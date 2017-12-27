توقعات الأبراج لشهر يناير/كانون الثاني 2018 من ماغي فرح

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر يناير/كانون الثاني 2018 من ماغي فرح:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، يؤشر هذا الشهر إلى مغامرة رومانسية أو تعارف خلال سفر أو رحلة عمل أو مؤتمر، تكون الظروف مؤاتية للقيام برحلة شهر عسل جديد وذلك للتخفيف من الضغوط اليومية، قد يحمل الشهر عواطف سرية ويجعلك كريمًا مع الاحباء والاهل، تعدّل في برنامجك اليومي لتطمئن الى راحة حبيبك وتكون مشتاقًا لقضاء الوقت معه وللترفيه عن نفسك بالقرب منه، ويدعو الجو العام الى الانتباه لنبرة الصوت وعدم التسلط أو فرض الرأي، حافظ على إستقرارك العاطفي ولا تعرض علاقتك الحاليّة لمطبات وظروف أنت بغنى عنه .

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، تبشرك الأفلاك بأخبار سعيدة وتحمل إليك إرتياحًا، تستعيد مطلع العام بعض السلام في محيطك الضيّق وتهتم لشؤون منزلك ولمتطلبات أحبائك، قد تعيد النظر في علاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها أو اتخاذ قرار تجاهها، تملك القدرة على حسم الأمور وعلى ازالة البرودة اذا كانت موجودة بين الطرفين، انه شهر دافئ يشجع على التفاهم وعلى طيّ صفحة الخلافات، لكن من المستحسن عدم الغوص في اخطاء الماضي، ومن الضروري التوصّل الى الحلول قبل تاريخ 20، ذلك ان الأيام العشرة الاخيرة تحمل توترًا عامًا وقد يؤثر الجو نسبيًا في استقرار العلاقة ولا سيّما اذا كانت جديدة، في العموم، أنه شهر إيجابي يمهد لاستقرار ولارتياح ولانفراج .

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يشجعك هذا الشهر على تعزيز الروابط العاطفية والتفاعل مع الجنس الاخر بمنطق وموضوعية، أن كوكب الزهرة يدفعك إلى البحث عن القواسم المشتركة بينك وبين الآخرين، تهتم في الأسبوع الأول بالمظاهر الخارجية والإطلالة الأنيقة والجذابة، لكنك سرعان ما تعيد قراءة حساباتك وتنظر إلى الأمور بعمق أكثر، قد يلفت انتباهك شخص تتعامل معه في حياتك اليومية، كوكب الحب فينوس يفتح أمامك باب التعارف حتى مع أجانب أو غرباء، كذلك يسمح بالإرتباط ويعزز العلاقة عند المرتبطين، إنه شهر جيد للعازبين والمرتبطين على حد سواء .

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، تتركز الأنظار والأضواء على كل أنواع العلاقات بما فيها العاطفية منها، حذار من بعض التوتر ولا سيما في الأسابيع الثلاثة الأولى، لحسن الحظ يكون لكوكب الزهرة تأثيرات ملطفة تقرب المسافة بين القلوب وتسمح بالمصالحة والتعاطف، كذلك تسمح للعازب بالتعارف وتخرجه من عزلته، إنه شهر ضاغط بسبب كثرة الإنشغالات والهموم، الأمر الذي يؤثر سلباً في الأجواء الحميمة إذا لم تضبط الأعصاب والإنفعالات، تنفرج الاجواء ويختفي معظم الهموم ابتداء من تاريخ 20.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، يفسح كوكب الزهرة المجال لتسوية أي خلاف بين الاحبّاء، ويعزّز العلاقات القائمة، ويمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة، تنشط الإجتماعيات والنشاطات الترفيهية في النصف الأول من الشهر، مفسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربما بحبّ وارتباط، أما بالنسبة إلى النصف الثاني من الشهر فيكون أكثر تناغمًا ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة، وقد يقع العازب في الحبّ من شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحيّة أو استشفائية .

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء تزداد العلاقة المتينة متانة، تنمو العلاقة الجديدة وتزدهر، قد يقع العازب في الحبّ أو يجد من يلفت انتباهه، تعيش شهرًا عاطفيًّا جميلاً تتجلّى خلاله الكثير من الأمور الغامضة، وتفرح لفرح الحبيب وتفتخر بوقوفه إلى جانبك، إنّه شهر رومانسي ولا سيما في أسابيعه الثلاثة الأولى، بادر إلى تسوية الخلافات ولا تسمح لها بالتّأزّم، تحمل الفترة فرحًا وخبرًا سارًّا .



الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً صعبة على العلاقة الجديدة أو المتوترة، فحاول أيها الميزان حمايتها من الشدائد، قد يكون الشهر ثقيلاً بسبب كثرة الإنشغالات أو الهموم، لا تتسرّع في إطلاق الأحكام على الأحبّاء، ذلك أنك تشعر بالإستياء لعدم تفهمهم وضعك أو لعدم تجاوبهم معك .

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تهتم بقضية الحبيب وتبحث عن هدية أو تفاجئه بأمر ما، تنفرج أساريرك هذا الشهر، وتشعر بأنك تربح كل نقاش، الأمر الذي قد يغيظ الحبيب أو الشريك، لذلك حاول ألا تفرض رأيك بالقوة بل بالمرونة والدبلوماسية، تكون الفترة الممتدة حتى تاريخ 19 بنّاءة، وتمنح العلاقة أملاً جديدًا بالتطوّر، إن كوكب المرّيخ قد يسبّب بعض الخلافات في الأيام الأقل حظًا، فتظهر مسائل شخصية أو عائلية طارئة، ومن المستحسن تفادي الجدال وإثارة المواضيع الحساسة بشكل خاص في الأيام العشرة الأخيرة التي قد تعرّض استقرار الروابط للاهتزاز ولا سيما المتقلّبة أو الجديدة منها .

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يتحدّث الفلك عن إرتياح وثقة بالنفس، الأمر الذي يعزّز الركائز في العلاقة، تبدأ العام وكوكب الزُّهرة في برجك، وهو كوكب الحبّ والثروة والنجاح، إذا كنت مرتبطاً تعرف السعادة، وإذا كنت عازباً تسعى للتعارف وتترك انطباعات جميلة، إنه شهر مناسب لإعادة تعزيز الروابط المتأرجحة وتوضيح المشاعر والنيات، لا عذر لك للبقاء في حالة الفوضى أو الحيرة، تتميّز هذا الشهر بالقدرة على التعبير عن رأيك وعواطفك، ذلك لن يصعب عليك إعادة المياه الى مجاريها الطبيعية أو تغيير أي موقف لشخص ما تجاهك، شهر مناسب للتعارف وللارتباط .

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تتمبع بالحماسة الكبيرة وبالجرأة، وتشعر بشغف كبير لتغيير نمط قديم او ممل في حياتك العاطفية، قد تعلن عن نهاية خلاف او عن انتقال الى مرحلة متقدّمة كارتباط او خطبة، قد تقع في الحب او ربما تجد في شخص ما امكان التعارف والتفاهم، ينسجم العازب حاليًا مع مواليد برج القوس والجدي، اما العلاقة المتينة فهي على موعد مع الانفراجات والارتياح، قد تستعجل قرارًا او طرفًا، وتشعر بسهولة التواصل مع حبيبك، انها فترة تناغم وانسجام ولا عذر لديك لاختلاق المشاكل .

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الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تسمح لبعض الأفكار السلبية بالتأثير في مجرى حياتك، لذلك قاوم حالة التمرّد التي قد تغمرك، ولا تظهر لا مبالاة أو عدم إهتمام بمتطلبات العائلة والأحبّاء، قد تكون الأجواء هادئة ومملّة بعض الشيء حتى تاريخ 19 موعد وصول الشمس إلى برجك، احذر تأزيم وضع معقّد أو قديم، انتظر وصول الشمس إلى برجك، وستفاجأ عندها بانقلاب المعطيات والظروف الى الافضل، قد تتخذ قرارًا مهمّا في الأيام العشرة الأخيرة، أو ربما تسمع خبرًا أو جوابًا لمسألة عالقة، تنسجم حاليًا مع مواليد برج الدلو والميزان والجوزاء والقوس .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، بعدما واجهتك ضغوط كثيرة في الشهر الأخير من العام الماضي، ها أنت تبدأ العام الجديد بنشاط وتفاؤل، تشهد حياتك العاطفية تحسّنًا ملموسًا، وعلى الأرجح تختفي المشاحنات والإنفعالات، وتمضي أوقاتًا مسلية ولا سيما في الأسابيع الثلاثة الأولى، حاول التعويض عن الوقت الضائع لتصحيح الأخطاء ولاستعادة ثقة الحبيب، إذا كان بالإمكان استعادتها، أما الايام العشرة الأخيرة فهي هادئة وتفسح في المجال لجلسات رومانسية، لكنها في الوقت نفسه قد تحمل مللاً ورتابة فكن متيقّظًا .

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