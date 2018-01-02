توقعات الأبراج لشهر يناير/كانون الثاني 2018 مع سحر علي (فيديو)

توقعات الأبراج لشهر يناير/كانون الثاني 2018 مع سحر علي

يناير هو الشهر الأول في السنة في التقويم الجريجوري وواحد من السبعة شهور الغريغورية، ويتكوّن من 31 يوم، يسمى كانون الثاني في بلاد الشام والعراق، وجانفي في تونس والجزائر. وهو في المتوسط أبرد شهور السنة في معظم نصف الأرض الشمالي (حيث أنه الشهر الثاني لفصل الشتاء) وأحر شهور السنة في معظم نصف الكرة الجنوبي (حيث أنه الشهر الثاني لفصل الصيف). وهو شهر موسمي في نصف الكرة الجنوبي ويقابله شهر يوليو في النصف الشمالي.

ويبدأ يناير بنفس اليوم من الإسبوع كما في أكتوبر في السنة العادية، وينتهي بنفس اليوم من الأسبوع كما في فبراير وأكتوبر، أما في السنة الكبيسة فيبدأ بنفس اليوم من الأسبوع كما في أبريل ويوليو، وينتهي بنفس اليوم من الإسبوع كما في يوليو. وفي علم التنجيم يبدأ يناير عندما تكون الشمس في برج الجدي وينتهي في برج الدلو أما فلكيا فيبدأ عندما تبدأ الشمس في برج القوس وتنتهى في برج الجدي.

تم تسمية الشهر على اسم يناير "Janus" إله المداخل في ميثولوجيا رومانية. وهي آتية من اللاتينية والتي تعني الباب (ianua) حيث أن يناير هو باب الدخول إلى السنة.

توقعات الأبراج لشهر يناير/كانون الثاني 2018 من ماغي فرح

نقدم لكم أعزائي فيديو الحركة الفلكية وتوقعات يناير/كانون الثاني 2018 أرجو لكم الاستفادة منه، وأتمنى لكم حياة سعيدة ومستقرة، ولمتابعة المزيد من فيديوهات عالم الفلك اضغط هنا.

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