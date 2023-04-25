البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023:
برج الجوزاء من المواليد الذين يشتهرون بامتلاكهم الشخصية الطموحة التي تحب الوصول الى أهدافها وتحقيق كل ما تريد يكرهون الروتين ويحبون المغامرة والتجديد واكتشاف كل ما هو جديد.
توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023
توقعات برج الجوزاء على الصعيد الصحي
توقعات برج الجوزاء على الصعيد الصحي، تعاني من النحافة المفرطة حاول أن تستشير خبير تغذية لمعرفة الأطعمة التي تزيد وزنك.
توقعات برج الجوزاء على الصعيد المهني
توقعات برج الجوزاء على الصعيد المهني حاول أن تلتزم بأوقات دوامك يا عزيزي.
توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي أمورك مع شريك حياتك جيدة لا داعي للقلق.
مشاهير برج الجوزاء عالمياً
- مايلز ديفيس.
- بوب دايلن.
- كونفوشيوس.
- توماس هاردي.
- الممثل الأمريكي مورجان فريمان.
- الممثل المصري محمود عبد العزيز.
- الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي.
- الممثلة مارلين مونرو.
- الفنانة المصرية سعاد حسني.
- بوب هوب.
- وولت ويتمان.
- كلينت إيستوود.
- ريتشارد واجنر.
- الفنانة السورية سلاف فواخرجي.
- الممثلة والمغنية المصرية سيمون.
- جوني ديب
- الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
- هنري كيسينجر.
- الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
- الأمير فيليب.
- الفنانة المصرية فاتن حمامة.
- نتالي بورتمان.
- المطرب اللبناني راغب علامة.
- المطربة الإماراتية رويدا المحروقي.
- الفنانة المصرية نهلة سلامة.
- جودي غارلاند.
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