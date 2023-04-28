البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

مواليد برج الثّور من صفاتهم إرادتهم القويّة، وذلك عند مرورهم بظروفٍ صعبة جدًا يعتمدون على أنفسهم، وكما يحرصون على تحقيق أهدافهم مُستخدمين لذلك صبرهم، وخبراتهم، ويُعتقد أن نقاط القوة عند برج الثور هي أنها من الشخصيات العملية الموثوقة، والمخلصة.

توقعات برج الثور اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي تعاني من آلام في المعدة حاول أن تبتعد عن الأطعمة الحارة هذه الفترة.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

توقعات برج الثور على الصعيد المهني تفكر بعمل مشروع بسيط لأنك مللت من العمل بالمؤسسات والشركات الكبيرة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي أنت وشريكك تقعان بمشاكل كثيرة حاولا حلها بهدوء.

مشاهير برج الثور

حلا الترك

ميريام فارس

أصالة نصري

جورج قرداحي

جورج كلوني

ديفيد بيكهام

عادل إمام

فيفي عبده

نانسي عجرم

بسمة بوسيل

مميزات برج الثور