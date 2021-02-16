حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الكآبة التي تشعر بها غريبة، فمنذ الصباح لا توجد لديك قابلية للتفاعل أو التفاهم مع أي شخص من حولك، فمن المفضل الخروج باكرا من العمل لأن مبادراتك ليست مفضلة اليوم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تحاول السيطرة على كل من حولك وشخصيتك تنفر الاشخاص المحيطين بك، حاول التخفيف من عصبيتك في الظهيرة لأنها قد تجعلك تقع ببعض الاخطاء وبخاصة على صعيد العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يوم هادئ جداً الى درجة السكوت التام، فليس هنالك اي احداث تذكر حولك وبخاصة طيلة فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك تشعر بالكآبة والملل.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، مع انك صاحي لكنك لست بذلك فأنت أشبه بالاصم والاعمى والابكم معاً، لا يهمك شيء حولك، قد تنفعل في فترة ما بعد الظهر وتريد القيام بكثير من الاشياء لأنك متحمس ومزاجك في أفضل حالاته.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تحاول السيطرة على كل من حولك وشخصيتك تنفر الاشخاص المحيطين بك، حاول التخفيف من عصبيتك في الظهيرة لأنها قد تجعلك تقع ببعض الاخطاء وبخاصة على صعيد العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ديناميكية، وصحوة مبكرة، تسعى الى ازعاج كل من في البيت في الصباح، كما انك تذهب الى عملك نشيطا لإنهاء اعمالك ومسؤولياتك ومن لديه امتحان فإن النتيجة ستكون لصالحه.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم عاطفي ومولع بالرومانسية فأنت تخصص هذا اليوم لحبيبك ولأمورك العاطفية، لكن عليك الحذر من أن ينسيك اعمالك ومسؤولياتك مما قد يشعل فتيل أزمة بينك وبين رئيسك في العمل وبخاصة في فترة الظهيرة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تدخل اليوم بابتسامة واسعة ووجه مشرق، تصحو باكراً لأنك متحمس، حدث غير متوقع في فترة الظهيرة يجعلك عصبياً يخص المجال العملي فكن أكثر دبلوماسية، ولا داعي لصراحتك الزائدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت في قمة نشاطك وحماسك، لديك الكثير من المخططات والمشاريع لتنفيذها فعليك المبادرة لأن اليوم يدعمك لوجود القمر لديك، خبر جيد في طريقه اليك في فترة ما بعد الظهر يزيد من تألقك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، بداية غير طيبة هذا اليوم فالتعب والصحة هما أهم أولوياتك، فعليك الانتباه على صحتك وبخاصة جهازك التنفسي الذي قد يشهد وعكة تزداد فترة الظهيرة، المساء قد يجلب لك بعض التوتر والكآبة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تبدأ نهارك بتكشيرة كبيرة وذلك إثر ليلة البارحة التي لم ترق لك. المفاجآت لم تتوقف يا عزيزي وتتوقع حدوث بعض التغييرات في فترة ما بعد الظهر، وإذا كان بالامكان لا داعي لرؤية من تحب اليوم لأن مزاجك لا يسمح بقضاء وقت ممتع معه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تبدأ اليوم بداية هادئة جداً فليس هنالك ما تفعله تقريبا غير العمل والدراسة، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بعض الاخبار بالورود اليك، حاول ان لا تأخذ قرارا متسرعا. أنت جذاب جداً فاستغل هذه الجاذبية لتحسين علاقتك العاطفية مع من تحب ولا تناقشه.

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 16 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 15 شباط/ فبراير 2021