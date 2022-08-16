ماذا ينتظر برج الجوزاء من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الجوزاء المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الجوزاء 2023

برج الجوزاء هو برج هوائي ويتحكم فيه عنصر الهواء، توقعات برج الجوزاء 2023، تعتبر سنة 2023 سنة النضال والمعارك الحاسمة يا عزيزي، لكنها سوف تكون حافلة أيضاً بالمفاجآت والانقلابات بالأوضاع التي ستتابع مسار السنتين السابقتين، لكن الجديد هذه السنة هو دخول كوكب جوبيتر إلى برج الجوزاء لينضم إلى ساتورن وبلوتون في مشهد فلكي خاص وفريد سوف يخدم مصالحك من جهة ويعرضك للمواجهات من جهة أخرى، لكن الإيجابيات أكثر من السلبيات وستخوص أعمالك بجدية تامة وإصرار، سوف تواجه الكثير من قضايا الالتزام والتناغم أو الانفصال والاشتباك.

مميزات برج الجوزاء

اجتماعي ويجيد فن التواصل والاتصال مع من هم حوله

البساطة في التعامل مع الآخرين

يمتلك شخصيتين، شخصية مرحة محبة للانطلاق، وشخصية جدية رزينة

يحب أن يشارك الآخرين بالأحاديث

محبوب حيث أن الكثيرين يحبون التواجد معه لأنه يُضفي البهجة أينما حل.

حاد الذكاء

يحبون الخروج كثيرا

يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح

سريع البديهة

يمتلك القدرة على الاندماج في الأوساط المختلفة حتى يُثبت حضوره في كل حدث مميز،

يتمتع بالقدرة على خلق أحاديث من عدمها

شخص اجتماعي بالفطرة

يمتلك القدرة على بدء الحديث مع الشخص الذي يهواه قلبه، لكنه قد يقع في الحلب سريعًا ويشعر بالملل بسرعة.

يبحث عن الحب غير المشروط مما يجعل علاقاته فاشلة في الحب ويفشل في الحب أيضًا بسبب تقلب حاله ويصبح شخصًا آخر بسرعة.

قابل للتكيف مع مختلف المواقف والظروف التي قد تواجهه

يعشق المغامرات الجريئة والممتعة

مرن جدًا

يمكنه مواكبة التيار

شخص يمتلك الكثير من الأفكار الجديدة.

عيوب برج الجوزاء

التردد

المزاجية

بعض الازدواجية.

اجتماعي لدرجة أنه قد يدخل في علاقات عديدة تجعله أكثر تيهًا.

يتهمه البعض بالازدواجية لأنه يغير رأيه بسهولة.

يحب الحركة والانطلاق والحياة جدًا لكن قد يراه البعض سطحيًا.

يتردد في اتخاذ قراراته.

قد ينسى التفاصيل الصغيرة والكبيرة وذلك لأنه ضعيف التركيز.

سريع الغضب وعندما يغضب يفضل تجنب الحديث معه.

يحب الحرية

يكره الارتباط لكنه يحب أن يعيش قصص الحب.

سريع الملل

مشاعره غير ثابتة

صفات امراة برج الجوزاء

نشيطة

جريئة.

قادرة على التكيف مع جميع الظروف.

جذابة وملفتة للأنظار.

تتمتع بشخصية مرحة مليئة بالحيوية.

شخصية جدية وواقعية.

دقيقة الملاحظة.

حساسة وعاطفية ورومانسية.

مخلصة

صادقة.

شخصية اجتماعية.

محبة للموسيقى والقراءة والتنزه.

حادة الذكاء.

مبدعة

محبة للتحدي.

لديها قدرة كبيرة في إقناع الآخرين.

قادرة على حل المشاكل المعقدة.

صفات رجل برج الجوزاء

فضولي

مندفع.

مزاجي

قادر على التكيف مع المحيط والظروف المختلفة.

ذكي

اجتماعي.

محب للاستطلاع والمعرفة وتعلم ما هو جديد.

شخصية متجددة ومبدعة

تكره الروتين.

مرح وحنون

رومانسي.

متردد ويتهرب من المسؤولية.

الأبراج التي تتوافق مع برج الجوزاء

برج الأسد

برج القوس

برج الدلو

الأبراج التي لا تتوافق مع برج الجوزاء

برج الجدي

برج العقرب

برج السرطان

نقاط ضعف برج الجوزاء

الاندفاع.

التردد.

الفضول الزائد.

عدم التركيز والتشتت.

المزاجية.

الانفعالات والتقلب.

عدم المسؤولية.

مشاهير برج الجوزاء

الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

المطرب اللبناني راغب علامة.

الفنانة المصرية نهلة سلامة.

هنري كيسينجر.

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

الأمير فيليب.

الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

مايلز ديفيس.

الممثلة مارلين مونرو.

الفنانة المصرية سعاد حسني.

جودي غارلاند.

الممثل المصري محمود عبد العزيز.

الممثلة والمغنية المصرية سيمون.

الفنانة المصرية فاتن حمامة.

نتالي بورتمان.

المطربة الإماراتية رويدا المحروقي.

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