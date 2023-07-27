أشهر قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024، ومع بدء كل عام يضع الكثير من الأشخاص مخططات واهداف للعام الجديد، مع حرصهم على قراءة طالعهم الذي يؤثر عليه علم الفللك، حيث يقول عدد من علماء الفلك بأن عام 2024 سيكون مليئاً بالأحداث الإيجابية والفضائح والتقلبات الطبيعية والثورات، "البوابة" يقدم لكم توقعات الابراج لعام 2024:

توقعات الأبراج لعام 2024

توقعات برج الحمل لعام 2024

من الناحية العاطفية مع جوبيتر وساتورن وبلوتون في تَقاطُع غير مُلائم في البيت العاشر وهو بيت العمل عليك عزيزي برج الحمل بتوقّع بعض الصعوبات، أما من جهة أخرى كوكبك المريخ Mars الموجود في برجك من أوّل يوليو وحتى نهاية 2024 سَيُقوّي نزعتك الهجوميّة وسَيُعطيك ردّات الفعل المُناسبة لِتخطّي العراقيل المُستجدّة في طريق نجاحك الشخصي والمهني، لِلبعض عروض عمل جديدة داخل أو خارج البلد، لِمَنْ لديه خلافات ماليّة أو محاكم، عليه الحذر لأنَّ الفلك ليس لِصالحه، أما في الحُب، لِلمتزوّجين، النصف الأول من السنة يمرّ دون مشاكل لكنّ مع بعض الملل، النصف الثاني بفضل دعم المريخ هناك برامج ترفيهيّة مع الأولاد وسفر لِلعازبين، بينما سنة 2024 تتميّز بالتقلّب وعدم الإستقرار وكثير من المشاكل والصُلح ثُمّ عودة المشاكل مُجدّداً خاصّةً في النصف الثاني من السنة وهذا لا يُساعد على الزواج أو الخطبة بل على الإنفصال.

بينا برج الحمل لعام 2024 على الصعيد الصحي يجب أن تنتبه إلى مشاكل القلب والجهاز التنفسي وإلى أوجاع الرأس التي تتطلّب منك العناية، أما برج الحمل على الصعيد المهني والمادي سوف تخوض دورة تدريبية في بداية السنة أو تعود للدراسة، وربما تحضّر لمشروع يتبلور في نهاية السنة، إلا أنك تمرّ ببعض التساؤلات والخوف من إجراءات تتخذّ، وقد لا تكون في مصلحتك، كأن تقفل المؤسسة أبوابها أو كأن تُقال من مركز أو من موقع، أو ربما تتساءل عن مدى فاعليتك في حقل ما؛ وذلك له في الأشهر التسعة الأولى، ثمّ تستعيد الثقة بالنفس، وربّما تتوصّل إلى إشغال مركز في أواخر السنة. قد تدافع عن حق أو عن بعض الناس وتسوّي قضية أو وضعاً لم يعد يحتمل التسويف.

سوف تنجز عملية مالية أو استثمارية تؤمّن لك مستقبلاً واعداً، وقد توقّع على عقد مهمّ أو تقوم بعملية بيع لكي تتوجّه إلى جديد فتتولّى مهمّة أكثر استقراراً بالنسبة لك، إلا أن القرار قد لا يتخذ في بداية السنة بل يحتاج إلى وقت للتفكير والمراجعة حتى لا ترتكب الأخطاء، فترتبط بما هو غير مناسب لك.

توقعات برج الثور لعام 2024

من الناحية العاطفية إذا أردت ميا عزيزي برج السرطان أن تصل إلى أهدافك لعام 2024 عليك تنظيم أوقاتك بشكل جيدة وعدم هدر طاقاتك في عِدّة إتّجاهات لأنّ هناك مُعاكسات من جوبيتر وساتورن وبلوتون الموجودة في برج القوس مُقابل برجك والتي قد تضع أمامك مُفاجآت عليك الإستعداد لِمُواجهتها والتكيّف معها بالسرعة المطلوبة لكن أنتَ من الأبراج المعروفة بالبطء والتردّد، لكن النجدة تأتيك من كوكب نبتون كوكب الإلهام الموجود في برج الثور الذي هو برج صديق لك والذي يوحي لك بالحلول الفعّالة لأصعب المشاكل، من دون أن ننسى مُساعدة أورانوس الموجود طوال 2024 في برج الاسد الذي هو برج صديق لك أيضاً والذي سيمدّك بالمُفاجآت والتغيير الإيجابي في وضعك المهني والمالي، بينما في الحُبّ لِلمتزوّجين هناك أخطار تُهدّد العلاقة منها الملل والإهمال المُتبادل ولِلبعض الإنفصال وارد بسبب الرغبة في الحُريّة والتجديد، لِلعازبين، هناك العلاقات تتّجه لِلتسلية والمُتعة أكثر منها للإرتباط خاصّةً للذكور، أمّا الفتاة مولودة شهر تموز فهي تبحث عن الحُبّ والزواج.

أما من الناحية الصحية وقيل إن من يملك الصحة هو إنسان ثريّ ولا يعرف ذلك، وهذه السنة 2024 تعدك بالكثير في هذا المجال، إذ تجد الحلول لإعياء سابق، إذا كنت عانيت منه، أو تستعيد عافيتك وسوف تتخلّى عن بعض العادات السيئة. وقد يعرف بعض مواليد برج الثور الشفاء، إذا عانوا من مرض أو من تراجع صحيّ في السنوات الماضية؛ لأنه كوكب جوبيتير في منزل العمل والصحة، وهو دليل جيّد لتغيير يحصل في طريقة عيشهم وأدائهم، بحيث تكون المعنويات أيضاً قوية والأعصاب متينة.

أما من الناحية المهنية سوف تتمتّع في هذه السنة 2024 بحيوية مضاعفة وديناميكية مما تجعلك تطرق أبواباً كثيرة، وربما تعود لدراسة أو لعملية تدريبية، بغية توسيع الآفاق. وقد تكون الموجّه والمرشد والمربّي الذي يثق به الطلاب. كذلك تبرع في ميدان طبي، أما إذا كنت تنتمي إلى هذا العالم، وقد تحقق إنجازات تجلب لك التقدير والإعجاب والسمعة الطيّبة، تحدث تغييرات مهمّة في حياتك هذه السنة، وقد تقودك إلى ازدهار بعد فترة من الانكماش. سوف تتحرّر من قيود مالية عانيت منها، وتُتاح لك فرص لكسب عمل جديد أو لتوسيع دائرة اهتماماتك. تجذب المستثمرين إذا كنت رجل أعمال، وتحقق أرباحاً كثيرة.

توقعات برج الجوزاء لعام 2024

من الناحية العاطفية سوف تبدو الحياة العاطفية لعام 2024 واعدة وسوف تتاح لك فرص لإقامة علاقات جدية، إذا كنت غير مرتبط. أمّا إذا كنت على علاقة ناشئة، فقد تسعى إلى زواج وارتباط في هذه السنة 2024 وتمارس سحرك وترغب في جذب الإعجاب، وقد تتنوّع علاقاتك أيضاً إذا لم تقع في الحب. لكن الفلك يرى أن هذه السنة تحمل إليك مشروعاً جديّاً، وقد تسعى أنت إلى زواج مرتبط بأعمالك في الأشهر العشرة الأولى من السنة، بينما تحمل الحياة الزوجية تقارباً وودّاً وتفاهماً وأجواء رومانسية جديدة، وتعبّر عن نفسك بطريقة أكثر وضوحاً من السابق، ويجعلك كوكب نبتون حالماً، فتتحدث عن مشاريع كثيرة تودّ القيام بها، وتتعمّق المشاعر فتشارك الزوج مناسبات سعيدة واحتفالات وملذّات متنوعة، قد تشهد الحياة العائلية بعض التغييرات وكشفاً لبعض الأسرار أو المشاكل التي كانت مخفية؛ فعوامل الخسوف والكسوف تحدث في منزلك الرابع، أي في منزل العائلة، ما قد يشير إلى بعض المفاجآت في قرارات يتّخذها الأبناء ربما أو الزوج، أو الى الكشف عن بعض الأسرار وضرورة التكيّف مع واقع جديد.

أما مواليد برج الجوزاء من الناحية الصحية ما زالت المخاطر حاضرة في حياتك وتهدّدك بتراجع صحيّ، وعليك مواجهتها بالصبر والانتظار وتقبّل بعض المستجدات، ابدأ من اليوم بخطة غذائية تناسبك.

أما برج الجوزاء على الصعيد المهني هذه السنة 2024 مناسبة للأسفار والتنقلات والمساعي البعيدة عن مكان عملك. تبحث عن المراكز والمقامات أكثر من بحثك عن الكسب المادي، وتستعين بعلاقاتك الاجتماعية لبلورة بعض المشاريع، إلا أن الفلك يحذّرك أيضاً هذه السنة من بعض المخادعين واللصوص والمحتالين. تنصحك الأفلاك باعتماد الحذر والصبر لكي تنتصر على بعض العوائق المحتملة والعراقيل التي تقف بوجه مساعيك وأعمالك. إن معاكسة كواكب ساتورن ومارس وفينوس تعقّد أمورك وتعرّضك لبعض الأخطار. وبرغم الجهود التي تقوم بها، تشعر أنك تراوح مكانك، وتواجه بعض الإخفاقات. حافظ على أموالك وممتلكاتك ولا تدع أحداً يخدعك. قد تضطر إلى صرف أموال إضافية . تناقش عرضاً أو عقداً، وتقيم اتصالات جديدة، وتحاول أن تطوّر أحد النشاطات أو المشاريع الجريئة، لكن لا تغب عن اجتماع ضروري أو عن مكان يجب أن تكون حاضراً فيه، خاصة إذا حدثت محاكمة أو مساءلة ما، لأنّ الغائب يبدو مذنباً في أغلب الأحيان، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو ترفيع أو على علاوة راتب، كما قد تغيّر مكان عملك أو تتحرّر من مناخ أًصبح ضاغطاً.

توقعات برج السرطان لعام 2024

من الناحية العاطفية هي سنة الارتباط والالتزام وربما الزواج، لا تعتمد يا مولود برج السرطان هذه السنة 2024 على الحظّ أو الصِدفة بل إتّكل على جهودك الشخصيّة وعلى المُتابعة والرغبة بالتقدّم في العمل لأنه المريخ بوجوده في برج القوس الذي هو برج صديق لك من 5 يناير وحتى 17 مارس وسوف يخلق لك أحداثاً إيجابيّة لوضعك العامّ 2024 من 23 مارس وحتى 28 يونيو كوكب ساتورن، سوف يمنحك نتائج إيجابيّة على الصعيد المهني والمالي، فتتضاعف جهودك وتكبر مسؤوليّاتك. لكن دخول المريخ مع مطلع الصيف إلى برج الحمل المُقابل لبرجك يُضعضع توازنك ويُبعثر طاقاتك في عِدّة إتّجاهات، بين نهاية أكتوبر ونهاية 2024 تُمسِكْ زمام الأمور مُجدّداً وتنجح بوجه عام، وتستثمر أموالك في شراء عقار أو سيارة جديدة، أما في الحُبّ إن كوكب الزهرةVenus في برج السرطان بين 3 تموز ومطلع أغسطس يجعل الحُبّ يدخل إلى عقل وقلب مولود برج السرطان مع إحتمال إرتباط أو عودة علاقة قديمة وإنجاب طفل بالنسبة لِلمتزوّجين، لكن المريخ يدخل في أول يوليو إلى برج الحمل مُقابل الميزان ويُسبّب بعد الخلافات والمشاكل لِلعاشقين ولِلمتزوّجين أيضاً.

أما من الناحية الصحية تتطلّب الأوضاع الفلكية انتباهاً خصوصاً على مستوى القلب والمفاصل والعظام، إلى جانب إيلاء المشاكل النفسية عناية خاصة، لأن موقع جوبيتير يعرّضك للمبالغة في كلّ شيء وللاستهتار بسلامتك، فكن متأنّياً في المأكل والمشرب أيضاً، وخفّف من الجهود والانفعالات العقيمة.

بينما على الصعيد المهني والمادي سوف تسلك دروباً تؤمّن لك الربح المادي وتزيد من زبائنك، أما إذا كنت تعمل في الشأن التجاري. وتشير الأفلاك إلى تركك العمل أو استقالتك منه، أو إلى إقالتك ومحاسبة قد تخضع لها لسبب من الأسباب. قد تضطرك الظروف إلى القيام بعملية تصحيح وتقويم، وإلى مسايرة المحيط وتفهّم أطباعه والتعامل بليونة وتضامن، حتى تحصل على المرتجى، سوف تفرض عليك التطورات العمل بكدّ ومثابرة لبلوغ الأهداف، خصوصاً أن أعمالاً عدّة وتغييرات قد تحصل في نوع عملك ومكانه، وقد يأتيك الدعم من بعض الجهات في الوقت المناسب. وقد تفتح فرص غير منتظرة أبواباً أمامك للتوقيع على عقد جديدة أو للانتقال إلى مهنة أخرى تفرضها الظروف والتغييرات، تبرع في المجال الإعلامي، كما في المجال التكنولوجي والعلوم، وأيضاً في عمل الفنادق والمطاعم والأغذية، كما في عمليات البناء والعقارات والصناعات، ويبقى المهم أن تحسن التعامل مع التغييرات المفاجئة التي قد تطرأ في أيّ وقت. وتشير الأفلاك إلى نجاح تحققه خارج بلادك أو مع متعاملين من غير وطنك وثقافتك.

توقعات برج الأسد لعام 2024

من الناحية العاطفية يا برج الأسد لعام 2024 وضعك لا يبدو مريحاً، وخصوصاً في الشهور الأولى من هذا العام 2024، ستنفتح على احتمالات العودة للشريك حياتك وخصوصاً للمنفصلين او المتخاصمين، بينما أصحاب العلاقة المهتزة من الصعب عليهم التحكّم بمصير علاقتهم سوى بشكل إيجابي او الاجتهاد على إحياء مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، وإذا كنت أعزب سوف تلتقي بالشريك المناسب الذي يخفق له قلبك، بينما إذا كنت متزوجاً سوف تعيش أجواء سارة مع الشريك وستشهد أجواء مستقرة.

بينما توقعات برج الأسد 2024 على الصعيد المهني والمادي سوف تمتلك السلطة أن تقود أعمالك حيث تريد وأن تطوّرها من أجل الوصول إلى القمم والأعالي، وتساعدك الأقدار على مصادفة الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، حسب نوع أعمالك وظروفك، بينما تلاقي مساعدة لكي تتقدّم في مجالك، وينصحك الفلك بالتحلّي بالجرأة والليونة في الوقت نفسه، من أجل الانتصار على بعض الذبذبات المفتعلة، تضع في هذه السنة 2024 إستراتيجيا ناجحة، وتتصرّف بمهارة، للحصول على حق لك أو لإطلاق مشروع جديد يعدك بنتائج مثمرة. تلتقي بأناس كثيرين في هذه السنة، وتتبادل وإياهم الآراء والمشاريع والأفكار، وقد تشكّل فريقاً في عملك من أجل بلورة هدف يراودك، إلا أنّ ساتورن يطلب إليك عدم الاستسلام ابداً، لا بل الجرأة في معاودة المحاولة، وإذا مررت بتجربة مرّة. سوف تتلقّى التهاني من جهة، ويجرحك بعض الملاحظات والانتقادات من جهة أخرى؛ والمهم أن تحافظ على معنوياتك، وأن تتابع طريقك من دون خوف وقلق، مؤمناً بنفسك، وهنا يكمن سرّ النجاح. تنقشع السماء، وتوفّر لك فترات جيدة مع احتمال التوقيع على عقود مهمّة.

توقعات برج العذراء لعام 2024

تصل إلى مفترق طرق في حياتك، فتعيد النظر ببعض القرارات والالتزامات، وتصحّح بعض المسارات بثقة أكبر بالنفس، مدفوعاً بحبّ التغيير الذي يُصبح ضاغطاً خلال هذا العام. لا شكّ في أنك تمرّ في فترة من التردّد وإعادة النظر بشؤون مهنية ومالية، إلا أنّ الظروف والتطورات تدفعك إلى اتخاذ قرارات مهمّة، وفي بعض الأحيان انقلابية. لقد كفّ كوكب جوبيتير عن إرباكك، بالرغم من أنّه وهبك بعض الفرص السنة الماضية، فيما أدّى إلى اضطرابات واهتزازات بفضل معاكسته لساتورن. لكن تأثيرات ساتورن المعاكسة بدأت تخفّ وتضمحلّ لتترك مكاناً لإيجابيات عدّة حول كيفية التصرّف والطريق الواجب اعتمادها. تضطر هذه السنة إلى التعامل مع أوضاع وظروف غير متوقّعة؛ فالطوالع الفلكية تدعوك إلى الحذر والانتباه والتحسّب لأي شيء، وإلى عدم إعطاء الثقة إلى أوّل من تلتقيه، بل إلى حماية ممتلكاتك ومكتسباتك والمطالبة بضمانات جدّية طوال الوقت. من حقك أن تحمي نفسك وأن تعتني بحقوقك، حتى لو أحرجت الآخرين. ضع شروطك يا عزيزي، ولا تتكلّ على وعود الآخرين لك، فإنها لا تستند على توقيع وضمان، ولا بدّ أن تستفيد من تجارب الماضي التي استخلصت منها العِبر، فلا تكرّر الأخطاء نفسها، بل كن مدركاً لكلّ شيء ومتحسباً لأي تغيير في الأوضاع.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تحتاج الصحة هذه السنة إلى العناية والانتباه، فساتورن ونبتون يُشكّلان طالعاً دقيقاً يفرض عليك الوقاية والانتباه إلى أيّ عارض. انتبه من الجروح والكسور، ولا تهمل أوجاعاً في الأمعاء مثلاً.انتبه إلى نظامك الغذائي، وتجنّب القلق والهموم حتى لا يتأُثر قلبك بذلك.

برج العذراء على الصعيد المهني والمالي:

تحمل هذه السنة عملاً جديداً وخيارات لم تكن في الحسبان. الخبر السعيد هو أنك تنجح في مجالات مالية، وتُتاح لك فرص كثيرة؛ فجوبيتير في منزل المال يبعث إليك برسائل متنوّعة، ويدعك إلى المبادرة والتخطيط والتحليل السليم، كما يشير إلى دعم يأتيك،إمّا من بعض أفراد العائلة أو من سلطة أو حكومة تنتمي إليها. يحالفك الحظ في مجال الاستثمارات، وهذا ما يطمئنك في هذه السنة ويعيد التفاؤل إلى نفسك، فتفتح أمامك الأبواب، وتعبّر عن نفسك بطريقة فعّالة. قد تؤدّي دوراً مهمّاً وسط مجموعة أو نقابة أو حزب أو ما شابه، فتكتشف مواهب جديدة لم تتعرّف إليها سابقاً وتستغلّها لازدهار مشاريعك المستقبلية. قد تتلقّى عرضاً مهمّاً وتتواصل مع أشخاص قادرين على دعمك. يكبر الطموح وتتوسّع العلاقات، فتشعر شهراً بعد شهر بانفراج وبقدرة على خوض مجالات جيدة بعد قيود كبّلتك في بداية السنة. تضع إستراتيجية ناجحة، وتقوم بعمليات مالية مدروسة، فتنجح، إذا اخترت الأوقات المناسبة والفترات الأكثر وعداً وتجنّبت تلك التي تهدّد بالفشل.

برج العذراء على الصعيد العاطفي والشخصي:

في الحب، تبدو مثالياً هذه السنة. تصبو إلى الكمال، فتصطدم مرّات كثيرة بخيبات، إذا لم تكن مرتبطاً، وتبدّل رأيك، وتتحوّل إلى علاقة جديدة، لأن كوكب نبتون الذي هو كوكب الحب بالنسبة إليك يوجّهك ويتنافر مع ساتورن، ما قد يعني في بعض الأحيان فضائح تجتاح حياتك، أو وعياً لواقع لم تعد تتقبّله، أو كشفاً لسرّ حرصت عليه. إذا مررت بتجارب قاسية على الصعيد العاطفي خلال السنتين الماضيتين، فبسبب هذا الطالع الفلكي، الذي ولّد المخاوف والتردّد، وعرّضك ربما لخيبة ما أو لتعقيدات في حياتك الشخصية. تتحسّن الأمور وتبني من جديد على أسس ثابتة لاستقرار حياتك الشخصية، فتختبر هذه السنة الحياة بطريقة مختلفة. تغامر في البداية في مجال يوحي لك بالثقة، ثمّ تدرك أن سعادتك تحتاج إلى شيء آخر ومغاير.

توقعات برج الميزان لعام 2024

إنها سنتك عزيزي الميزان، فافرح بها. لقد دخل كوكب جوبيتير برجك في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وسيستقرّ فيه حتى العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي مقدار سنة كاملة، فيجلب إليك الحظ، ويفتح أمامك الطريق واسعة لكي تنفّذ رغباتك وتنجز مشاريعك بنجاح، متقدّماً بخطى جبّارة في كلّ الميادين الشخصية والمهنية والمالية. لا شكّ في أنك مررت في فترات صعبة ومعقّدة، وعانيت من معاكسة بلوتون لأورانوس لأكثر من ثلاث سنوات، وخضت تجارب ضاغطة، وأصبت بأكثر من صدمة وخيبة، إلا أنك تتحرّر الآن من هذه الضغوط، ويحتفظ لك القدر بأشياء كثيرة في عام 2018. زِد على ذلك، موقع كوكب ساتورن في برج القوس، يؤمّن لك النجاح على المدى البعيد، ويتحدّث عن مكافآت لقاء جهود قمت بها، ويدعوك إلى التخطيط للغد ووضع الأسس المتينة للانطلاق نحو مشاريع واعدة. يحثّك كوكبا جوبيتير وساتورن على التفاؤل، ويوحيان بحظوظ ترافق مشاريعك، ويدفعانك إلى التعمّق أكثر في المواضيع التي تتطرّق إليها، كما يجعلك الطالع الفلكي عامّة تنظّم أفكارك وأوراقك بشكل أفضل. تتعلّم جديداً، أو تخوض مجالاً للمرة الأولى، فتنتظرك مفاجآت، كما تطرأ أحداث لم تكن في الحسبان، وقد تجعلك عاجزاً للوهلة الأولى، ثمّ تشعر أن شيئاً إيجابياً نجم منها. لا تخشَ شيئاً بل كرّر المحاولة، لأنّ مشاريعك ستتحقّق بطريقة سحرية في بعض الأحيان وبسهولة لم تكن تتوقّعها.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

صحياً، يجب أن تنتبه إلى أمراض القلب والسكّري، وأن تجري فحوصات طبية بشكل مستمرّ للاطمئنان إلى حالة القلب والضغط.

برج الميزان على الصعيد المهني والمادي:

لن تفوّت الفرص التي تدفع بأعمالك نحو النجاح، مزوّداً بمعنويات قوية، وواضعاً أهدافاً تسير نحوها بثقة. إنها سنة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، فما تؤسّسه الآن يكون له صدى على المدى البعيد. تقلب صفحة منذ بداية السنة، وتخوض مفاوضات طويلة ودقيقة ربما، وتسمع كلمات المديح، لكنك تتابع طريقك بمعنويات أقوى من السابق وببراعة وحسن تصرّف، حتى لو اعترضت سلطة عليك أو أحد المسؤولين، أو طرأ ما يضايق مساعيك أو يؤخّر بعض الاستحقاقات، خاصة في أشهر شباط (فبراير) وبين حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر)، إذ قد تتلقى وعوداً واهية، وتواجه خصوماً يحاولون الإساءة إليك وسحب البساط من تحت رجليك. لحسن الحظ أنك تقاوم هذه السنة كلّ هذه الاحتمالات، وتشقّ طريقك، واضعاً خطة للهجوم إذا لزم الأمر؛ فهذه السنة تبدو مصيرية لأعمالك، وما تؤسّسه يرتكز على بناءٍ صلبٍ. المهمّ أن تحافظ على متانة أعصابك، وألا تخطئ التقدير أو تنغمس في استثمارات غير محسوبة. هذا، وقد تتلقّى مبالغ من المال غير متوقّعة، وتسافر بحثاً عن جديد، وتنتقل إلى موقع آخر وإلى مرحلة أخرى من حياتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفي والشخصي:

عاطفياً، هي سنة استثنائية، يحصل خلالها ما لم تعشه ربما في السابق، إذ تعرف شعبية لا مثيل لها، وتتعرّف إلى أشخاص كثر، وتلبّي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهمّة، وتتّخذ قرارات كبيرة مع الشريك، فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى.أمّا إن كنت عازباً، فقد ترتبط في هذه السنة وتنتقل إلى القفص الذهبي. تحسن التصرّف مع الحبيب ببراعة وحنكة بغية دفعه إلى اتخاذ القرار النهائي بالارتباط. قد تجد الحبّ الذي ضاع منك أو تعيد النظر بارتباطاتك، أو على العكس، تعيش انفصالاً وقطيعة أو طلاقاً، ولكنك تبدو أكثر المستفيدين من كوكب جوبيتير، الذي يزورك منذ الشهر الأول، فتنطلق مرتاحاً لبعض الإجراءات، كما أنّ أورانوس المواجه لدائرتك يولّد انقلابات وإعادة نظر ببعض الاعتبارات والقناعات ويفرض تغييرات كثيرة على الصعيد العاطفي.

توقعات برج العقرب لعام 2024

تدرّبك الأفلاك في هذه السنة على كيفية التكيّف مع الأوضاع والظروف والتطورات، فتكون مهمتك في الأشهر التسعة الأولى التناغم مع الوقائع من دون الضغط على الأمور، ما يسمح لك بالذهاب بعيداً بأحلامك ومشاريعك، وبتطوير ما باشرت به في السنة الماضية، وبخوض ميادين جديدة، فتحقّق المرتجى ابتداءً من شهر تشرين الأول (أكتوبر). تتخلّص هذه السنة من معوّقات كثيرة ومشاكل مالية ومهنية، فتجد الطريق سالكة أمامك، لكي تعمل ما يحلو لك، وتنعم طوال الوقت بمحبة الآخرين لك ودعمهم إياك ووقوفهم إلى جانبك في المهمات والمساعي. تثمر جهودك في فصل الخريف، حين ينتقل كوكب الحظ جوبيتير إلى برجك،حيث يستقرّ سنة كاملة، ويبشّرك بدورة من الحظوظ والفرص الزاهرة. قد تمرّ بك بعض الأوقات الحرجة،في فترات من القلق والتساؤلات، إلاأنك تتوصّل إلى النجاح وتكسب الإعجاب والتقدير وتحصل على التكريم في أواخر السنة. اسعَ إلى تحقيق الرغبات من دون أن تترك الماضي يعرقل اندفاعك. ثِق بقدراتك وكفاءتك، واغتنم الفرص التي قد تتوفّر لك في هذه الفترة لمعالجة وضع عالق، أو تنظيم إدارة ودرس الملفات والفوز بانتخابات أو بامتحانات. قد تربح قضية قانونية وتحقق نجاحاً مالياً، ويعود الفضل إلى إرادتك وعزمك ومثابرتك، فالسماء الفلكية، وإن كانت خالية من المعاكسات في ألأشهر الأولى من السنة، فلا بدّ لك من أن تقوم أنت بالجهود اللازمة لبلوغ الأهداف.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

انتبه لصحتك وسلامتك، خصوصاً أنك قد تعاني من انتكاسة صحيّة،أو تشعر أنك مضطر للوقاية أو لمراجعة الطبيب بسبب بعض الأعراض.

برج العقرب على الصعيد المهني والمادي:

يمكن القول إنك قد تمرّ في فترة تحضيرية على الصعيدين المهني والمادي. تتغيّر خلالها اتجاهات وميول، وتعرّضك لبعض التجارب، كما تفضح أسراراً ربما كتمتها، فأنت مقبل على تغييرات مهمّة في حياتك المهنية هذه السنة. تضعك الظروف في مواجهة بعض التيارات، وتتدخّل بقوة لإنقاذ وضع مهنيّ أو سياسيّ أو تجاريّ أو فنيّ أو عائليّ ... إذ إن المفاجآت قد تطاول كل نواحي حياتك للعبور إلى مرحلة جديدة. تُقبل على خيارات مهمّة في الربيع، إثر انقلابات في الأوضاع. تفاوض على عمل أو خيار، وتدافع عن حقوقك، وتتلقّى المفاجآت الحلوة في الصيف، حين تحلّق بنجاح كبير وتثبت جدارتك وتقوم بتدريبات وتتعلّم جديداً. تكتشف هذه السنة ميولاً جديدة ونشاطات تحفّزك، كما تخوض علاقات اجتماعية متناغمة. تنخرط في فريق، وتعمل وإياه على بعض المشاريع، وتنضم إلى بعض أفراد العائلة في خطة تبدو واعدة، وقد تباشر في فصل الربيع بنشاط مالي واعد.

برج العقرب على الصعيد العاطفي والشخصي:

عاطفياً، تعبّر عمّا في داخلك في هذه السنة الاستثنائية، التي قد تحمل لك ظروفاً مؤاتية للتعرّف إلى شريك الحياة، إذا كنت عازباً، أو للتمتّع ببعض الأوقات الاستثنائية، أو للتحرّر من قيد لم يعد يريحك. تسطع نجوميتك طوال السنة أو في معظم الأشهر، ويطلب حضورك الجميع. قد تقع في الغرام وتتألّق كعاشق فريد متحمّس ومتباه بنفسه. ويكون الحبّ أيضاً شاغلك في الأشهر الأخيرة من السنة التي تحمل إليك المفاجآت على الصعيد العاطفي، خاصة أنّالكوكب يجعلك تبدأ مرحلة جديدة وتعيد من خلالها النظر ببعض خياراتك إذا كنت مرتبطاً. تتحدّث الأفلاك عن لقاءات حارّة للعازبين من مواليد العقرب، وتشير إلى إعادة اللحمة مع حبيب، إذا انفصلت عنه، فكن متجاوباً مع الأٌقدار، واترك لنفسك فسحة من الحرية لكي تتقبّل الجديد الآتي إليك.

توقعات برج القوس لعام 2024

تتوصّل هذه السنة الى منعطف جديد من حياتك وتدرك أن مرحلة انتهت لكي تتوجّه الى جديد، فكوكب ساتورن، الذي سكن برجك لسنتين تقريباً، يستقرّ فيه هذا العام حتى شهر كانون الأول (ديسمبر). ساتورن هو كوكب المال بالنسبة إليك، وهو في برجك دليل على ألإزدهار والفرص المادية المتنوّعة، إلا أنه عاكس في عام 2016 كوكب جوبيتير في برج العذراء، ما جلب بعض التعقيدات والصعوبات وفوّت عليك فرصاً وحاسبك على بعض الأخطاء وتسبّب ببعض الالتباس أو التشويش. ترغب هذه السنة بالتغيير ويصبح الأمر ملحاً، وقد تحتار من أين تبدأ وكيف تقبل عليه. تميل الى الإستقلالية والتحرّر من بعض القيود، تبحث عن هويتك الشخصية والحقيقية، وتتوق نحو تأسيس شيء جديد. إلا أن ساتورن في برجك يحذّرك من المجاذفات في أي مجال كان، ويفرض عليك التأني في كل آن وعدم إهمال التفاصيل في كل ما تُقدم عليه. كن معتدلاً في كل ما قد تفعل واعتمد الوقاية في شؤونك الصحية والأمنية، تطويقاً لأي عائق قد يحصل. تتمتّع هذه السنة بحدس ممتاز في كل ما يتعلّق بالأعمال مع الخارج والأسفار والاستثمارات التي تعدك بأرباح ورواج منتشر، تستقطب الفرص بسرعة ويأتي حكمك على بعضها ممتازاً، فتدرك أهمية بعض العمليات المهنية والمالية وتسرّع في إنجازها قبل فوات الأوان.

برج القوس على الصعيد الصحي:

عليك الانتباه الى صحتك، خاصة وأنك قد تحتاج في فترة من الفترات الى مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي وهن، والى المحافظة على سلامتك والاعتناء بنفسك.

برج القوس على الصعيد المهني والمادي:

تتمتّع عزيزي القوس بدعم فلكي ملفت في هذا العام الذي قد ينقلك الى موقع آخر. لا شكّ أنك تُقبل على ارتقاء اجتماعي ومهني، فتبادر الى التقاط الفرص التي تتوفّر لك في كل حين. تعرف بحدسك الى أين يجب أن تتوجّه والى من؟ فتتميّز عن المنافسين الآخرين بحنكتك ومهارتك.تغمرك الأفلاك بجرأة ومخيّلة ضروريتين للتأُير على الزبائن والجماهير والمحيطين وتحقيق النجاح في أعمالك. تبرع في مجال تنظيم الاجتماعات والمفاوضات والمناسبات التي تجمع كثيرين من الناس. كما تكون مميزاًفي مجال التنسيق وإدارة الفريق، لإنجاز عمل أو لقيادة مجموعة أو فئة أو نقابة أو حزب وما شابه. كثيرون من مواليد القوس يجدون مبتغاهم في عمل يثير شغفهم، سواء انتموا الى عالم الفن أو التجارة أو التربية أو التعليم، أو الى عالم الطب أو الهندسة أو الإعلام والسياسة. قد تبدأ السنة بمناخ ضاغط وبعض العوائق، ثم تنفرج السماء ابتداءً من شهر شباط (فبراير) فتمارس مواهبك وتندفع واثقاً بالمستقبل.

برج القوس على الصعيد العاطفي والشخصي:

تعيد النظر ببعض القرارات، وقد تتخذ مبادرة مهمة بالعودة الى دراسة أو البدء بعمل جديد، أو باعتماد أسلوب آخر في حياتك. إن بعض مواليد القوس يفكرون بتعديل وتغيير في شكلهم وهندامهم وحتى في طريقة لبسهم، وهذا أمر ضروري هذه السنة، لأن المظهر يؤثر جداً على مسارك كما على علاقاتك وحضورك في شتى المجالات. عاطفياً، تتمتّع بسحر منقطع النظير وتجد نفسك محاطاً بالمعجبين والأحبّاء الذين يطلبون ودّك ويعبّرون لك عن اهتمامهم أو عن حبهم، إلا أنك تبدو متمهلاً أكثر من السابق وحريصاً على حسن الخيار، فتعرف سنة مليئة بالمتغيّرات. قد يتخلى بعض مواليد القوس عن علاقة قديمة ويعيدون حساباتهم، كما يبدّلون طريقة تصرّفاتهم مع الطرف الآخر، وقد يختبر بعضهم صدق المشاعر ويصبح أكثر تطرّفاً مع الحبيب. في هذا العام، تتخذّ، عزيزي القوس، قرارات طالما أجّلتها، وتقدّم نحو أهدافك، إذا مررت بفترة من المشاكل والمعوقات، ولا شكّ أن هذه السنة تحمل قصة حبّ مميزة لمعظم مواليد القوس، حتى وإن مرّوا بفترة من الإرباك والحيرة.

توقعات برج الجدي لعام 2024

تعتبر سنة استثنائية من الأحداث الكثيرة والحركة الكبيرة والتحديات الخصبة والانقلابات المفاجئة، فكوكب جوبيتير دخل إلى برج الميزان في شهر أيلول (سبتمبر) من سنة 2016، ويستقرّ فيه حتى العاشر من شهر تشرين الأول (اوكتوبر) من هذا العام، ليعاكس كوكب بلوتون في برجك ويولّد أجواءً وظروفاً غير تقليدية، لكنك قادر عزيزي الجدي، وبقدراتك الخلّاقة، على التصرّف بسرعة عند الأوقات الحرجة وبمرونة تجعلك تستفيد من كل التحوّلات الحاصلة في الأفق. ينصحك جوبيتير في الميزان بعدم خوض أية عملية شائكة أو التصرّف بطريقة عشوائية وبدون دراسة وترو. قد تفاجئك الأحداث فتتكيّف معها بطريقة مميزة وتحسن التعامل مع المستجدات بمهارة، فتستفيد حتى من بعض الأوضاع التي توحي في البداية بالمخاطر. إذ خيّبتك العمليات المالية والاستثمارية في البداية، فإنك تجتاز العوائق بهدوء وتستدركها في الوقت اللازم. أما سلاحك في بداية السنة، فهو المصداقية والمثابرة والطراوة في التصرفات، لزعزعة مشاريع الطرف المناهض. تحرز أرباحاً رغم كل شيء ويساعدك الحدس على اغتنام الفرص المناسبة والتحالف مع من ترى فيه القدرة والقوة على مؤازرتك. تطلّ على نشاطات جديدة وتستريح من عناء وتنعم بتجاوب المحيط معك، وتشعر في الأشهر الأخيرة من السنة أنك انتقلت إلى مرحلة سعيدة وعبرت منعطفاً مهماً، فما كان محرّماً عليك يصبح مقبولاً.

برج الجدي على الصعيد الصحي:

من الهام الاعتناء بصحتك جيداً لتجنّب أي عارض في القلب أو العظام أو الظهر والعمود الفقري، كما بأوجاع الركبتين والجهاز التنفّسي. تتحسّن الصحة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة وتتجاوب مع علاج أو دواء إذا، لا سمح الله، مررت بفترة صعبة.

برج الجدي على الصعيد المهني والمادي:

تتحدّث الأفلاك هذه السنة عن مكافأة تتلقاها لقاء جهود قمت بها في الماضي، وعن ظروف تجعلك تستفيد من أحداثها، بدون أن يكون لك أي دخل فيها. تسجّل شهرة وتستقطب جمهوراً واسعاً، إذا كنت مؤلفاً أو فناناً أو مغنياً أو مخرجاً أو ممثلاً أو صحافياً أو معلّقاً على الأخبار أو منتجاً سينمائياً أو مسرحياً، أو إذا كنت تنتمي إلى عالم الإبداع والخلق في أي مجال كان، كذلك يسطع نجمك إذا كنت تعمل في مجال سياسي أو نقابي أو إداري. باختصار، تكون مسؤولاً عن حسن سير أعمالك هذه السنة، فإذا أحسنت التخطيط وتعاملت مع المستجدات بحنكة وذكاء فتنجز مشاريع جديدة مشوّقة وملفتة. لن تدخر جهداً لتجاوز كل ما يعيق الطريق، فثقتك بالنفس لا تتزعزع هذه السنة. تتحمّل مسؤوليات كبيرة تجعلك تكتشف قدراتك الحقيقيةوتتجاوب مع طموحاتك في غالب الأحيان. أما إذا كنت باحثاً عن عمل، فقد تجده هذهالسنة ولو تأخرّ الاستحقاق، وتوظّف كل إمكاناتك لكسب الثقة وإثبات جدارتك في أي مجال تتطرّق إليه.

برج الجدي على الصعيد العاطفي والشخصي:

على الصعيد العاطفي، فقد تقدم على التزامات تسعدك. لا شكّ أنك تمرّ بفترة من الصراعات تضطر إلى التكيّف خلالها مع بعض الشروط أو الظروف، لكنك تبني علاقات مميزة وراسخة تخدم مصالحك على المدى البعيد. إذا كنت عازباً فقد تعاود الارتباط بمن أحببته في السابق، أو تطوّر صداقة إلى علاقة أكثر حميمية وتهتم بحياتك الشخصية في أواخر السنة، وخاصة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قد يحمل إليك جديداً.كل شيء يتعلّق بإرادتك وبنظرتك إلى بعض الأمور وردّات فعلك إزاءها. تقبل على تغييرات ومفاجآت شتّى في هذه السنة، لأن كوكب أورانوس يتوجّه إليك مباشرة وقد يحمل بعض الانقلابات في الأوضاع، كما بعض الأخبار الحلوة أو الأحداث الطارئة. بلحظة قد يتغيّر مصيرك فتنتقل إلى جديد، على أُثر لقاء مع شخص تثق به أو مرجعية مهمة، أو أثناء سفر يأتي بدون تحضير، أو بسبب غرام مفاجئ تقع فيه.

توقعات برج الدلو لعام 2024

إنها سنة استثنائية لم تعرف منذ فترة طويلة تأُثيرات فلكية مناسبة كالتي تحملها إليك. لقد انتهت الدورة السلبية التي عانيت منها وأًصبحت وراءك،وها أنت تطلّ على حياة جديدة غنيّة بالتجارب والتطوّرات والأحداث التي ستترك أثرها على حياتك لسنوات عدّة. إن كوكب جوبيتير، الذي دخل برج الميزان في أيلول (سبتمبر) من عام 2016 وحمل إليك الوعود، يستقرّ في هذا البرج الصديق حتى تاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر)، ويشير إلى نجاحات في شتّى الحقول وإلى حظ كبير يرافق الخطوات وتغييرات لمصلحتك ومفاجآت تحتفظ بها الحياة لك. استقبل هذه السنة بفرح وتفاؤل، واترك الأحداث تثبت لك صدق هذه التوقّعات، واستفد من هذا المناخ الواعد، ولا تفوّت الفرص الجيّدة التي تتوفّر لك طوال السنة وحتى تشرين الأول (اكتوبر). لا شك أنك مررت بفترات صعبة وبتوتر وتراجع معنوي في سنة 2016، وقبل شهر أيلول (سبتمبر)، كما تعرّضت لبعض الخسائر وواجهت الصعوبات. ها أنتالآن تعاود صعود السلّم وتنسى الماضي وتنظر إلى الأمام، لأنك تطلّ على سنة رائعة تعوّض خلالها عمّا فات وعن الوقت الضائع، فتنطلق واثقاً وتحصل على ما تريد وتثبت أوضاعك، فتبدأ مشواراً معبّداً بالآمال والأحلام وتنفّذ رغبة دفينة طالما راودتك، وتشغل منصباً تحلم به فتتقدّم مشاريعك بسرعة فائقة وبدون عوائق تذكر.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

تتمتّع بوضع صحي مناسب، فلا كواكب تشير إلى طوالع مناوئة في هذا المجال، فقط عندما ينتقل جوبيتير في 11 تشرين الأول (اكتوبر) إلى برج العقرب، يتسبّب ببعض الإرهاق أو الوهن. إن منزل الصحة يبدو فارغاً هذه السنة، لكن طبعاً هناك بعض الأوقات تحتاج معها إلى الاهتمام بنفسك إذا شعرت بأي عارض.انتبه لنظامك الغذائي وللأمعاء.كذلك يجب أن تهتم بالحساسيات الجلدية وآلام الرجلين والركبتين.

برج الدلو على الصعيد المهني والمادي:

تقبل على دراسة أو عملية تدريبية تفكر بها، فأنت تتمتّع بالجرأة اللازمة وبعفوية تجعلك تقبل على اختبارات وتجارب بدون تردّد. تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ بسرعة، وتمرّ بأحداث غنية وظروف استثنائية توقظ في قلبك الشغف.تواصل ربما مشروعاً بدأ في فصل الخريف الماضي وتلتقط الإشارات كالرادار فتتزوّد بالمعلومات وتوظّفها في الإطار المهني المفيد لك. لكن يخشى عليك من التعب والإرهاق والتبعثر بين اتجاهات عدّة، كما يخشى من الغلط بسبب تراكم الأعمال. قد تتّسم هذه السنة بسفر مهم، حيث تكتشف آفاقاً جديدة وصداقات تدفعك إلى أجواء غريبة عنك. هذه هي سنة المعرفة والتجارب غير الاعتيادية والبحث عن الحقائق والمعلومات التي تخدم مصالحك،توحي لك الأحداث بأفكار كثيرة، ولو أنك تواجه بعض الاعتراض والاحتجاج إلا أن الأفلاك تنصحك بالصبر والمثابرة وباعتماد الدبلوماسية لكسب الناس إلى قضاياك. قد تقود فريقاً أو تترأس مهمّة على أثر صدفة ما، وتحقق نجاحاً فتكون الحوافز كثيرة ومشجّعة. لا تتردّد بطلب النصيحة واستشارة بعض الاختصاصيين، لكي يرشدوك إلى الطريق الصحيح حتى لا تتورّط في أخطاء محتملة.

برج الدلو على الصعيد العاطفي والشخصي:

يحمل إليك هذا العام وعوداً عاطفية شتّى ولقاءات غنية وصداقات متنوّعة. إذا كنت تعيش فراغاً ما، فإنك تعبئه كما تطلّ على علاقات مشوّقة إذا كنت عازباً، وتتقرّب من الحبيب إذا كنت مرتبطاً، تصارع الناس من أجل من تحب وتقف في وجه الرياح، كذلك تكون محاطاً بالمحبّين والحريصين على سلامتك وسعادتك. قد تقع في الغرام ويجذبك ربما شخص ينتمي إلى حضارة وثقافة مختلفتين، بعض مواليد الدلو يخططون لزواج في عام 2017، والبعض الآخر يكتشفون الحقائق ويرفعون القناع عن أحد أو إحدى المخادعين/ات. قد تستقبل طفلاً إذا كنت تسعى لذلك. يكون لكوكب فينوس تأُثير خاص عليك هذه السنة لأنه يراوح مكانه استثنائياً بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) في برج الحمل، ما يجعلك مندفعاً في مبادراتك الشخصية ومتحدّياً كل العقبات في طريق من يهتفإليه قلبك.

توقعات برج الحوت لعام 2024

قال لي أحد الأشقياء وهو من برج الحوت، وقد مرّ بسنوات ثلاث من المشاكل: "إذا الحظّ مغناطيس فعلى الأكيد أنني خشبة". نعم، لسوء الحظ، خضع مواليد الحوت لتأثيرات فلكية شديدة وسلبية في غالب الأحيان خلال السنتين الماضيتين على الأٌقل. تقاذفتهم الأٌقدار ووصلوا إلى اليأس في بعض الأحيان، وهم يشعرون الآن أنهم لم يعد بوسعهم الانتظار أو تأجيل المساعي التي يجب أن يقدموا عليها لقلب الأمور وتغيير المسار، وهذا ما يحصل معهم في هذه السنة التي ستبدّل بطريقة جذرية نظرتهم إلى الأمور وتصوّرهم لبعض الارتباطات والقناعات. يمرّون بمراحل متقلّبة بين التقدّم والتراجع، كما بأزمات ووعود تستمر حتى 10 تشرين الأول (أوكتوبر) بالإجمال. فيتحدّون أنفسهم حيناً ويذعنون للقدر حيناً آخر، ثم يقبلون على فترة استثنائية من النجاح والتألّق والانتصار والتحرّر من كل ما كبّلهم، فيحققون ذاتهم بكثير من الحكمة والمعرفة والدروس التي استخلصوها طوال هذه الدرب المتعرّجة. مغامرون هم مواليد برج الحوت في هذه السنة المهمة، والتي تحمل تنوّعاً كبيراً في المجال المهني كما في مجال الخلق والإبداع والأعمال والفكر والسياسة. يعيشون أوقاتاً غير اعتيادية وغير تقليدية فيحققون سمعة طيبة أوشهرة مقدّرة أو مركزاً بهياً أو مكافأة سارّة، لكن بالمقابل يضطرون للإذعان لبعض الإرادات أو لقبول بعض التدخلات في شؤونهم ويتعرّضون لاحتمال عزلهم عن بعض الأماكن والمراكز، أو للتخريب على بعض إنجازاتهم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حذارِ من إهمال الصحة، وضرورة مراجعة الطبيب في كل مشكلة صحية قد تصيبك، وقد تخضع لعلاج ما.

برج الحوت على الصعيد المهني والمادي:

تتبدّل المناخات وتتغيّر من شهر إلى شهر، وقد يسافر بعضهم بحثاً عن عمل في الخارج أو لإجراء مفاوضات ضرورية أو بسبب الهجرة. البعض يتوسّع بأعماله ليطاول أسواقاً خارجية، والبعض الآخر يطلق فكرة وقد يشتدّ الطلب عليه في مجاله ويكون رائداً. أما الصدف فتجمعهم بمن يقدّرون كفاءتهم، فتُفتح أمامهم أبواب أٌقفلت في السابق بدون سبب، بالمقابل قد يواجهون تحدّيات كثيرة ويضطرون إلى الانكفاء في بعض الأحيان، أو إلى خفض الصوت بسبب فجور من يواجههم. كثيرون منهم يغيّرون كلياً مجال عملهم أو توجهاتهم ويطرقون باب مهنة جديدة، فاللا استقرار هو عنوان هذه السنة، كما التغيير والمفاجآت والظروف التي تضطرّهم للتكيّف معها، سواء رضوا بذلك أم لم يرضوا. أما الثنائي جوبيتير- نبتون فيقترح عليك مشاريع خلّاقة لكنها جماعية، فالعمل الفردي لا يفيدك في هذه السنة. كذلك تنصحك الأفلاك، وعلى رأسها جوبيتير، بحماية نفسك والإصرار على إنجاز مهماتك بدون تقاعس. لكن، كما رأيت، تمرّ بخضّات كثيرة وعليك بالصبر حتى مشارف الخريف الذي يعدك بانقلاب في الأوضاع كلّي لمصلحتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفي والشخصي:

تبدو هذه السنة متقلّباً في الحب وربما تحتاج إلى التغيير، فكوكب الحب بالنسبة إليك هو مركور، ويتراجع أربع مرات هذا العام، ما يعني انقلابات وتغييرات في حياتك الشخصية. إلا أن الطالع الفلكي يتحدث عن انجذاباتك هذه السنة إلى أصحاب الفكر، كما إلى من تستطيع التواصل معهم والتحدث إليهم ومشاركتهم الأفكار والآراء والمشاعر. كذلك تميل إلى التملّكية وتسكنك الهواجس في حرصك على الحبيب. تتخذ قرارات فجائية تحيّر المحيط أو تتراجع عن بعض القرارات بدون أسباب حقيقية. بمعنى آخر إن اللا استقرار يخيّم أيضاً على حياتك الشخصية. تتبدّل نظرتك إلى الحياة العاطفية، وترى أن من حقّك أن يحسب الآخر حسابك في كل شيء وأن يهتم بسعادتك وهنائك، كما يطالبك بالمقابل بالقيام بواجباتك تجاهه. تستعيد سلطة فقدتها ربما، وتطالب المحيط بإظهار المحبة والبرهان على التعلّق بك، وربما تخرج من قوقعتك ومن عزلتك وتفكّر بالانفتاح على العالم الجديد الذي يعدك به الفلك، ويتجلى ذلك ابتداءً من شهر تشرين الأول (اوكتوبر)، إلا أن الأشهر التسعة الأولى ليست خالية من الوعود، بل تحمل فترات رائعة وسعيدة، تتّسم ببعض المغامرات والمواعيد واللقاءات المشوّقة