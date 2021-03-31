حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 1 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 1 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك وتعاملك الجيد مع الآخرين عاطفياً: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً: بانتظار عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية، قبل توضيح الأمور عاطفياً: إتبع حدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ صحياً: إنتبه لصحتك وسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، وحتى لا تصدمك حقيقتهم لاحقاً عاطفياً: ستكون موضع ثناء في الفترة المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك صحياً: تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيراً.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مهنياً: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والصدف التي تخفّف من التشنّج، عاطفياً: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا الاسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة عاطفياً: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك صحياً: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراض.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،مهنياً: لا تخشَ اتخاذ توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع المادية. قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جداً عاطفياً: أنت صاحب شعور حساس ومرهف، والشريك يعرف ذلك، ويداري هذه المشاعر كما يجب صحياً: أدعُ الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة على شاطئ البحر أو الذهاب في رحلة صيد.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ فترة طويلة عاطفياً: قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج صحياً: مابريلة الجري الخفيف وإتباعها بتمارين قبل التوجه إلى العمل أمر مهم جداً.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،مهنياً: راقب تصرفاتك، فقد تفقد ثقة الآخرين بسلوكك هذا. لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر. ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً، لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب العلاقة بالشريك. الإرادة موجودة، وهذا مهمّ للمحاولة مجدداً صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازًا كبيرًا، تتسارع الثلاثاءاث وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم ممتاز عاطفياً: اذهب الى مكان تجده مريحاً برفقة الشريك. إذا كان لديك شك في الطرف الآخر حاول التأكد من شكوكك قبل ان تقدم على امر لا تحمد عقباه صحياً: ابدأ بمابريلة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً: تشعر بالتعب والإرهاق بسبب كثرة الأعمال التي تنهال عليك. حاول تنظيم أعمالك عاطفياً: تحاول أن تعيد الأمور الى مجاريها بينك وبين الحبيب، لكنك قد تجد بعض الصعوبة صحياً: تناول الأسماك المشوية لا يضرّ، لكن لا تكثر من السوشي واللحوم النيئة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،قد يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة، لا تكترث بأمور لا تستحق، وانظر إلى الأمام عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير.