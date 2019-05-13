توقعات الأبراج من 11 إلى 17 مايو.. وما صفات وحظ المولود في هذه الفترة؟

برج الحمل

تأثيرات كواكبيّة مُختلفة ستنعكس على وضعك المهني، وتشعر ببعض التغييرات المُهمّة. تترك حشريّتك المهنيّة على سجيّتها وتبدو مُنفتحاً وتتقبّل كل جديد بمهارة. تكون خلاّقاً ومِقداماً (تتّخذ المُبادرات بجرأة). ستكون عفوّياً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم، لكن لا تُبالغْ في الغرور.

برج الثور

لا تَدَعْ المُفاجأة تُؤثّر عليك سلباً وكُنْ واثقاً بأنَّ التغييرات في حياتك المهنيّة ستكون لِمصلحتك بفعل تأثيرات فلكيّة إيجابيّة. دَعْ مُخيّلتك تتكلّم، ولا تَضَعْ حواجز وهميّة لأنَّ كُلّ شيء مُمكن. على الصعيد العاطفي الشخصي لن ترضى كما في الماضي بعلاقة عاطفيّة مُهتَزّة. سَتُحاوِلْ إرساء تناغُم تامّ مع الشريك. ظروف إيجابيّة لمواليد العشريّة الأولى والثانية تعمل بخاصّة في المجال الاجتماعي والقُدرة على التأثير على الغير.

برج الجوزاء

تيّار من كوكب عطارد Mercure سيكون مُلائماً لك لالتقاط كافّة الفرص المُساعِدة في جعلك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني والمالي. هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين. هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات والعراقيل .لا تَكُنْ عنيداً واستشِرْ أصحاب الخبرة والتجارب .

برج السرطان

بفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن احذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) والغها إذا إستطعت. كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود واتّفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة. عاطفيّاًّ، هناك بعض سوء التفاهُمْ بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهِّماً.

برج الأسد

ينبغي مُراقبة استقامة الشركاء أو الزملاء، خصوصاً إن كُنتَ من مواليد العشريّة الأولى الذين يمنحون ثقتهم أحياناً لِمَنْ لا يستحقّها. تكون في مزاج جيّد للعمل، إلا أنَّ مشاكل طارئة قد تُسبّب لك متاعب ما يدفعك إلى قرارات سريعة، فإيّاك والتسرّع لِئلاّ تُخطىء الاختيار. تصرُّف أناني على الصعيد العاطفي سيتمّ إصلاحه في النهاية. تعّاطُف واضح مع مواليد القوس والجوزاء في مجال تبادُل الأفكار والخُبرات والمشاركة المهنيّة.

برج العذراء

سَيُثمر تصميمك على تنظيم أعمالك في صورة أفضل هذا الأسبوع. تابِعْ ديبلوماسيّتك في ما خصّ العلاقات ذات الفائدة لك فهذا يُسهِّل حياتك كثيراً. لا تخلُق لنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيّداً أن العلاقة العاطفيّة تتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقلّ، فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لئلا تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة. نشاطك الجسدي في أوجّه، إستفِدْ منه لإنهاء الأعمال المُتراكمة ولا تُؤجّل أعمالك إلى الغد.

برج الميزان

يجب أن تُركّز جيّداً على المُهمّات المطلوبة منك وألاّ تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برنامجك المهني سيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لك مُفاجآت غير مُتوقّعة. بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سيل من الإقتراحات والعُروضات غير المُنتَظرة. عاطفيّاً، ستتمكّن من إتخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة ، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطَلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة وماديّة.

برج العقرب

انتبهْ من إهتمامات فُجائيّة يُخشى أن تُخربط برنامج عملك. سَتُظهِرْ عن قدرة على التكيّف مع المُستجدّات وستعرف كيف تُميّز بين العروض الوهميّة والعروض الحقيقيّة. لا تُغامِرْ في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تتردّد في طلب الدعم عند الحاجة. عاطفيّاً إمكانات لحصول خلافات بين المتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم. الفتاة العقرب تُركّز على اهتماماتها العلميّة وتُؤجّل الاهتمامات الأخرى لفترات لاحقة.

برج القوس

تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعَفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لمواليد العشريّة الثانية. لا تتردّد إذاً بمباشرة ما تتمنّى القيام به وأسِرعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك، والأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية للتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مبنيّة على تَفاهُم. في العمل، أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب المشتري Jupiter شفيعك الفلكي الدائم والمُتواجد طوال سنة 2019 في برجك.

برج الجدي

تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً للاجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كل مواهبك في اللعبة ولا ترفُضْ الدعوات والسهرات واللقاءات. كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك في تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لمواليد العشريّة الثانية والثالثة. للنساء ، لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.

برج الدلو

هذا الأسبوع لن تخلو طريقك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك للعروض المُحتَملة. عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل ودون استعجال. حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء. تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تريد في الأسابيع المُقبلة. تتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة. الصحّة جيّدة، لكن إنتبه من حساسيّة فصل الربيع والهبوط الفجائي للحرارة خصوصاً على الجبال.

برج الحوت

ضَعْ ثقتك بمرؤوسيك وخُذْ منهم النصائح والتوجيهات اللازمة. قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضعفك وتكون عُرضَة للتوتّر. إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كل نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم. عاطفيّاً، هذا الأسبوع مُناسِبْ أيها الحوت خاصّةً الفتاة الحوت من مواليد العشريّة الأولى والثالثة.

شخصيّة وحظّ المولود بين 11 و 17 أيار (مايو)

* المولود بين 11 و 17 أيار الذي ينتمي أصلاً إلى برج الثور يتأثّر بكوكب الزهرة Venus الذي يمنحه الحظّ الإجتماعي والعاطفي والتوازن بين العقل والعاطفة، لكنّه يجعله شهوانيّاً وغرائزيّاً ويسعى خلف مباهج الحياة. طبعه ترابي ثابت، صبور وطويل البال. يغضب بسرعة ثم يهدأ بسرعة. صاحب حقّ وصريح، لكنه إذا شعر أن مصلحته تقتضي بعض المُسايرة فهو لا يتأخّر عن فعل ما تحتاجه مصالحه.

- أسعد أيامه: يوم الجمعة (يوم كوكب الزهرة).

- أسعد ألوانه: اللون البرتقالي.

- أسعد أرقامه: الرقم 6 (رقم الزهرة) وتتغيّر أحواله كل 6 سنوات.

- أسعد أحجاره الكريمة: العقيق اليماني.

- أسعد زواج له: ما كان من مواليد أبراج العذراء والجدي في الدرجة الأولى ومواليد أبراج السرطان والعقرب والحوت في الدرجة الثانية.

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