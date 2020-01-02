توقعات الأبراج ماغي فرح 2020 (فيديوهات)

الأبراج علم متخصص قائم بذاته يدرس حركات النّجومِ والأفلاك بناء على أُسس علميّة صحيحة فمع تطوّرِ علمِ الفلك.

وكل عام يأخذ كل برج من الأبراج مكانته وموقعه حسب حركة النجوم والكواكب، ليتغير سواء للأفضل أو الأسوء، وفي سطور وجيزة إليكم توقعات عالمة الفلك ماغي فرح للأبراج لعام 2020:

برج الحمل:

سنة الانتقالات الشديدة المليئة بالتحديات والمواجهات والالتزامات المفاجئة ما سيجعلك متأهبا دائماً للمواجهة. تغييرات مالية جذرية مفاجئة أحياناً وغير متوقعة، وستتحدى الأوضاع المهتزة وقد تحمل السنة تقلابات تجعلك تغيّر الاتجاهات بطريقة جذرية. صراعات وانقلابات وتحديات وميل إلى التحرر من قيود ضاغطة. فرص مباغتة أمامك وستدرك أنّ الانقلابات سينتج عنها فوائد جديدة. ستجني الأموال وتخسر رهانات على غير انتظار.

برج الثور:

سنة التشويق والتغيير الجذري، ستنعم بأمور جميلة كثيراً وهي سنة مميزة جداً ستزيل عنك المتاعب التي عانيت منها في السابق وستحضرك لجديد يدخل حياتك. ستتوج جهودك السابقة بنجاحات وستجسد الأحلام التي عاشت بداخلك لفترة طويلة. كل شيء ممكن أن يحصل معك هذه السنة وبأي وقت قد لا تتنظره، حضر نفسك لتغيير أساسي وجذري وغير متوقع حتى لو كنت تكره المفاجآت.

برج الجوزاء:

سنة التحرر نحو حياة جديدة، قد تحصل انفراجات كي تتحرر من قيود لتمشي نحو آفاق جديدة والأحلام الوردية. الأوضاع أفضل مما كانت عليه في السنة الماضية، ستتاح لك الفرصة للتصحيح والمعالجة الفعالة للتخلص من الضغوط والالتزامات على الصعيد المهني والشخصي. سنة تحمل الجديد والتقلبات الجميلة والأمور المفاجئة التي ستجعل قلبك ينبض بشكل أسرع.

برج السرطان:

سنة التمرّد والشغب وهي مهمة جداً ومليئة بالأحداث والتقلبات وأوضاع دقيقة عليك الانتباه لها جدا. تنتظرك أعمال كثير وتغييرات تقودك لانعطافات كثيرة في حياتك بعد سلسلة مفاوضات ستقدم عليها بداية السنة. الأمور لن تحدث من المحاولة الأولى لا بل ستشعر ببعض الضيق والقلق وستستاء من بعض التصرفات في محيطك المهني والعائلي.

برج الأسد:

سنة العمل الكثيف والاهتمامات الجديدة. حضّر نفسك لأعمال كثيرة تستوجب التركيز ولا تبعثر الأفكار بتفاصيل قد تضللك في بعض الأحيان. سنة هادئة وأنت قادر خلالها على تحقيق كل الآمال إذا عملت بإيجابية وتفاؤل. تقود أعمالك في كل الاتجاهات ما سيتطلب منك سعياً دائماً. قد يطرأ حدث لتطوير بعض القدرات الفطرية التي تتمتع بها. الحوافز كثيرة وستحدث تغيرات جذرية في قناعاتك وفي نظرتك لبعض الناس أو المشاريع.

برج العذراء:

سنة التجارب الاستثنائية والمكافآت وستحرز تطوراً هائلاً وهذه السنة ستطبع بصماتها على السنوات العشر القادمة في حياتك. فترة مشوقة جداً وحظوظ كبرى. أنت من الأبراج الأكثر حظاً في العام 2020 وهذا يستوجب العمل والمثابرة والتخطيط للمستقبل المهني والشخصي على حد سواء. شهر شباط سيقلب الصفحة وسيحملك كوكب الحظ جوبيتر إلى مكانٍ مناسب وستتبنى مشاريع جديدة ستبصر النور في اواخر آذار.

برج الميزان:

سنة الانتفاضة والكباش، عليك أن تكون على استعداد للمواجهات في هذه السنة الدقيقة. مواجهات وسنة حافلة بالانقلابات والتغييرات والمفاجآت التي ستذهلك في كلّ مرة. ستتخذ قرارات بصورة مفاجئة وستضطر إلى الإعلان عنها وسط ذهول الكثيرين. ستمر ببعض الأزمات التي ستخرج منها منتصراً إذا تعاملت بليونة مع المتغيّرات التي ستفرض نفسها. عليك التأني وعدم إهمال أي ناحية من نواحي حياتك الصحية والمهنية والشخصية، والمطلوب اتخاذ القرار الصحيح والسريع وعدم الاتكال على الظروف والاحداث.

برج العقرب:

سنة النضال والمعارك الحاسمة، لكنها حافلة أيضاً بالمفاجآت والانقلابات بالأوضاع التي ستتابع مسار السنتين السابقتين، لكن الجديد هذه السنة دخول كوكب جوبيتر إلى برجك لينضم إلى ساتورن وبلوتون في مشهد فلكي خاص وفريد يخدم مصالحك من جهة ويعرضك للمواجهات من جهة أخرى. لكن الإيجابيات أكثر من السلبيات وستخوص أعمالك بجدية تامة وإصرار. تواجه الكثير من قضايا الالتزام والتناغم أو الانفصال والاشتباك.

برج القوس:

سنة الخيارات المباركة، دورة الحظ مستمرة تصاعدياً هذه السنة، في المجالات المادية والاستثمارات. ستنجز الملفات لتحقيق الأهداف وستحقق أحلاماً هذه السنة وفق رغباتك بشرط التركيز على الأهداف من دون التلهي بأمور أخرى. ستتبنى قضية هذه السنة وستدافع عن الحق واستقطاب التأييد وقد تحاسب البعض على تقصير. ستزدهر الأعمال وستحقق الأرباح التي ستأتي حيناً كثمار لجهودك وحيناً عن طريق الصدفة والحظ.

برج الجدي:

سنة بركانية وحاسمة واستثنائية ستحمل الكثير من المفاجآت وستعرضك في بعض الأحيان للمصاعب. توقع سنة صاخبة وتجارب غير اعتيادية على مدار السنة وعليك التعامل معها بحكمة. يحمل لك القدر مفاجآت متتالية تربكك في البداية وتسبب بعض الفوضى لكنها ستنعكس عليك إيجاباً لاحقاً لكن عليك الصبر والانتظار.

برج الدلو:

سنة التحولات الكبرى وسنة مهمة كثيراً في حياتك وستبدأ بطريقة إيجابية كثيرة وستجعلك تسيطر على قدرك في أول شهرين. ستتقدم بخطى ثابت وبدون قلق. يبتسم لك الحظ في هذين الشهرين لكنك بعدها ستجد نفسك أمام بعض العراقيل التي يجب عليك التكيّف معها، وستتكاسل قليلاً وستؤجل بعض القرارات وتكدس ملفات بعض الأحيان. قد تصارع وحيداً في مجال دقيق وقد تقف بوقف تيار كبير قد يخلق متاعب لك. تنطلق على قواعد جديدة وثابتة في كل نواحي حياتك.

برج الحوت:

سنة التقدم والقطاف وسنة مهمة كثيراً وجيدة توعدك بالأفضل وهي سنة أكثر إيجابية وانتاجية من السنة الماضية لأنها تعدك بأحداث وانفراجات كثيرة وبقطف ثمار جهودك السابقة بعد سنة من المعاناة والمعاكسات. فرص جيدة أمامك تلتقطها بالوقت المناسب وتقوم بتطوير بعض المشاريع وسترسم مستقبلاً باهراً وتنفذ بعض المشاريع.

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