكان الخاطئ والزمان الصعب حيث تكون الأسرة في أمس الحاجة إليك , وتكون في أمسَ الحاجة للشريك في أمر يربكك ويقلقك ولكنك تجد صعوبة في البوح له، حاوره وصارحه بذلك , وقد تتهرب في منتصف الشهر من حسم أمر شائك ومزمن يتعلق بالعائلة ولكنك تعود لتواجهه بشجاعة وحكمة بعد أن ينقذك الشريك من أزمة مالية تتعرض لها فتغير كثيرا من توجهاتك وتتفق مع الشريك أن تواجها كل شيء بواقعية ويصبح كل شيء ممتعا في نهاية الشهر.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

مادياً: تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن هناك خللا في ميزانيتك المالية فتشعر بالقلق وتبحث عن وسائل إعادة التوازن لها ،وتنجح في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مسببات الخسارة الناجمة عن عدم الإشراف الجيد على أعمالك وثقتك بالمحيطين، وتبدأ بالخطوة الأولى في الأسبوع الثاني وتغير القواعد المتبعة في عملك والتي سببت كثير من الخسائر المادية وتضع منهجا جديدا كي تنجح في المجال العملي والمادي، وتجد تحسن في وضعك المالي مع نهاية الشهر .

مهنياً: تتحكم في الأسبوع الأول من الشهر في جميع الأوضاع والظروف المهنية المحيطة بك وتلعب دورا أساسيا في إنهاء سلبياتها وتحول مجمل الأمور إلى ايجابيات ولمصلحتك ،وسوف ترقى في منتصف الشهر سلم النجاح بهدوء وتفاؤل وتقف عند كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت وتضع خطة جديدة للتقدم مستفيدا من تجربتك , ويكون الوقت مناسب لتنفيذ أمر أو طموح مهني تعثر في السابق , وسوف تنجح في القيام بعمل مبدع يلفت نظر المحيطين ويكون بداية لتحقيق كثير من أحلامك وأهدافك التي تعمل بمثابرة من اجلها .

عاطفياً:

العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23يناير ــ 1 فبراير ) قد تعاني من أزمة عاطفية مع الحبيب في بداية الشهر وتفشل كل المحاولات من المقربين للإصلاح، وربما يكون الحل الوحيد تقديم بعض التنازلات من الطرفين لأن الحب المتبادل بينكما يحتاج للحماية , أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من 2 ــ 10 فبراير ) كن قويا وعقلانيا أذا تعرضت لصدمة عاطفية في بداية الشهر لأنك ستخرج منها أكثر قوة ونضوجا وستستفيد منها في رسم مستقبلك العاطفي على أحسن وجه حيث تكون في منتصف الشهر أمام لقاء عاطفي يتميز بالعقلانية لكنه يؤدي إلى قصة رومانسية تسير بالتدريج في طريق الارتباط،بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 19 فبراير) ربما يكون هناك جدلا مع الحبيب حول قضية تتعلق بمستقبل علاقتكما العاطفية وخلاف حول كيفية تأمين مستلزمات نجاحها , سوف تخضع لرأيه في ضرورة الارتباط بعد أن يقدم كثير من التنازلات التي تسهل ذلك , حاول من جهتك تقديم بعض التنازلات أيضا كي تسير علاقتكما في الاتجاه الصحيح .

المتزوج: قد تتعرض علاقتك مع الشريك في بداية الشهر إلى الضعف بسب إخفائك أمر جوهري عنه ، واهتمامك بالمظاهر الزائفة وابتعادك عن جوهر الأمور، حاوره وسيعود كل شيء إلى طبيعته , وربما تكون في منتصف الشهر أمام أمر يربك ترابط الأسرة فتعمل المستحيل من اجل استقرارها ونجاحها وسعادتها , كما تنجح في التخلص من سلوكك المتسم بالعناد والمجابهة مما ينعكس ايجابيا على تعاملك مع أسرتك, وفي نهاية الشهر تشهد حياتك العاطفية الاستقرار والاندماج الروحي يتوجها النجاحات المتكررة لأفراد الأسرة التي تعوضك عن الفترات القاسية الماضية في حياتك .

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

مادياً: يطرأ أمر جديد وغير متوقع على حياتك في الأسبوع الأول من الشهر ويرتب عليك أعباء مالية لست مستعدا لها، ابحث عن دخل إضافي لتلافي ذلك وابتعد عن المغامرة مهما بلغت المغريات , وسر في طريق العمل المدروس حتى لا تعرض مصالحك المادية للخطر واحذر من قوة جاذبية المال كي لا تنحرف عن ما آمنت من أفكار ومبادئ, وحاول البحث عن طريقة لتفادي أزمة مالية تتوقع حدوثها الأسبوع الثاني من الشهر, وربما تجد أن أفضل وسيلة هي تخفيض الإنفاق والبدء بعمل استثماري .وقد تكون في الأسبوع الأخير من الشهر أمام أمر يتعلق بمصلحتك المادية ويحتاج لقرار نهائي , استعمل ذكاؤك وحدسك وخبرتك كي يكون قرارك صحيحا وسليما ليعيد التوازن إلى واقعك المادي .

مهنياً: أمر مهني كان يقلقك ويشغل بالك منذ زمن سيجد طريقه للحل وسينتهي لصالحك دون أن يترك آثارا سلبية , وسوف تتجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام طموحك المهني بمساعدة أحد الأصدقاء وتبدأ بقطف ثمرة كفاحك وصبرك أعط الاهتمام الكامل إلى ما يعرض عليك في منتصف الشهر من أمور وادرس جيدا كل الاحتمالات دون تقديم تنازلات حتى تقف شامخا أمام العواصف والتحديات التي تحاول النيل من قوة إرادتك وعزيمتك حاول في الأسبوع الثالث من الشهر القيام باستثمار يساعدك في تحسين دخلك المادي ويكون صمام الأمان لمستقبلك المالي .

عاطفياً:

العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 20 فبراير ــ 1 مارس ) سوف تعيش منتصف الشهر مشاعر وأحلام لبناء علاقة حب جريئة بعيدة عن تناقضات المجتمع ولكنك سوف تصطدم بالواقع، لا تيأس لأن الحب المتبادل سينتصر مهما كانت الصعوبات، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11 مارس) تمر في بداية الشهر بأحداث عاطفية غير عادية فيها الحب والكره ,والتمرد وعدم التوازن، والعشق والضياع وتبحث عن شيء غير عادي وفي منتصف الشهر تعيش حالة خاصة من العواطف والأحاسيس وتختلط عليك الأمور وتبحث عن الهدوء العاطفي،وربما تجد في نهاية الشهر الحب الحقيقي , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 20 مارس ) ربما تتصدع علاقتك العاطفية مع الحبيب في الأسبوع الثاني من الشهر وتحاول أن ترممها واضعا دعامات جديدة وقوية قادرة على استمرارها وسوف تنجح بذلك مع نهاية الشهر ويعود الحب أقوى من قبل .

المتزوج: تمر في بداية الشهر بأزمة عابرة ويتخلى عنك الجميع ماعدا الشريك الذي يكرس كل وقته لتكون في قمة الارتياح ويلعب دورا في كشف أمر هام غاب عنك لفترة طويلة وأدى لضرر في علاقتك مع الآخرين، وفي منتصف الشهر تعتقد انك محاصرا من كل الجهات وأنك لا تعيش السعادة الأسرية ، تفاءل وانظر إلى الجانب المضيء وغير أسلوب تعاملك مع الشريك كي تعيش الحب الحقيقي الذي سيؤدي إلى بناء علاقة عاطفية سليمة،وعند ذلك سيكون كل شيء مختلف وستجد أنه يقدم لك الكثير من الاهتمام والمودة والحب، وتوقع في نهاية الشهر مفاجأة هامة وذات قيمة مالية من الشريك تجعلك سعيدا وراضياً.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021