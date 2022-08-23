ماذا ينتظر برج الأسد من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الأسد المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الأسد 2023

توقعات برج الأسد 2023، سوف تكون سنة 2023 سنة التشويق والتغيير الجذري، وسوف تنعم يا عزيزي برج الأسد بأمور جميلة كثيراً وهي سنة مميزة جداً ستزيل عنك المتاعب التي عانيت منها في السابق وستحضرك لجديد يدخل حياتك، وسوف تتوج جهودك السابقة بنجاحات وسوف تجسد الأحلام التي عاشت بداخلك لفترة طويلة، وكل شيء ممكن أن يحصل معك هذه السنة وبأي وقت قد لا تتنظره، حضر نفسك يا عزيزي برج الأسد لتغيير أساسي وجذري وغير متوقع حتى لو كنت تكره المفاجآت، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من البروتينات وشرب الماء لأنك تعاني من الجفاف بشكل دائم، ولا تنسى ممارسة رياضة المشي فهي مناسبة لك.

صفات برج الأسد

الثقة بالنفس

الطموح الكبير والإبداع

حبه للضحك والفكاهة

الجاذبية

العطف والحنان

قيادي ومدير بالفطرة

الإخلاص

الأناقة والتألق

برج الأسد متفائل ومرح

لا يياس مهما اشتدت الأزمات.

صادق في كل شيء.

عيوب برج الأسد

الأنانية وحب الذات ولا يفكر إلا لمصلحته.

عنيد جداً.

يمتنع عن سماع الرأي الآخر.

عصبي

سشعر بغيرة شديدة أمام منافسيه.

لا يحب الانتظار أبداً وغير صبور

لديه ثقة زائدة بنفسه

متسلط ويحب ان يكون متحكم في كل شيء.

لا يحب أن ينافسه أحد.

​مشاهير برج العذراء

مشاهير برج العذراء العرب

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الفنّان الممثل السوريّ باسل خيّاط

المغنّي المصريّ هشام عبّاس.

مشاهير برج العذراء رجال

الفنّان الممثل السوريّ باسل خيّاط

المغنّي المصريّ هشام عبّاس.

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

المغني الجزائري رشيد طه

المطرب الفلسطيني محمد عساف

مشاهير برج العذراء الإناث

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

المغنية اللبنانية رولا سعد

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

مشاهير برج العذراء الاتراك

الفنان جانسيل ألشين

الممثلة وعارضة الأزياء التركية بيرغوزار كوريل

مشاهير برج العذراء عالميا

الممثلة الكويتية سعاد عبد الله 2 سبتمبر.

بليك ليفلي 25 أغسطس.

رجاء الجداوي 6 سبتمبر.

ماغي بو غصن 18 سبتمبر.

ياسمين رئيس 15 سبتمبر.

إنعام سالوسة 9 سبتمبر.

ريهام عبد الغفور 6 سبتمبر.

جاك بلاك ممثل وموسيقي أمريكي من مواليد 28 أغسطس/ آب

شارلي باركر عازف ساكسفون أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب

مايكل جاكسون مغني وملحن وراقص أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب

كيانو ريفز ممثل كندي من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول

سلمى حايك ممثلة مكسيكية أمريكية من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول

بينك مغنية أمريكية من مواليد 8 سبتمبر

آثار الحكيم 24 أغسطس.

فايزة كمال 3 سبتمبر.

إيمان العاصي 28 أغسطس.

نادين الراسي 4 سبتمبر.

منة فضالي 4 سبتمبر.

ريهام حجاج 22 سبتمبر.

رولا شامية 5 سبتمبر.

هيدي كرم 28 أغسطس.

مشاهير برج العذراء الاجانب

شنايا توين

جاك بلاك

كريس تاكر

بينك

آدم ساندلر

سلمى حايك

كاميرون دياز

مايكل جاكسون

ملكة بريطانيا إليزابيث الأولى

هيو غرانت

صوفيا لورين

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