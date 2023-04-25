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توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 12:10
توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023
توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023:

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من مميزات مواليد برج الأسد الثقة بالنفس، الجاذبية، الأناقة والتألق، حبه للضحك والفكاهة، الإبداع، الطموح، قيادي، الإخلاص في العلاقات الاجتماعية، سريع البديهة، منظم ومرتب في جميع أمور حياته، قادر على اتخاذ قرارات مصيرية وحكيمة بسرعة.

توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الأسد على الصعيد الصحي

توقعات برج الأسد على الصعيد الصحي حاول أن تبتعد عن الحلويات واستبدلها بالتمر.

توقعات برج الأسد على الصعيد المهني

توقعات برج الأسد على الصعيد المهني حاول أن تبحث عن عمل جديد لأنك تعاني من ضغوطات تأثر على حياتك اليومية.

توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي

توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي اهتم بشريكك وحاول أن تهتم به أكثر، اخرج معه، شاركه نشاطاته اليومية.

مشاهير برج الأسد

  • حلا الترك
  • ميريام فارس 
  • عادل إمام 
  • فيفي عبده
  • نانسي عجرم
  • بسمة بوسيل
  • أصالة نصري
  • جورج قرداحي من مواليد الثور
  • جورج كلوني مولود في 6 مايو
  • ديفيد بيكهام
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