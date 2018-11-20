توقعات الأبراج لعام 2019

المصدر: arhoroscope

نحن نعلم مدى شغفك للتعرف على توقعات الأبراج لعام 2019. ووفقاً لما قدمه لنا فريقنا من الخبراء في علم التنجيم؛ سوف تتمكن هذا العام من تحقيق العديد من الأهداف والغايات. هل ترغب في التعرف على المجالات التي سوف تحقق بها الكثير من النجاح، وعلى الجانب الأخر، المجالات التي يتعين عليك الاهتمام بها؟ وهل سيحالفك الحظ السعيد في العلاقات العاطفية في 2019؟ وماذا عن الصحة – هل ستبقى في صحة جيدة أم ستواجه بعض المتاعب؟ ستقدم لك توقعاتنا للأبراج الكثير والكثير من المعلومات.

على مدار العام بأكمله، سيتمكن الجميع من الوصول إلى قوى عقلية هائلة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ويأتي هذا التميز من التغيير في موقع كوكب المشترى – فسوف يدخل في الجانب الإيجابي من برج القوس. وبالتالي، ستشعر بالطاقة الإيجابية ليس فقط في الحياة المهنية أثناء حل المشكلات المعقدة، ولكنك ستشعر أيضاً بهذه الطاقة في العلاقات الشخصية، بسبب الميزة التي يقدمها هذا التمركز في التواصل والمفاوضات.

على الرغم من ذلك، قد يعوق دخول كوكب زحل في برج الجدي من هذا التقدم عام 2019. فسوف يجلب عدم اليقين، لذا لا يجب عليك تدمير أي شيء إذا كنت لا تلتزم بالقواعد المعروفة. وعلى الجانب الآخر، سيساعد كوكب أورانوس في الحياة المهنية، وذلك من خلال التأثير القوى على هذا الجانب، لذا لا تتردد من الاستفادة منه وتعزيز أفكارك، وسوف يستمر هذا التمركز فقط حتى نهاية شهر مارس.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات العاطفية، لا يمكن التنبؤ بالنجوم هذا العام، ولكن لا ينبغي أن يشعرك بالخوف. فعلى العكس، تتنبأ توقعات الأبراج لعام 2019 بحفنة من التجارب غير العادية لكلاً من الأشخاص غير المرتبطين وهؤلاء الباقيين بعلاقات عاطفية طويلة المدى. فسوف تشعر بأنك وقعت في الحب للتو، فقد تحتاج إلى إنعاش العلاقة الحميمة المفقودة بينك وبين شريك حياتك وتجديد شعور الشغف بينكما.

ومن حيث الصحة، ستكون النجوم مستقرة باستثناء بعض الانحرافات البسيطة. وعلى الرغم من ذلك، لن تحدث أي مشكلات أو أصابات شديدة. لذا، ستكون توقعات الأبراج في صالح جميع الرياضيين – سواء كانوا محترفين أو يمارسوا الرياضة من أجل الترفية. سيكون لديك الفرصة لرفع المعدل الرياضي مرة أخرى.

في حال رغبتك في التعرف على المزيد من التوقعات لعام 2019، يمكنك الانتقال لقسم توقعات الأبراج للتعرف على توقعات كل برج على حدا. مما سوف يساعدك على الإعداد للمستقبل، وستتمكن من اتخاذ الكثير من الخطوات نحو السعادة.

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

أعدت توقعات الأبراج عام من ملئ بالخبرات لمواليد برج الحمل، فالكوكب المسيطر على مواليد هذا البرج هو كوكب المريخ، والذي يظهر مع قوتهم الداخلية وروح المثابرة، فضلاً عن الثقة بالنفس، ومع عدم الاحساس بالملل. وسيكون لديهم القدرة على الاستفادة من قدراتهم في الحياة المهنية بشكل خاص، حيث سيتمكنوا من الوصول لأهدافهم. وعندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية، تظهر النجوم العديد من الوعود بالحياة العاطفية السعيدة لهذا العام.

من بداية عام 2019، سيشعر برج الحمل بالرغبة في الكفاح من أجل الوصول إلى الحظ وتحقيق المعتقدات الخاصة به، وسيساهم تأثير كوكب المريخ في الوصول لذلك. وبالتالي، أنت في الطريق إلى فترة نشطة جداً. وإذا حاول أي شخص أو أي شيء أن يعوق تقدمك لن يكون ذلك بالأمر الهين. وفي الحياة الوظيفية، سوف تظهر ويعلو شأنك بين الأخرين، وسيتم ملاحظة مثابرتك واصرارك. ومن حيث العلاقات العاطفية، لن يكون الأمر موفق إلى حد ما، ولكن سيظل هناك توافق، لذا لا تتوقع حدوث أي أحداث كبيرة على الصعيد العاطفي.

ووفقاً لتوقعات الأبراج، ستكون أشهر الربيع هادئة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية، حيث سيتركك الحماس الأولي المتعلق بالعمل، ولكنك ستكون قادر على مواكبة الآخرين، ويعتبر ذلك كافي للوقت الحالي. وفي هذه الأثناء، سيركز برج الحمل على مناطق أخرى من حياته، على سبيل المثال، التركيز على الأحداث الكبرى المتوقعة في المحيط العائلي.

سيمتلئ صيف 2019 بكل تأكيد بالكثير من الزخم، حيث تشير توقعات الأبراج إلى شعور برج الحمل بتأثير كوكب الزهرة. وستتحول حياتك إلى الأفضل عند الحصول على اهتمام الجنس الآخر، لذا سوف تبحث بجد عن ذلك. وتقدم هذه الفترة الكثير من الخبرات والمغامرات والشغف العاطفي لغير المرتبطين. وبالنسبة للمرتبطين، سيشعروا بهذه الأمور وخاصة في يوليو بسبب شدتها في هذا الوقت. ومن حيث الحياة المهنية، لن تكون هادئة على الإطلاق. وذلك لوجود العديد من المعوقات في طريقك، على الرغم من عدم القدرة على تهديد مواليد برج الحمل بسهولة، على العكس ستزيد هذه المعوقات من حماسك للعمل.

ومع قدوم الخريف، يصل تأثير كوكب المريخ على برج الثور إلى الحد الأقوى له عليك وفقاً لتوقعات الأبراج، مما يعني إلى اتجاهك نحو قمع عواطفك والتظاهر بالبرود في أي موقف. وبفضل هذه الرؤية، فضلاً عن الصبر والمثابرة التي يجلبها لك تمركز الكواكب، ستتمكن من استكمال أي مهمة مسنودة لك. بالإضافة إلى ازدهار العلاقات العاطفية طويلة المدى خلال هذه الفترة.

بحلول نهاية 2019، يتوقف برج الحمل أخيراً عن التركيز على حياته المهنية – وستحصل العلاقات العاطفية على اهتمامه الرئيسي. وهنا تأتي فرصة غير المرتبطين في مقابلة من يناسبهم، لذا لا تخاف من الخروج مع أصدقائك، فأنت لا تعرف أين ومتى يمكنك مقابلة الشخص المناسب لك. وعلى صعيد العلاقات العائلية، سيكون الأمر مريح وهادئ. وبالتالي، لن تجد أي شيء بإمكانه تعكير صفو احتفالك بأعياد الميلاد مع من تحب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يسيطر كوكب الزهرة على مواليد برج الثور، ويتميز هؤلاء عادة بالطابع المادي، والمثابرة والطموح. وعلى الرغم من كونهم غريبي الأطوار، إلا انهم يتمتعوا بخبرات طويلة المدى ولديهم القدرة على الشعور العاطفي العميق. ووفقاً للنجوم، ستكون توقعات الأبراج لعام 2019 موجهة نحو الجانب الشخصي من حياتهم. وسيتم تلبية الرغبات الشخصية لهم بدون الإخلال أو فقد أي رغبات مهنية.

كما يؤدي تمركز كوكب المريخ في برج السرطان إلى رغبة برج الثور في الحصول على المعلومات والمعرفة، وبالتالي ستستمتع بتجربة الكثير من الأشياء الجديدة، وتشعر بالسعادة لمشاركة الكثير من خبراتك. وبالتالي، في يناير 2019، ستشعر بالحاجة إلى وجود شخص بجانبك تثق به وتتحدث معه حينما تحتاج إليه.

بالنسبة لبرج الثور، تركز فترة الربيع على الحياة المهنية. ففي هذه الفترة، ستشعر برغبة كبيرة في منافسة الآخرين على كافة الأصعدة الممكنة، حيث سيلبي هذا الشعور بالتميز رغباتك في هذا الوقت. على الرغم من ذلك، تنصحك توقعات الأبراح بالحذر وعدم تخطي الحدود المسموحة.فقد يبدأ المحيطون بك بالشعور بالشك، هل أنت تمزح أم أنك تعاني من الكبر والغرور؟

بحلول شهور الصيف لعام 2019، سيشعر كافة مواليد برج الثور بتأثير كوكب المريخ الذي سيتمركز على برج الأسد. وفي هذا الوقت، يمكنك توقع المزيد من القوى البدنية المفيدة جدا وخاصة للرياضيين – وليس فقط الأبطال، ويكون هذا هو الوقت المناسب للحصول على الجسم المثالي. كما ستنبعث هالة إيجابية لتحيط بك وتتسبب في جذب الشركاء المحتملين. وإذا كنت تبحث عن شريك لحياتك، تنصحك توقعات الأبراج باتباع قلبك وليس عقلك.

فضلاً عن ذلك، سيكون خريف 2019 أكثر هدوءاً من الشهور السابقة، ستكون العلاقات العاطفية وعلاقات الصداقة أكثر تناغماً بدون أي دوافع خفية، ولكنها تهدف إلى الحب فقط. وعندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية، سيكون لديك الفرصة لإجراء الكثير من التغيير في حال رغبتك في ذلك. وعلى الرغم من ذلك، قد يتطلب ذلك بعض التضحية من وقت الفراغ والرفاهية، ولكن النتيجة ستكون رائعة. ولكن يتعين عليك الحفاظ على هدوئك وتوازنك عندما يتعلق الأمر بالأمور الصحية، وذلك لعدم قدرة برج الثور في تجنب المشكلات الصحية في هذه الفترة.

وبحلول نهاية العام، نصل أيضاً للنهاية، فقد عملت بجد طوال العام، والآن حان وقت جني ثمار النجاح. ووفقاً لتوقعات الأبراج، يمكن لبرج الثور توقع فترة فكرية رائعة تركز على التفكير وتقييم الأحداث السابقة والتطوير الذاتي. ولكن قد يكون هناك بعض الخلافات في المحيط العائلي، ولكنها ليست شديدة الخطورة، ويمكن حلها من خلال التحدث بشكل واضح عن ما يغضبك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

توضح النجوم أن توقعات الأبراج إيجابية جدا لبرج الجوزاء في عام 2019؛ فسوف تزدهر حياتهم الشخصية، فضلاً عن الحياة العملية. وبالطبع، يستحق مواليد هذا البرج الحصول على هذا النجاح، ولكن لا شيء يأتي بدون جهد أو تعب. ويمكن لمواليد هذا البرج، نتيجة لتأثير كوكب المريخ، محاربة أي شيء يعوق تقدمهم. ومن ضمن الصفات التي يتميزوا بها هي الرغبة الشديدة في الاستكشاف والتعلم. ويتميزوا أيضاً بمهارات جيدة للتواصل، وحس فكاهي رائع.

في بداية عام 2019، سينجذب مواليد برج الجوزاء بشدة إلى العلاقات العاطفية، وخاصة بسبب التأثير الكبير لكوكب الزهرة، مما يتسبب في وجود تناغم في العلاقات العاطفية وعلاقات الصداقة لمواليد هذا البرج. وهذا التوازن فقط سوف يتسبب في سعادتك. ووفقاً لتوقعات الأبراج، سوف تحصل على مزايا رائعة في عملك، وذلك بسبب طريقتك المهذبة والساحرة.

وسوف يعيش مواليد هذا البرج في زوبعة من الأحداث والتي ستأتي من الحياة المهنية وتنتقل إلى حياتك. وستأتي إليك فرصة فريدة تأتي مرة واحدة بالحياة، والتي ستقدم لك الكثير من المزايا والفوائد، مع بعض العيوب أيضاً. وبالتالي، يصعب على مواليد برج الجوزاء اتخاذ القرار في ربيع 2019. ويتعين عليك النظر بدقة في المزايا والعيوب، ولا تحاول اقحام نفسك في أشياء غير مدروسة. وبطريقة أخرى، يمكنك الحصول على دعم من شريكك بالحياة.

ومع بداية ظهور الجو الحار وقدوم فصل الصيف، نتيجة لتأثير كوكب المريخ، نتوقع من مواليد هذا البرج الوصول إلى مرحلة عقلية رائعة وتوفر مهارات تواصل متميزة لديهم. وتوصي توقعات الأبراج بالاستفادة من هذه المهارات في الحياة العملية والحياة الخاصة أيضاً. وإذا كنت تسعى للحصول على رفيق أحلامك، فهذا هو الوقت المثالي "لإذابة الجليد" فيما بينكما.

خريف 2019، ستكون فترة عاطفية لمواليد برج الجوزاء، حيث ستكون أفضل في البيئات المألوفة. وفي أوقات أخرى، ستنجذب إلى كل ما هو جديد وغريب، والذي كان يخيفك في بعض الأحيان. خلال نوفمبر، ستشعر بتأثير كوكب المريخ على برج الميزان، وسيأتي تحقيق العدالة في الأولوية القصوى لك، فأنت لن تتسامح مع الظلم، ولن تتردد في مساعدة أي شخص محتاج إليك، وستحظى على احترام وتقديم الآخرين.

بحلول نهاية العام، بناء على توقعات الأبراج، ستأتي إليك روح المحبة، وذلك بسبب الاستفادة من موقع النجوم وتأثيرها على العلاقات العاطفية طويلة المدى، والتي ستكون متناغمة جداً. فإذا كنت تخطط في اتخاذ خطوة جادة مع شريك حياتك فلن تجد وقت أنسب من ذلك، ويمكن لغير المرتبطين أيضاً توقع فترة إيجابية، حيث سيكون مقابلة الأشخاص من الجنس الأخر أمر في غاية السهولة بهذه الفترة. وفيما يتعلق بالعمل، ستظهر بعض المشكلات الصغرى. وعلى الرغم من ذلك، وبفضل الوضع الجيد لبرج الجوزاء، ستتمكن من التعامل مع هذه المشكلات بكل سهولة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

في بداية العام، تزدحم توقعات برج السرطان لعام 2019 بالكثير من الأحداث. ثم يتحول الأمر في النصف الثاني من العام إلى بحث مواليد هذا البرج على السلام والإيجابية. ويسيطر القمر على مواليد هذا البرج، لذا عادة ما يتميزوا بالحساسية المفرطة. وبالتالي، فلن يكون مثير للدهشة أن تدور هذه الأحداث حول العلاقات العاطفية. ويتميز مواليد هذا البرج أيضاً بالخيال، والمسؤولية والتفاني من أجل الآخرين، وفي كثير من الأحيان يكونوا متقلبي المزاج.

سيأتي يناير 2019 بأحداث ممتعه، بسبب تأثير كوكب الزهرة المتمركز في برج العقرب، مما يتسبب في خلط الأحداث المحيطة بك. بالنسبة لبرج السرطان، سيجلب هذا التمركز الرغبة في اكتشاف كل ما هو غامض وغير معروف، سوف تنجذب إلى بعض الأشياء الممنوعة. علاوة على ذلك، ستزيد مشاعرك بشكل كبير، وقد تشعر بأنك لا يمكن مقاومتك. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية، قد تقع في براثن الخيانة. وعلى الجانب الأخر، سيؤدي هذا التمركز للكواكب إلى الكثير من النجاحات في حياتك المهنية لتكون قادر على معالجة كافة المهام القادمة إليك من الكثير من الجوانب.

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الربيع، سيكون من الأفضل التركيز على حياتك المهنية، حيث قد تتسبب لحظة من الغفلة إلى ضياع معلومات هامة، أو وجود أخطاء. وتوصي توقعات الأبراج بعدم تشتيت ذهنك بالأحداث الشخصية والاهمال في العمل.

في منتصف 2019، سيتحول الأمر إلى ما هو أفضل، ستهدأ البيئة العملية المحيطة بمواليد برج السرطان، وستجد الفرصة لتثبت انك شخص لا غنى عنه في الشركة. ويمكن لغير المرتبطين في هذه الفترة مقابلة الحب بنهاية يونيو، بسبب تمركز النجوم بشكل إيجابي في الحياة الشخصية لمواليد هذا البرج.

بانتهاء الصيف تدريجيا وحلول الخريف، سيشعر برج السرطان بتأثير القمر على برج الأسد، بما يولد الكثير من الطاقة المشجعة على اتخاذ الإجراءات وبناء القيم المفيدة فيما بعد. لذا لا تخاف من أخذ المبادرات عندما تكون في علاقة طويلة المدى، فكل ما عليك هو الانتقال إلى الخطوة التالية مع شريك حياتك.

وفقاً لتوقعات الأبراج، سوف تأتي نهاية 2019 بالكثير من الراحة والسلام. وسيكون لديك الفرصة للتركيز على نفسك وحالتك البدنية والصحية. فممارسة الرياضة ستجعلك أكثر راحة وتمكنك من التخلص من الضغوط الزائدة. وستقوى مناعتك أيضاً وتحافظ عليك من أي تهديدات صحية في هذا الطقس البارد. ويتعين عليك أيضاً التركيز على عائلتك، فقد يحتاج بعض الأفراد إلى المساعدة. لذا توصي توقعات الأبراج بعدم هدم الثقة بينك وبين الآخرين، لأن هؤلاء قد يأخذوا كل تصرفاتك على محمل الجد.

الأسد 23 تموز - 22 آب

يمكن لمواليد برج الأسد التطلع للكثير من الأحداث على الصعيد الشخصي والمهني، حيث توضح النجوم أن توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد مليئة بالتجارب والخبرات على كافة الأصعدة. فمواليد هذا البرج، المتأثرون بقوى الشمس لديهم القدرة على استخدام مزاياهم من أجل الوصول إلى أهدافهم بالعمل. فهؤلاء الأشخاص لديهم قوى ابداعية قوية، فضلاً عن مهاراتهم في قيادة الآخرين. ويتميزوا أيضاً بالثقة بالنفس، والشجاعة والقدرة على الحوار، ولكن قد يتسبب ذلك في افتقادهم لبعض اللباقة.

لن تكون بداية عام 2019 سهلة لمواليد برج الأسد؛ حيث سيكون تمركز النجوم سلبي، وخاصة فيما يتعلق بالحياة المهنية. ويمكنك توقع بعض الانخفاض في طموحاتك. وعلى الجانب الأخر، ستكون هذه الفترة مستقرة إلى حد ما فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية، وسيكون لدى المرتبطين بعلاقات طويلة المدى القدرة على تقوية وزيادة الثقة فيما بينهم والانتقال للخطوة التالية.

وبعد حالات الفشل السابقة، ستأتي فترة إيجابية، فوفقاً لتوقعات الأبراج، سيتأتي فترة ربيع 2019 بالقدرة على الانتقال بسرعة كبيرة. وفي هذه الفترة يتمركز كوكب المريخ في برج الجوزاء، بما يمنحك المزيد من الثقة بالنفس، وستكون قدرتك على الحوار جيدة، وستكون لديك القدرة على اقناع أي شخص تقابلة، وتكون لديك القدرة أيضاً على التحدث في العديد من المواقف المربكة. لذا، ينبغي أن تستخدم هذا التأثير وخاصة في حياتك المهنية. والأن يمكنك الوصول إلى أهدافك، كل ما عليك هو بذل المزيد من الجهد.

على الجانب الأخر، سيأتي صيف 2019 بالحب وازدهار الحياة الشخصية، والتي قد تجاهلها مواليد برج الأسد قليلاً في الشهور السابقة. وتشير توقعات الأبراج إلى احتمالية ظهور شريك الحياة في المجتمع المحيط بك، وقد يكون هذا الشريك المحتمل أحد الأصدقاء المقربين. ويتوقع للأشخاص غير المرتبطين الحصول على الكثير من المرح في ليالي الصيف الرائعة، والمليئة بالمزح والمشاعر الرائعة.

وهنا يتعين علينا الإشارة إلى عدم قدرة مواليد برج الأسد على تجنب الضغوط في الخريف، وذلك نتيجة لحدوث الكثير من التراجع في العمل في الفترة السابقة، ولكن الآن يوجد الكثير من الأشياء التي يمكنك اكتسابها والفوز بها. وفي حالة الضغوط الكثيرة قد تتجه للشعور بالغيرة، وهو ليس بالأمر الجيد في الحساة الشخصية. وبالتالي، توصي توقعات الأبراج بالحفاظ على هدوئك وعدم التحفز بسبب مشاعرك، وإلا ستجد نفسك تواجه الكثير من المشاكل. ويمكن استخدام هذه الطاقة الغاضبة بشكل أفضل في ممارسة الرياضة – فقد تتسبب في حصولك على مكافأة.

بحلول نهاية 2019، يتأثر برج الأسد بتأثير كوكب الزهرة على برج الجدي، مما يتسبب في شعورك بالمسؤولية في العلاقات العاطفية، نتيجة لحصولك على المزيد من الخبرة الناتجة من حالات الفشل السابقة، وستكون أكثر احترافية وتقلل من اندفاعك. وبهذه الطريقة، يمكنك معالجة واصلاح كافة أخطائك السابقة، والعودة إلى الأضواء مرة أخرى.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

مواليد هذا البرج، نتيجة لسيطرة كوكب المريخ، يكون أكثر عقلانية. فهم دائمي العشق للأوامر والقواعد، لذا يتميزوا بالاحترافية والدقة في كل شيء يفعلوه. ووفقاً للنجوم، سيكون عام 2019 إيجابي جداً لمواليد هذا البرج. وبالتالي، يمكنك التطلع لتجربة أحداث مثيرة تتعلق معظمها بحياتك الشخصية، والتي كانت راكدة إلى حد ما في العام السابق. وبفضل خصائص مواليد هذا البرج، يستطيع مواليد هذا البرج النجاح في حياتهم المهنية.

ومن بداية 2019، يمكن لمواليد برج العذراء توقع زيادة كبيرة في القوى الداخلية وحب القتال. وخاصة بسبب الوضع الجيد لكوكب المريخ. وخلال هذه الفترة، سوف تجد نفسك مميز مع أعمالك السريعة، ولديك الكثير من الإمكانات الرائعة. فإذا كنت تفكر في تحقيق النجاح في حياتك المهنية، فقد حان الوقت الآن، وعلى الجانب العاطفي سيكون هناك الكثير من الاستقرار.

كما ستكون شهور الربيع مفيدة جداً للحياة الشخصية، حيث تتنبأ توقعات الأبراج بالكثير من الأحداث السعيدة في المحيط العائلي. وفجأة، ستزيد سرعة وتيرة الحياة، وستكون هذه الفترة مفيدة جداً لبرج العذراء على صعيد العلاقات طويلة المدى. فلا تتردد في اتخاذ المبادرة الأولى وإظهار شغفك لشريك حياتك، حتى تزدهر علاقتك العاطفية.

وبحلول صيف 2019، سيشعر مواليد برج العذراء بالتأثير القوي لكوكب الزهرة على برج السرطان. سيكون شعورك عميق جداً، والذي يعني أنك ستستمتع بهذه الفترة وستمر بتجربة تستمر معك طوال حياتك، ولكن على الجانب الأخر ستكون أكثر عرضه للخطر. وبالتالي، توصي توقعات الأبراج بمتابعة ما تقوم به عن كثب. وعلى الصعيد العائلي، يمكنك الاعتماد على الدعم غير المحدود.

كما ستركز قوى النجوم على العمل والمهارات العملية؛ حيث سيتم تقدير جهودك في العمل. وعلى الرغم من ذلك، سيكون هناك بعض التشتيت السلبي على العلاقات العاطفية في هذه الفترة. لذا، حاول فصل الحياة المهنية عن الحياة الشخصية، حتى تتمكن من الوصول إلى التناغم على الأقل.

وسوف تستمتع بنهاية 2019 وخاصة عندما تكون محاط بالأشخاص الأعزاء. وعلى الصعيد المهني، لا تتوقع حدوث أي تقلبات، حيث سيكون الوضع مستقر وكل ما عليك هو الحفاظ على الوتيرة الحالية وعدم التخلف عن الآخرين. وبالتالي، يمكنك التركيز على حياتك الشخصية مرة أخرى. لذا لا يتعين على مواليد برج العذراء التردد في التحدث عن رغباتهم، فالآن لديك الفرصة للنجاح، فلا تضع الفرصة تفوتك. وخلال الطقس البارد، يتعين عليك الحفاظ على صحتك وعدم التقليل من التدابير الوقائية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

على عكس العام الماضي عندما كنت تستمتع بالهدوء، سيكون عام 2019 ملئ بالأحداث لمواليد برج الميزان. وخاصة على الصعيد المهني، ولكن على الصعيد العاطفي لن يحدث أي رجوع بها. فأنت الآن على قمة التجارب السلبية والإيجابية معاً. وعلى الرغم من ذلك، فهذا هو الحال دائماً. وعلاوة على ذلك، وبفضل صفات ومزايا هذا البرج وسيطرة كوكب الزهرة عليه، يمكنك محاربة أي عوائق. ويتميز هؤلاء الأشخاص بقدراتهم الفنية، فهم أذكياء وصادقون. وفي بعض الأحيان تكون حساسيتهم المفرطة هي نقاط ضعفهم.

خلال فترة الشتاء في بداية 2019، يتوقع برج الميزان حدوث الكثير من الأحداث. ففي البداية، ستواجه فرصة مهنية، وعليك اتخاذ قرار فوري لاقتناصها، وربما يعني ذلك الكثير من العمل، ولكن فعلياً النتيجة تستحق، والقرار في النهاية لك. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تأثير كوكب المريخ على برج الثور، يمكنك توقع ارتفاع الرغبة الجنسية لديك وخاصة في مارس. وبالتالي، يمكنك بدء العلاقات العاطفية بينك وبين من تحب.

وسيستمر الربيع بنفس الروح، وستجد الكثير من الفرص الجيدة في العلاقات العاطفية. وتتوقع الأبراج انه لا يوجد وقت مثالي لاتخاذ الخطوة التالية. فأنت على مقربة من شريك حياتك، وبالتالي سوف يفهم أي عرض مقدم منك. وبالنسبة للحياة المهنية، ستتمكن من الوصول لأهدافك.

قد تأتي نقطة التحول خلال شهور صيف 2019، بسبب وجود شخص غير أمين في محيطك يسعى إلى إيذائك. وفي هذا الوقت، لن تتمكن من الاعتماد على الآخرين، ويتعين عليك حل المشكلة بمفردك، لأنك الشخص الوحيد القادر على التعلم وتطوير شخصيته.

في الخريف، يتوقع مواليد برج الميزان الحصول على فترة إيجابية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية. فتأثير كوكب المريخ على برج الجدي سيمنحك القدرة على التحكم الذاتي والتركيز. وهو ما يكفي لانجاز الأعمال، والوصول إلى الأهداف المرجوه، وذلك من خلال العمل في أوقات الراحة. ولحسن الحظ، سوف تتفهم عائلتك وشريك حياتك هذا الأمر، لذا لن تواجه أي تحديات في هذا الأمر.

ستقضي نهاية عام 2019 في سلام وراحة في منزلك، ووفقاً لتوقعات الأبراج سيكون هناك حالة التناغم المحيطة بك بشكل كبير. وهنا سيشعر مواليد برج الميزان بالفخر بسبب انجازاتهم السابقة في حياتهم المهنية. ويمكنك استخدام الجزء الجديد من وقت الفراغ في التنظيف أو لعب الرياضة التي تحبها وتسعد بها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

يتميز مواليد هذا البرج بالمثابرة والعزيمة القوية، وتمنحهم شخصيتهم اليقظة والحماسية الكثير من المزايا في نطاق العلاقات الشخصية. ووفقاً للنجوم، تتميز توقعات برج العقرب بالطاقة والإيجابية في عام 2019، وخاصة في نهاية النصف الأول من العام. فضلاً عن القدرة على إزالة أي عوائق بكل سهولة.

وفقاً لتوقعات الأبراج، سيبدأ عام 2019 بوتيرة هادئة بما يعني حصولك على الكثير من الوقت لاستكشاف الجديد في هذا العام. ونظراً لتأثير القمر على برج الحوت، قد تواجه بعض مشكلات التركيز. وعلاوة على ذلك، ستتجه للهروب من الواقع من أجل الخوض في أفكارك ومتعتك الخاصة. وبالنسبة لبرج العقرب، تعتبر المشاعر أكثر أهمية من التفكير المنطقي خلال هذه الفترة. لذا، يتعين عليك ترك القرارات الهامة لوقت لاحق، مثل قرارات العمل.

وبحلول الربيع، سينفتح مواليد برج العقرب على العالم مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء فترات الانكماش والتدهور. حيث سيؤدي الرياضيون بشكل أفضل، وكذلك الأشخاص غير المرتبطين سيكون لديهم الفرصة للتغيير. سوف تنبعث منك الطاقة الإيجابية لكل ما يحيط بك، والتي ستكون قادرة على جذب الشريك المحتمل. أنت الآن بأعلى درجات المتعة، وبالتأكيد لن تشعر بالملل. وعلى الرغم من ذلك لا ينبغي عليك أن تنسى عملك. فالتملص لا يستحق كل هذا العناء، لأن المدراء سوف يلاحظوا ذلك.

سيدور صيف 2019 بشكل أساسي حول الجانب العملي من حياتك، حيث سيجد مواليد برج العقرب الفرصة لعرض قدراتهم. وسيجلت تمركز كوكب المريخ الإيجابي، وخاصة في يوليو، الكثير من القوى والطاقة العقلية. فسوف يكون لديك القدرة على التعامل مع المشكلات بسهولة أكثر. وبالنسبة لرؤسائك لن يستطيعوا فعلياً الاستغناء عنك خلال هذه الفترة. وتوصي توقعات الأبراج بعدم التفكير الكثير في النجاح، حتى تتمكن من الحفاظ على تواضعك.

وتأتي أشهر الخريف بالهدوء التدريجي. فسيكون هناك أوقات مستقرة في الحياة المهنية والحياة الشخصية لمواليد برج العقرب، وخاصة في العلاقات طويلة المدى التي سوف تزدهر في هذا الوقت. والسبب في ذلك، أنه قد حان الوقت للحصول على كثير من أوقات الفراغ لقضائها مع شريك حياتك. وبالنسبة لغير المرتبطين، فلن يفوتكم شيئاً، يمكنك في هذا الوقت البحث عن الشخص المناسب.

ونظراً لتأثير كوكب المريخ على برج الميزان، والذي ستشعر به بحلول نهاية عام 2019، سيحدث تراجع لمواليد برج العقرب وفقاً لتوقعات الأبراج. سيضع القدر اختيار صعب في طريقك، مما يجعلك في حيرة والاحتياج لبعض الوقت للاختيار. ولحسن الحظ، يمكنك الاعتماد على دعم عائلتك أو أصدقائك المقربين، حيث ستجدهم معك دائماً أي كان القرار.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

يسيطر كوكب المشتري على مواليد هذا البرج، فهم دائمي الطموح والثقة بالنفس؛ حيث تساعدهم شخصيتهم الهادئة والمتفائلة على التعامل مع أصعب المواقف. وتوضح النجوم مدى تحقيق مواليد برج القوس للعديد من النجاحات خلال عام 2019. وهذا النجاح ليس فقط في الحياة المهنية، ولكن على الصعيد العاطفي أيضاً وإمكانية عثور مواليد هذا البرج على شريك حياتهم.

تدور بداية عام 2019 حول الحياة المهنية لمواليد برج القوس؛ فلن تنضب أفكارهم المثيرة بسبب الطاقة الإيجابية في هذه الفترة. لذا، فلا تتردد في مشاركة هذه الأفكار مع زملائك والمدراء. وعندما يأتي الأمر للحياة العاطفية، سيعيش مواليد هذا البرج حالة من العزلة في يناير، فبدلاً من سعيك للظهور بشخصية معينة أم الجميع حاول القيام بتعليم وصقل شخصيتك بالقراءة على سبيل المثال.

مع قدوم أشهر الربيع، وفقاً لتوقعات الأبراج؛ يمكن لمواليد برج القوس التطلع للاستفادة من التأثير الإيجابي لكوكب المريخ على برج الجوزاء. حيث سيمنحك هذا الأمر الكثير من الفوائد، مثل القدرات التعبيرية على سبيل المثال. وستجد نفسك طليق اللسان ولديك الكثير من الثقة بالنفس، وهو الأمر الواجب استخدامه في الحياة المهنية والشخصية. وبالنسبة للأشخاص غير المرتبطين فلا توجد أي عوائق أمامهم في التواصل مع الجنس الأخر. فأنت الآن على مقدمة فترة مليئة بالمغامرات والرومانسية والشغف العاطفي.

سيأتي صيف 2019 بسرعة كبيرة، وهنا يتطلع مواليد برج القوس إلى الكثير من الإجراءات أمام الجميع، حيث يوجد لديك وفرة من الطاقة، لذا لن تواجهك أي مشكلة في التخلص من العوائق الصغيرة في العمل، أو أي خلافات على الصعيد الشخصي، وستتمكن من معالجة أي مشكلة بصورة مرحة. وتوصي توقعات الأبراج بقضاء وقت الفراغ في لعب الرياضة خلال الصيف، فسوف تتمكن من تحقيق الكثير من النتائج المبهرة.

في الخريف، ستشعر بالتأثير القوي لكوكب الزهرة على برج العذراء. ويوعد هذا التمركز للكوكب بالكثير من المشاعر الحادة، فضلاً عن الطيبة والمجاملة في العلاقات العاطفية، وهنا ستزدهر العلاقات طويلة المدى والعلاقات الحديثة أيضاً. وسيتم إنشاء الروابط العاطفية وخاصة في سبتمبر 2019، والتي ستكون قوية وقد تستمر إلى أخر العمر. وعلى الصعيد المهني، توصي توقعات الأبراج بعدم الراحة، حتى عند عدم وجود أي تشجيع، ففي حالة مقاومتك واصرارك ستصل إلى أهدافك وتجني ثمار النجاح فوراً. كما يتعين على مواليد برج القوس الحفاظ على أنفسهم من الاصابات الخفيفة.

بحلول نهاية 2019 وبعد الوصول إلى الأهداف المرجوه، ستبدأ الأحداث المحيطة بك في الهدوء مرة أخرى، وهنا يبدأ الوقت الخاص والمميز لمواليد برج القوس. ويتعين عليك القيام ببعض الأنشطة مثل تقييم أحداث العام الماضي والتعلم منها. ولا تنسى عائلتك أيضاً، فمن الرائع أن تظهر مشاعرك وتعبر عنها لمن تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تتنبأ توقعات الأبراج بوجود فترة استقرار وإيجابية لمواليد برج الجدي خلال عام 2019. فعادة ما يكون مواليد هذا البرج، بسبب سيطرة كوكب المشتري، واقعيين وماديين في نظرتهم للعالم. وتتضمن خصائصهم الثبات، والمسؤولية والدقة. ويعتبروا أنفسهم على قمة الأولويات، ولهذا السبب يكونوا أكثر نجاحاً في حياتهم المهنية، على الرغم من ذلك، تتراجع علاقاتهم العاطفية قليلاً، فهم يميلوا أكثر للعزلة.

بدءاً من العام الجديد، سترافقك الطاقة الإيجابية في مجال العمل المهني والأعمال التجارية، ولن يكون هناك نقص في الانضباط أو التنظيم، وقد ينظر إليك الأشخاص المحيطون بك على أنك مثل أعلى ويسعوا للوصول إليك. وعلى الرغم من ذلك، توصي توقعات الأبراج بعدم الاتجاه نحو الكبر أو الغرور، والذي قد يسبب لك الكثير من الأذى. وعلى أي حال، ستوضع المشاعر جانباً، ولهذا السبب سيعاني الكثير من غير المرتبطين من إنشاء علاقات تواصل جديدة، بينما ستكون العلاقات طويلة المدى مستقرة جداً. ويمكن لمواليد برج الجدي الاستمتاع بالصحة الجيدة خلال هذه الفترة.

ومع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة ودخول فصل الربيع لعام 2019، سوف يتجه تمركز الكواكب إلى الأفضل. وهنا سيتطلع مواليد برج الجدي إلى الطاقة الإيجابية في العلاقات العاطفية، وستشعر بالسعاة مع أي شخص يمر في مسارك. ووفقاً لتوقعات الأبراج، سيحصل غير المرتبطين أخيراً على فرصة اختيار شريك الحياة، فلا تضع الفرصة تضيع منك. وفي مايو 2019، على الصعيد العاطفي، سوف يجلب لك هذا التمركز طاقة لا نهاية، بما يجعلك تسعى للبحث عن الإعجاب والرومانسية.

وستأتي أشهر الصيف الهدوء أمام الجميع، وسيذهب هذا التمركز الأولي وتبدأ العلاقات الجديدة في الدخول في مرحلة التحديات الصعبة، ويعد من يمر بهذه المرحلة شخص قوي وجاد. وعندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية، توضح توقعات الأبراج أنه لا يوجد ما يستدعي القلق، فالأمر كافي للبقاء على نفس الوتيرة. والآن يمكنك استثمار طاقتك في شيء أخر، على سبيل المثال، ستشعر بالراحة كثيراً عند ممارستك للرياضة أو مجرد المشي الحر بين الطبيعة.

وبحلول الخريف ونهاية عام 2019، ستظل الحياة هادئة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية ولن تحدث أي تقلبات قوية. وعلى الجانب الأخر، قد تظهر أحد الفرص النادرة على الصغيد المهني، والأمر متروك لك أما أن تستفيد منها، أو تتركها. وبالطبع هي ليست بلا ثمن ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد. ولحسن الحظ، سيجلب تأثير كوكب المريخ على برج العقرب الشعور بالأهمية، لذا يتعين عليك الحذر وعدم الإفراط في القلق والذي قد يؤثر سلباً على صحتك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

وفقاً لتنبؤات النجوم، سيكون عام 2019 إيجابي جداً لمواليد برج الدلو، وخاصة فيما يتعلق بالحياة الشخصية. وعلى الصعيد المهني، يمكنك توقع فترة مستقرة أيضاً. ونظراً لسيطرة كوكب أورانوس، يتميز مواليد هذا البرج بالمرونة وحب المرح، وهو ما يميزهم وخاصة في العلاقات العاطفية. وعلى الجانب الأخر، يتميزوا بالتفكير العميق والجدية والتي تمنحهم ميزة كبيرة في العمل. ويتوفر لديهم الخيال الواسع والكثير من الأفكار اللامعة. وتتركز نقاط ضعفهم عادة في عدم الثبات، وهذا ما يفسر عدم قدرتهم على تحقيق هذه الأفكار.

ومن بداية عام 2019، يتوقع مواليد برج الدلو غير المرتبطين وجود فرصة لإقامة العلاقات العاطفية. ووفقاً لتوقعات الأبراج، سيكون تمركز كوكب الزهرة في برج القوس قوي جدا بصورة استثنائية. ولهذا السبب ستكون هذه الفترة مليئة بالاستكشافات والخبرات الجديدة، وستنجذب إلى الأشخاص الجديدة الذين لديهم نفس النوايا والاتجاهات. سوف تستمتع بالعديد من المغامرات، كما سيفيد هذا التمركز في العلاقات طويلة المدى. ولن تشعر هذا العام بأي نمطية، بل ستستمتع بالكثير من المرح والحب المنعش.

وعلى الجانب الأخر، ستركز على الحياة المهنية؛ حيث تكشف توقعات الأبراج عن تطلعك إلى الحصول على المزيد من الثقة بالنفس. وبالتالي، فأنت قادر على اقناع أي شخص، لذا لا تتردد في استخدام هذه الثقة. ويستطيع مواليد برج الدلو أيضاً التغلب على أي معوقات بطريقة هزلية.

يتميز صيف 2019 بأنه فترة حيوية، والتي تكون الأمثل للأحداث الاجتماعية أو المواعيد الغرامية. فسوف تقابل أشخاص مثيرة وتوسع من دائرة معارفك. وعلاوة على ذلك، يتوفر لدى مواليد برج الدلو غير المرتبطين الفرصة لمقابلة شريك الحياة المناسب، وستكون مشاعرك أكثر صقلاً، فإذا قابلت الشخص المناسب ستتولد بينكما شرارة من المشاعر. وعلى الرغم من ذلك، توصي الأبراج بتجنب الثقة الزائدة بالنفس خلال هذه الأيام. فضلاً عن ذلك يمكن استغلال هذه الطاقة الزائدة في ممارسة الرياضة، وبالتالي الاهتمام بالصحة.

ستجلب أشهر الخريف العقلانية بسبب سيطرة كوكب المريخ على برج الميزان، وربما بسبب الطقس البارد أيضاً، وهنا ستفقد مشاعرك قوتها؛ سواء كانت إيجابية أو سلبية. وبالتالي، في أكتوبر 2019، لن يتم إضافة أي جديد للحياة. وعلى الرغم من ذلك، قد تواجه مشكلة عدم الثقة بينك وبين شريك حياتك. وبناء على توقعات الأبراج، لا يتعين عليك تأجيل تحديد أي مشكلة، والتحدث عنها بشكل منفتح في أقرب فرصة ممكنة.

وبحلول نهاية العام، سيتغير تمركز النجوم مرة أخرى، وسيظل الوضع ثابت على الصعيد المهني والعاطفي. وبالتالي، ستكون لديك القدرة على قضاء المزيد من أوقات الفراغ مع أصدقائك والقيام ببعض الأنشطة التي تحبها، على سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى زيارة أقاربك القاطنين بأماكن بعيدة. فأنت لا تعرف ما هي الأخبار المثيرة وما الذي يمكنك تعلمه. وعلى الجانب الصحي، يتعين على مواليد برج الدلو الحذر من الأصابات الطفيفة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

الكوكب المسيطر على برج الحوت هو كوكب نيبتون، والمتوقع أن يكون تمركز هذا الكوكب قوي جداً في هذا العام، لذا فتوقعات الأبراج لبرج الحوت إيجابية ومليئة بالمغامرات خلال عام 2019، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية. ويتميز مواليد هذا البرج، وهو برج مائي، بالحساسية والعاطفة والود، وعادة ما يتجهوا إلى المرح ونسيان الواقع، وهو ما يكون في بعض الأحيان أحد العيوب في شخصيتهم، لأنهم عادة ما يقعوا في براثن المعاناة الفكرية.

أعدت بداية عام 2019 فترة متفائلة لبرج الحوت، فأنت الأن مفتون بالفرص والبدايات الجديدة، والتي سوف تقوم بشحن طاقتك إلى أقصى حد، فمن الأفضل أن تضع هذه الطاقة في العمل. ووفقاً لتوقعات الأبراج، لقد حان الوقت لإظهار نقاط قوتك وانك موظف لا يمكن الاستغناء عنه. فهذه الفترة ستكون مفيدة جداً للأشخاص غير المرتبطين، ويمكنك توقع أن تكون مضيئ عاطفياً ولا تقاوم، وقد تقوم بإنشاء علاقات عاطفية.

وستستمر أشهر الربيع في المرور بوتيرة سريعة، وسوف تستمتع بها على أحد الجوانب، ولكن على الجانب الأخر يتواجد لديك الرغبة في التخلص من الالتزامات والحصول على الراحة. وسترغب في تحقيق أولوياتك وعدم الذهاب إلى أي مكان أخر. فإذا رغب مواليد برج الحوت في وضع العمل من أولوياته، توعدك الأبراج بأن الجهود سوف تأتي بثمارها.

وبالارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة وقدوم أشهر الصيف، يشعر مواليد برج الحوت بتأثير كوكب الزهرة في برج الثور. وخاصة في النصف الثاني من يونيو 2019، فسوف تجرب فترة مليئة بالأحداث، وكل لحظة تعيشها ستكون على أكمل وجه. وهذا لا ينطبق فقط على العلاقات العاطفية والحب، ولكن يمتد إلى كل شيء في حياتك، مثل الخبرات الثقافية أو تجارب الطهي. وسيتم وضع الحياة المهنية جانباً قليلاً، ولكن لحسن الحظ، لا توجد أي مشكلة تواجهك في هذا الجانب، فكل ما عليك هو الحفاظ على الوتيرة الحالية وعدم التأخر عن باقي زملائك.

سيأتي خريف 2019 بنوع من الراحة، وهذه هي أعلى فترات الاستقرار، وهنا يتعين عليك استعادة كافة طاقتك المهدرة، حيث سيتوفر لك الوقت لرعاية نفسك. وهنا سوف تستفيد بالتأكيد من أفكارك وتكون قادر على التعلم من الأحداث السابقة.

وبحلول نهاية 2019، سيشعر برج الحوت بالتأثير القوي لكوكب المريخ على برج العقرب. وهنا لن تفقد أي من حماسك، على الرغم من شعورك بالتخدير بطريقة ما بسبب الأحداث التي تمر عليك بحياتك الشخصية. ووفقاً لتوقعات الأبراج، يتعين عليك أن تكون حذر من الغيرة المفرطة والسلوكيات العدوانية تجاه شريك حياتك. ففي البداية، سوف تتمكن من معالجة الأشياء الصغيرة، ولكنها قد ينتج عنها مشكلات أكبر. وسوف تأتي إليك أفكار مختلفة عندما يتعلق الأمر بالرياضة كعمل اضافي، وسوف تبذل المزيد من الجهد لحالتك الصحية والبدنية.

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