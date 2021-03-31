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حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021

منشور 31 آذار / مارس 2021 - 09:18
حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021
حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 1 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 1 نيسان/أبريل 2021:

  • برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك وتعاملك الجيد مع الآخرين عاطفياً: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم.

  • برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً: بانتظار عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية، قبل توضيح الأمور عاطفياً: إتبع حدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ صحياً: إنتبه لصحتك وسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.

 

  • برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، وحتى لا تصدمك حقيقتهم لاحقاً عاطفياً: ستكون موضع ثناء في الفترة المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك صحياً: تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيراً.

  • برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مهنياً: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والصدف التي تخفّف من التشنّج، عاطفياً: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

برج اليوم

  • برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا الاسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة عاطفياً: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك صحياً: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراض.

  • برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،مهنياً: لا تخشَ اتخاذ توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع المادية. قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جداً عاطفياً: أنت صاحب شعور حساس ومرهف، والشريك يعرف ذلك، ويداري هذه المشاعر كما يجب صحياً: أدعُ الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة على شاطئ البحر أو الذهاب في رحلة صيد.

  • برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ فترة طويلة عاطفياً: قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج صحياً: مابريلة الجري الخفيف وإتباعها بتمارين قبل التوجه إلى العمل أمر مهم جداً.

  • برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،مهنياً: راقب تصرفاتك، فقد تفقد ثقة الآخرين بسلوكك هذا. لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر. ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

  • برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً، لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب العلاقة بالشريك. الإرادة موجودة، وهذا مهمّ للمحاولة مجدداً صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية.

  • برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازًا كبيرًا، تتسارع الثلاثاءاث وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم ممتاز عاطفياً: اذهب الى مكان تجده مريحاً برفقة الشريك. إذا كان لديك شك في الطرف الآخر حاول التأكد من شكوكك قبل ان تقدم على امر لا تحمد عقباه صحياً: ابدأ بمابريلة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

  • برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً: تشعر بالتعب والإرهاق بسبب كثرة الأعمال التي تنهال عليك. حاول تنظيم أعمالك عاطفياً: تحاول أن تعيد الأمور الى مجاريها بينك وبين الحبيب، لكنك قد تجد بعض الصعوبة صحياً: تناول الأسماك المشوية لا يضرّ، لكن لا تكثر من السوشي واللحوم النيئة.

عزيزي برج الحوت،قد يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة، لا تكترث بأمور لا تستحق، وانظر إلى الأمام عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير.

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