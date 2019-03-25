من إيجابيّات برج الحمل الإخلاص والمثابرة

برج الحمل المواليد من اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار وحتى اليوم العشرين من نيسان هم مواليد هذا البرج، يحبون التحدي، ويؤمنون بالعقل، ويكرهون الانحناء، ويضعفون أمام الحديث المشوّق، ومن إيجابيّاته الإخلاص والمثابرة، وسلبيّاته الشّك والتسرُّع، يحبون من الجواهر الألماس والياقوت الأحمر، ويفضلون اللون الأزرق الفاتح واللون الأحمر الفاتح.

الحمل برجٌ ناريٌ ومواليده بشكل عام يستسلمون بسرعة كبيرة، فهم أشخاص عفويون جداً، لا يخشون الانطواءعلى أنفسهم، فهذا البرج مثل الحشيش اليابس الذي يحترق بسرعة، وأصحاب هذا البرج يحبون خوض المغامرات والانتصار في أية معركة.

برج الحمل برج مذكر يتميز عن باقي الأبراج برجولته، فأصحاب هذا البرج يكافحون، ويحاربون، ويجتازون المخاطر. فالنار تمثل لهم الحياة النفسية النشطة وتشبع حاجتهم إلى الخَلق، والتّقدُم نحو الأمام، والمغامرة، والتهوّر.

صفات الرجل من برج الحمل :

متحمس, شغوف، معنوياته مرتفعة دائماً، يشعر أنه مضطر لأن يقدم ذاته بصورة الرجل القوي, الذي لا يهاب شيئاً. يهب لحماية ونجدة المرأة الضعيفة، حتى ولو لم تكن بحاجة الى ذلك فعلاً. يغوص في علاقة جديدة وهو مغمض العينين دون أن يفكر الى أين يمكن أن تأخذه. وقد تجرح كرامته إذا جرى صده، لكنه سرعان ما يتمالك نفسه، ويمتطي صهوة حصانه، بحثاً عن حبيبة جديدة. ما دام مؤمناً بأن هذه المرأة هي توأم روحه، فإنه يحملها الى عالم رائع، فيه الاهتمام والحب وتحقيق الرغبات. لكنه ما إن يكون متزوجاً ورب أسرة، لكن تولي المسؤولية والاخلاص، ليسا من شيمه الاساسية، وكذلك النضج الفكري والعاطفي. في الحب، يعتبر مولود الحمل صاحب طبيعة حامية جداً وشغوفاً, ولا يوازيه حماسة وإثارة أي برج آخر. يصعب عليه الإنتظار، فهو يود الحصول على ما يرغب به فوراً. شديد المفاخرة بمواهبه وقدراته، لكنه متسلط وأناني، في هذا المجال، بالرغم من إمكاناته التي تجعله ساحراً وملفتاً للنظر. إذا نجحت المرأة في الحفاظ على اهتمامه بها، تعيش معه سنوات طويلة من المتعة.

صفات المرأة من برج الحمل :

هي امرأة عصرية، قادرة على أن تحصل على كل ما تريد. تملك الوقت الكافي للقيام بكل الاعمال التي تعتبرها مهمة, وهي من أكثر النساء استقلالية وتحرراً. لا يمكنها أن تعيش وحيدة لفترة طويلة. بذكائها ودفئها وجاذبيتها، تجمع حولها الكثير من الاصدقاء والاحبة. قد يجد البعض أن حبها للسلطة واستلامها دفة القيادة بشكل سريع، يتنافيان مع صفاتها الانثوية، لكنها في الحقيقة تبحث دائماً عن التحدي، ويصعب عليها أن تمارس دور الزوجة الخاضعة، التي تبقى أسيرة البيت. مع أنها لا تتمتع بصفات الامومة المتعارف عليها, تكون أماً ممتازة، وتضع كل طاقتها في خدمة أولادها. تحب المرأة الحمل الحب, ومن الافضل للرجل أن يكسب احترامها، لا أن يحاول السيطرة عليها.في الحب تشبه هذه المرأة الكرة النارية, فهي كثيرة الشغف وأفضل السبل لإشعالها، يكمن في امتداحهاوإرضاء حبها لذاتها، شرط أن يكون المديح صادقاً وإلا أعطى عكس المطلوب منه. حساسة جداً،تجاه النقد، وخصوصاً في العلاقة الحميمة. وحين تجرح أحاسيسها، يصير من الصعب مواصلة الطريق معها. صحيح أنها تهوى الحرية، لكنها، حين تلتزم التزاماً صادقاً بشخص قادر على المحافظة على اهتمامها تخلص له إلى الابد.

صفات الطفل من برج الحمل :

طفل متقد نشاطًا، (عفريت) مقدام، لا يخاف شيئاً، كثير الحركة، ينفق الكثير من الطاقة، ويحتاج الى مراقبة مستمرة. يحب فرض إرادته، وهو متطلب. عندما يقرر شيئاً، يمضي في تنفيذه على الفور، مع أو دون موافقة الأهل. طبيعته الطيبة وتعطشه الى المعرفة والفهم, وحبه للحياة، تجعل منه طفلاً محبوباً. يبدأ مبكراً بالتفتح على الحياة الحميمة، لذا، وبالرغم من حاجته الى الحرية، يحتاج كذلك الى نصائح عملية، ومحادثة صريحة وتربية ودية، والى تعلم تحمل المسؤوليات بشكل أفضل.

صفات الجد أو الجدة من برج الحمل :

قدم الحمل الجد لأحفاده مثالاً عن الشجاعة, وهو ينمي فيهم روح الاستقلالية والتصميم واحترام حياة الآخرين. معه يتعلم الأحفاد أن ينموا مواهبهم الخلاقة والمميزة، وأن يبتعدوا عن كل ما هو ممل وثقيل مع الجد الحمل، لا وقت للملل.

مميزات برج الحمل:

يتميّز مولود برج الحمل بحبه لعمل الخير مع الآخرين، ويملك مولود الحمل سرعة البديهة، والروح المرحة، والثقة العالية بالنفس، كما يتصف بكرهه للمشاكل الماديّة.

يتميّز مولود برج الحمل بأنه إنسان شجاع ومغامر لكنه متهور بشكل كبير، يملك التحدّي، والحماس، والطموح، والنشاط، يعشق الأفكار المتحرّرة والحرية، ويفضّل الاستقلال عن الآخرين، ويكره تلقّي الأوامر من أحد، كما أنه إنسان يملك الثبات والإصرار ولا يترك مساره، إلا إذا شعر بالملل، وأدرك أنه لا يصل للنتائج التي تناسبه في هذا المسار، فهو قائد مقدام وناجح، يهتم بشؤون رعيته بنفسه، ولا يطلب المساعدة من أحد، ومن أكثر الأبراج التي يتوافق معها مولود الحمل: القوس، والدلو، والجوزاء.

يتميز مولود برج الحمل أيضاً بحبه لتجريب الأشياء الجديدة، فهو نشيط للغاية، يميل إلى السيطرة والقيادة في العمل، كما يمتلك القوّة العالية على الإصرار في تحقيق أهدافه والوصول إليها مهما كانت صعوبتها، كما يمتلك مولود برج الحمل الطرق الاحترافية في الإقناع والمجادلة، ولديه قوة داخليّة تقوده إلى النجاحات العظيمة، وهو متفوّق على الآخرين.

يتميّز مولود الحمل بالصدق والإخلاص في علاقاته، لكنه في بعض الأحيان يكون صارماً ومتسلطاً، ويستمتع مولود الحمل بالتعرف على شخصيات جديدة، فهو عاطفيّ للغاية ويحب الاهتمام من قبل الحبيب، ويكره الملل والروتين، وعندما يقع في الحبّ يعشق بعمق وبصدق، لكنه غيور ومتحكّم.

عيوب برج الحمل:

إنسان أناني كلّ ما يهمه تحقيق إنجازاته وإرضاء نفسه، وهو عنيد وغير صبور وعصبي ومتهور أحياناً، محبّ للتملّك والاستغلال، ويمتلك طاقة كبيرة تجعله حاد الطبع وعدوانياً، يحقد إذا وجد الإهانة فأحياناً يدخل في جدالات لا تنتهي، وأحيانا يعشق مولود الحمل التمرّد والتحدّي، لذلك يقع في كثير من المشاكل مع الآخرين، وهو مغرور ولا ينصاع للأوامر، ويحاول دائماً أن يكون السيد لا التابع، لاعتقاده بأنه الأذكى والأفضل.

كما يعدّ مولود برج الحمل من الأشخاص المتعجلين في الكثير من الأمور، مما يجعله ذلك يفقد الكثير من الأشياء المهمة؛ وذلك لأنه يتبع أهوائه في اتخاذ قرارته ولا يستند إلى العقل والمنطق.

برج الحمل والحب

يمتاز صاحب برج الحمل بأنه ذو شخصية قوية ومتماسكة، كما أن لديه القدرة على جذب الجنس الآخر إليه بسهولة كبيرة، وله سحره الخاص به والذي لا يقاوم، وهو شخص حيوي ومتحمس في أغلب الأوقات، كما أن أصحاب برج الحمل يمتازون بالإخلاص والعطاء اللامتناهي وحب المغامرة من أجل الحبيب، إلا أنّ من سلبياتهم حبّهم للسيطرة على الطرف الآخر في العلاقة، فقد يلجأ أصحاب هذا البرج إلى اتباع جميع الطرق اللازمة لإخضاع الشريك لقيادتهم، كما يبذل أصحاب برج الحمل أقصى ما بوسعهم لبناء علاقة حب تسودها مشاعر التفاهم والمودة، كما يكون هدفهم الأسمى من هذه العلاقة بناء الأسرة المتماسكة والمستقرّة، ويكره أصحاب هذا البرج علاقات الحب التي يسودها الملل أو الضجر، ويحاولون تجنّبها قدر الإمكان، ومن أهمّ ميّزات أصحاب برج الحمل أيضاً رغبتهم في الزواج مبكراً، ويمتازون بالغيرة الشديدة على الطرف الآخر، كما يتمسكون وينجذبون في علاقاتهم لأصحاب الشخصية القوية.

الحب والعمل

يعشق أصحاب برج الحمل المغامرة في المشاريع الكبيرة، ويمتاز هؤلاء الأشخاص بالقيادية في العمل، وحبهم للتنقل من مكان لآخر، لذا غالباً ما نجدهم يختارون المهن التي لها علاقة بالحركة والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يميلون إلى ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، وهم نشطاء جداً وقت العمل، ويمتازون باليقظة والنباهة، كما ويسعون دوماً إلى تحقيق رغباتهم وأهدافهم بالشكل الصحيح، وفي الوقت ذاته فإنّ من سلبياتهم أيضاً أنهم يستسلمون بسهولة، وذلك لعدم تحليهم بالصبر عند قيامهم بالأعمال.

الحمل والصداقة

يعتبر أصحاب برج الحمل من أكثر الأشخاص الذين ينبغي مصادقتهم، فهم يمتازون بالرغبة في تقديم الكرم والعطاء والرعاية لأصدقائهم، ونجدهم دوماً يسعون إلى توفير الحماية الكاملة لأصدقائهم أيضاً، كما تغلب على شخصيتهم النزاهة والوضوح في علاقاتهم الاجتماعية.

أشياء يجب أن تعرفها عن مولود برج الحمل؟

مخلص جداً

برج الحمل صريح ويتحدث ما يخطر على باله. إذا أعجب بشيء ما، فلن يفكروا مرتين قبل الاعتراف بذلك. وإذا لم يفعلوا ذلك، فاستعد لردود افعال صادقة (ربما قاسية). إنهم يكرهون فكرة الكذب، ويفضلون دائما أن يخبروك بالحقيقة مهما كانت.

تفاؤله لا يعرف حدود

يحب رؤية الجانب الأكثر إشراقا من كل شيء ، وهو متفائل جدا بطبيعته. إذا كنت غاضبًا لأي سبب من الأسباب، سيحاول شريكك الحمل أن يرشدك إلى الخروج من الموقف، ويعطيك أفكار إيجابية. حتى عندما تكون الأوقات صعبة، ستراه دائما مبتسما ويتأمل في غد أفضل.

إنه يحب التحديات

برج الحمل عنيد ويحب أن يتحدى نفسه لتحقيق الأشياء. اعطه تحدي وسترونهم منغمسًا تمامًا في إكماله. في الواقع، لن يدخل في أي شيء آخر حتى ينجح، واذا اخفق فهو سيتحول إلى منتقد شديد لنفسه.

مشاهير برج الحمل:

مشاهير عالميين:

- شارلي شابلين.

- مارلين براندو.

- بيت ديفيدز.

- التون جون.

مشاهير عرب:

- عمر الشريف.

- فضل شاكر.

- نزار قباني.

العمل المناسب لبرج الحمل:

رجل برج الحمل:

- الجيش والمهن العسكرية

- المُحاماة.

- طب الأسنان.

- الطب البيطري

- مدير لمنشأة كبيرة أو مدير لمصنع.

امرأة برج الحمل:

- طبيبة: فإما أن تكون طبيبة أسنان أو طبيبة أطفال.

- محامية. صحفية.

30 حقيقة عن برج الحمل

- مهما تأخر الحمل في الاستيقاظ أو الخروج من المنزل، يكون أول الواصلين.

- الحمل متلهف للحب، وفي كل مرة يعيش الحب كأنه يجربه للمرة الأولى.

- الحمل لا يقوم بما يراه صغيراً في حقه، إما أن يخطو خطوة جبارة أو لا يخطُ..

- الحمل لا يتخلى عن أصدقاءه، ولكن هم من يتخلوا عنه.

- يمكن للحمل أن يقنع الناس بسهولة.

- الحمل جدير بالثقة، ويثق بسهولة بغيره.

- لا تتوقع من الحمل أن ينقذك دائماً.

- لتزعج الحمل كن سلبياً، قل "هذا غير ممكن".

- إذا قال الحمل "آسف" فإنه لا يكرر أبداً ما لأجله قال "آسف".

- ٩٩٪ من وقت الحمل يكون فيه منزعجاً أو معرضاً للانزعاج.

- الحمل يحب قضاء بعض الوقت مع نفسه..

- الحمل ودود، لكنه يخفي وده خلاف جدار من المكابرة.

- الحمل لا يخجل من شيء، فهو يحرج والديه بذكر أنه رآهم ليل البارحة وهم.

- الحمل دائماً بحاجة إلى الشعور بأنك تعرف عنه كل شيء دون أن يشرح لك.

- الحمل يتحدث بسخرية بطلاقة.

- الحمل لا يسمح لأحد أن يحتل مكانه الذي لطالما اعتاد عليه.

- الحمل لا يأسف على القيام بشيء قام به سابقاً.

- الحمل يتفاجأ عندما تتذكر له مواقف متهورة، ويقول: هذا لا يعني شيئاً.

- عندما تجادل الحمل حاول ألا تعطيه مهلة أو تتيح له مجالاً لاستلام الكلام.

- الحمل عندما يؤمن بتنفيذ رغبة، لن يوقفه أحد.

- الحمل صاحب حجة، دائماً لديه ما يقوله كي يظهر صدقه.

- الحمل ناجح في أن يكون سيء السمعة، وقد يفضل ذلك.

- الحب عند الحمل مثل معركة والحمل دائماً يفوز.

- الحمل يشتري ما يريده.

- الحمل يجيب على كل الأسئلة حتى تلك التي لم يكن مستعداً لها.

- الحمل سريع إعطاء المشورة والنصيحة.

- الحمل قادر على التعامل مع الحزن بسهولة.

- الحمل ينتقل من علاقة فاشلة لأخرى ناجحة بسهولة، ما يجعله يبدو لئيماً للبعض.

- الحمل يكره المهام المتكررة ولا يطبقها.

- الحمل واثق من أنه الأكثر شعبية وتميزاً.