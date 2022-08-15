ماذا ينتظر برج الثور من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الثور المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الثور 2023

توقعات برج الثور 2023، سيشهد عام 2023 لبرج الثور خيارات مباركة، ودورة الحظ مستمرة تصاعدياً هذه السنة في المجالات المادية والاستثمارات، وسوف تنجز الملفات لتحقيق الأهداف التي طالما انتظرتها وسوف تحقق أحلاماً كبيرة هذه السنة وفق رغباتك بشرط التركيز على الأهداف من دون التلهي بأمور أخرى، سوف تتبنى قضية هذه السنة وستدافع عن الحق واستقطاب التأييد وقد تحاسب البعض على تقصير.

أما من الناحية المهنية سوف تزدهر الأعمال وسوف تحقق الأرباح التي ستأتي حيناً كثمار لجهودك وحيناً عن طريق الصدفة والحظ، من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بأخذ فيتامينات للحفاظ على صحتك أكثر.

صفات برج الثور

يميل للغيرة من الآخرين في حال امتلاكهم أمور ماديّة أفضل منه.

أحياناً يكون عنيداً وخاصةً عندما يعتقد أنّه على حق، وليس من السهل تغييّر رأيه أو أفكاره.

نادراً ما يتمكن من موازنة الأمور في حياته.

يميل إلى أن يكون صريحاً ومباشراً مع الناس.

يمتلك قدرة عالية على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات.

لا يخاف من الانتظار ولا يقلق منه.

يُفضّل التفكير بالأمور بدقة وتروّي قبل التصرّف وأخذ القرارات.

صفات رجل برج الثور

رزين

مثابر

يحب النجاح

هادئ بطبعه، وحنون.

قوي، وعصبي

عنيد، وصبور.

مخلص لعلمه وعمله.

يحب المال.

يحب الرفاهية والراحة

يحب التقاليد والارتباط بها.

لا يسامح أحداً بسهولة.

يحب الاستقرار في حياته.

لبق في تصرفاته

قليل الحركة ولا يحب التفكير كثيراً.

يحب الاستقرار.

يحب الطعام كثيراً

حساس جداً.

يحب الموسيقى والهندسة والإخراج والتمثيل.

مشاهير برج الثور

عاصي الرحباني

توفيق الدقن

حسن الرداد

عادل إمام

ريا أبي راشد

نانسي عجرم

فيفي عبده

ديفيد بيكهام

أصالة نصري

عيوب برج الثور

غير متوازن

الغيرة

عنيد جداً

من عيوبه التملّك

ماديّ

شديد العدوانية

التوتر بشكل دائم

من الأبراج المملة جدًا

لا يفضل أن يخوض أي مغامرات جديدة

الغيرة الشديدة

كسول للغاية رغم طموحها المفرط

يعشق الاسترخاء

توقعات برج الحمل 2023